TD SYNNEX Inspire 2025に出展。『中古PCは不安』を過去にする、リングローのリユースPC「R∞PC」充実した保証がもたらす安心をIT流通のプロフェッショナルへ

リユースPC事業を展開するリングロー株式会社（本社：東京都豊島区、代表取締役：碇敏之、以下「リングロー」）は、9月18日（木）にTD SYNNEX株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：國持 重隆、以下「TD SYNNEX」）が主催する展示会「Inspire Japan 2025 Create the IT Symphony. ～未来を共に奏でるIT展～」に出展いたします。

2025年10月のWindows 10サポート終了を目前に控えPC需要が一層高まるなか、ゼロカーボン・SDGs・物価高騰等を背景としたリユース製品への関心も急速に高まっています。一方で、法人市場ではPCの「新規調達」と「サステナビリティ対応」の両立が大きな課題となっています。

リングローは、法人導入にも最適なリユースPCブランド「R∞PC（アールピーシー）」シリーズを紹介。会場では、専門スタッフが実機を用いながらご案内し、新たなパートナーシップの創出を目指します。

■出展商品：R∞PCシリーズとは

R∞PCシリーズは、リングローが提供するリユースPCブランドです。中古PCの「汚い」「保証されない」「すぐ故障しそう」などと言った不安を解消し、安心してお選びいただけるように以下のような独自のサービスを提供しています。

選べる保証期間・自己破損も保証対象

2年～無期限で保証期間が選べ、また故障の際も修理で対応。業界初の自己破損も保証対象で、長期にわたるPC利用を徹底的にサポートします。

徹底した品質管理と信頼の証

月間2万台以上のPCから厳選。専門技術者による丁寧な整備、手作業でのクリーニング、厳格な検品をクリアした製品だけをお届けします。

リングローは、この新市場構造においてリユースPCが果たすべき重要な役割を積極的に提唱してまいります。

無期限＆無制限の電話／チャットサポート

購入後のPCの使い方やトラブルに関する問い合わせに、専門スタッフが無期限・無制限で対応。

いつでも頼れるパートナーとしてお客様に寄り添います。

■こんな方はぜひリングローのブースにお越しください！

・リユースPCの取り扱いに関心があり、新たなビジネスパートナーを探しているIT関連企業のご担当者様

・「ユーザー起因の故障も保証対象」など、独自性の高いリユースPCソリューションに関心がある方

・PCの調達コスト削減と、企業のサステナビリティ目標の両立を目指している企業のご担当者様

・PC導入において、中古品の品質や故障リスクに不安を感じている法人顧客のご担当者様

■出展概要

・展示会名称：Inspire Japan 2025 Create the IT Symphony. ～未来を共に奏でるIT展～

・日時 ：2025年9月18日（木）10:00～17:00

・会場 ：東京国際フォーラム B2F ホールE1

・主催 ：TD SYNNEX株式会社

・開催概要 ：https://jp.tdsynnex.com/inspire/

リングロー株式会社

2001年に有限会社リペアシステムサービスとして設立。2021年に創立20周年を迎える。主力事業は中古パソコンの販売・修理・買取。2018年4月に販売を開始した「R∞PC（アールピーシー）」をはじめ、廃校活用の「おかえり集学校プロジェクト（*）」を立ち上げるなど、斬新な取り組みで業界をけん引している。

（*）「おかえり集学校プロジェクト」は2023年4月1日より分社化し、一般社団法人として法人化。



【会社概要】

・名称 ：リングロー株式会社

・代表取締役：碇敏之

・本社所在地：〒171-0022 東京都豊島区南池袋3-8-8 THE CORNER池袋4階

・事業内容 ：中古パソコンの販売・修理・買取

・URL ：https://www.ringrow.co.jp/（リングロー公式HP）