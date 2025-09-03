オンライン・オフラインK-POP学習プラットフォームおよびK-POPプロデュース事業を展開するCounter Culture Company Co. Ltd.へリードインベスターとして出資

グローバル・ブレイン株式会社

グローバル・ブレイン株式会社（以下、グローバル・ブレイン）が運営する、「グローバル・ブレイン9号ファンド」は、オンライン・オフラインK-POP学習プラットフォームおよびK-POPプロデュース事業を展開するCounter Culture Company Co. Ltd.（本社：韓国 / 以下、C3）へリードインベスターとして出資を実行したことをお知らせいたします。

C3は、韓国大手芸能プロダクションにてパフォーマンスディレクター兼トレーニングディレクターを歴任したJaewon Shim共同CEOを中心に、業界トップクラスのK-POPトレーニングノウハウを有しています。同社は、体系的な管理により受講生の成長を可視化できるシステムを備え、オンライン（北米）およびオフライン（韓国・ソンス）で『Keens Academy』を運営しています。さらには、アカデミーを通じたキャスティングプールを保有し、トップレベルのトレーニングシステムを活かしたクオリティの高いアーティスト制作を行っています。

グローバル・ブレインは、K-POPにおける成功モデルである「芸能プロダクション主導の一貫型アーティスト育成システム」において、アーティスト発掘・制作に強みを持つC3の体系的管理システムと育成ノウハウを高く評価し、今回の出資を決定いたしました。本出資を通じて、C3がグローバルで活躍できるアーティストを輩出できるよう支援してまいります。

■C3について

会社名 Counter Culture Company Co. Ltd.

所在地 韓国ソウル

代表者 Jaewon Shim/ Sangwon Son

設立日 2019年4月

事業内容 オンライン・オフラインK-POP学習プラットフォームおよびK-POPプロデュース

URL https://keensseoul.com/

■グローバル・ブレインについて

会社名 グローバル・ブレイン株式会社

所在地 東京都渋谷区渋谷二丁目17番1号

代表者 代表取締役社長 百合本 安彦

設立日 1998年1月

事業内容 ベンチャーキャピタル事業

URL https://globalbrains.com