Åìµþ²Ê³ØÂç³ØÇ§Äê¥Ù¥ó¥Á¥ãー¾Î¹æ¼øÍ¿´ë¶Èaiwell³ô¼°²ñ¼Ò¡¢³ô¼°²ñ¼Ò ½½¾¡¥¹¥í¥¦¥Õー¥É¤Î¶¨ÎÏ¤òÆÀ¤Æ¡¢¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á²òÀÏµ»½Ñ¤ò¿©ÉÊÉÊ¼ÁÉ¾²Á¤Ë±þÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤ËÀ®¸ù¡£
AI¤òÍÑ¤¤¤¿¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¥Ð¥¤¥ª¥Þー¥«ー¤Î¿×Â®Ãµº÷µ»½Ñ¡Öaiwell IPA¡×¤òÄó¶¡¤¹¤ëÅìµþ²Ê³ØÂç³ØÇ§Äê¥Ù¥ó¥Á¥ãー¾Î¹æ¼øÍ¿´ë¶È¤Îaiwell³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÇÏÞ¼ ¹À¹¬¡¢°Ê²¼¡Öaiwell¡×¡Ë¤Ï¡¢½»Í§¾¦»öËÌ³¤Æ»³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ËÌ³¤Æ»»¥ËÚ»Ô¡¢¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¼¹¹ÔÌò°÷¡§¶â²¬ ½¨µª¡Ë¤ª¤è¤Ó¡¡³ô¼°²ñ¼Ò ½½¾¡¥¹¥í¥¦¥Õー¥É¡ÊËÜ¼Ò¡§ËÌ³¤Æ»¾åÀî·´¡¢¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§»³ËÜ ±ÑÌÀ¡¢°Ê²¼¡Ö½½¾¡¥¹¥í¥¦¥Õー¥É¡×¡Ë¤Î¶¨ÎÏ¤òÆÀ¤Æ¡¢¡Öaiwell IPA¡×¤Ë¤è¤ë¿©ÉÊÉÊ¼ÁÉ¾²Á¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ËÀ®¸ù¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£³µÍ×
½½¾¡¥¹¥í¥¦¥Õー¥É¤Ï¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Î»Ò¶¡¤Ë¤â°Â¿´¤·¤Æ¿©¤Ù¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëÀ½ÉÊ¡×¤ò¥â¥Ã¥Èー¤Ë¿©Æù²Ã¹©ÉÊÅù¤òÀ½Â¤ÈÎÇä¤¹¤ë´ë¶È¤Ç¤¢¤ê¡¢µí¤È¤í¥Õ¥ìー¥¯¤Î¸µÁÄ¤Ç¤¹¡£
aiwell¤Ï½½¾¡¥¹¥í¥¦¥Õー¥É¤Î¶¨ÎÏ¤òÆÀ¤Æ¿©Æù²Ã¹©ÉÊ¤Î¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á²òÀÏ¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê²òÀÏ³µÍ×¡Ë
¡¦½½¾¡¥¹¥í¥¦¥Õー¥É¤Îµí¤È¤í¥Õ¥ìー¥¯¡Ê²¼µA¡¦B¡¦C¡Ë¤È¡¢Â¾¼Ò¤ÎÆ±¥«¥Æ¥´¥êー¾¦ÉÊ
¡Ê²¼µD¡Ë¤Î¹ç·×4¥µ¥ó¥×¥ë¤«¤é¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤òÃê½Ð¤Î¾å¡¢aiwell IPA¤Ç²òÀÏ¡£
¡¦¥×¥í¥Æ¥ª¥ß¥¯¥¹²èÁü¼èÆÀ¤ËÀ®¸ù¤·¡¢500¼ïÎà°Ê¾å¤Î¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥µ¥ó¥×¥ë´Ö¤Ç¤ÎÎÌ¤ÎÊÑÆ°¤òÄ´ºº¡£
¡ã¿Þ£±.¡ä
¡¦·ë²Ì¡¢ÉÊ¼Á¤¬¹â¤¤¥µ¥ó¥×¥ëABC¤Ï¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¥×¥í¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ë¤ª¤¤¤ÆÁê´ØÀ¤¬¹â¤¯¡¢¤½¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¤D¤Î¤ßÁê´ØÀ¤¬Äã¤¤¤³¤È¤¬È½ÌÀ¡£¡Ê¿Þ£±.¡Ë¡¡¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤Î²òÀÏµ»½Ñ¤¬¡Ö¿©ÉÊ¤ÎÉÊ¼ÁÉ¾²Á¡×¤Ë¤â±þÍÑ¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬³ÎÇ§¤Ç¤¤¿¡£
¡¦¤Þ¤¿¡¢¥µ¥ó¥×¥ëABC¤ÈD¤ÇÂ¸ºßÎÌ¤ËÌÀ³Î¤Ê°ã¤¤¤¬¤¢¤ë¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á6¼ïÎà¡Ê¿Þ£².¡Ë¤ò¼ÁÎÌÊ¬ÀÏ(LC-MS)¤Ë¤è¤Ã¤ÆÆ±Äê¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢½½¾¡¥¹¥í¥¦¥Õー¥ÉÀ½ÉÊ¤¬»ô°éË¡¡¢Æù¼Á¡¢À½Ë¡¤Ë¤ª¤¤¤Æ¹âÉÊ¼Á¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Î¥¨¥Ó¥Ç¥ó¥¹¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¥×¥í¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò¼¨¤¹¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¥µ¥ó¥×¥ëA,B,C¤ÈD¤È¤ÇÂ¸ºßÎÌ¤Ëº¹¤¬Í¤ë6¼ïÎà¤Î¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¡Ê³Æ²èÁüÃæ±û¤ÎÀÄÏÈÆâ¡Ë¤È¡¢¤½¤ÎÂ¸ºßÎÌ¤ò¿ôÃÍ²½¤·¤¿¥°¥é¥Õ¤ò¼¨¤·¤¿¡£º¸Â¦3¼ïÎà¤ÏA,B,C¤ÇÂ¿¤¤¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¡¢±¦Â¦3¼ïÎà¤ÏD¤ÇÂ¿¤¤¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¡£
¡ã¿Þ£².¡ä
¢£aiwell³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¿Í¡¦Æ°Êª¡¦¿¢Êª¤Ê¤É¤Î¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤ò¡¢Æó¼¡¸µÅÅµ¤±ËÆ°¤òÍÑ¤¤¤Æ¹âÀºÅÙ¤Ê²èÁü¤Ë¤·¡¢AI¤ÇÈæ³Ó¸¡¾Ú¤·¤ÆÆÃÄ§Åª¤Ê¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤ÎÊÑ²½¤ò»¡¤·¤Æ¤«¤é¼ÁÎÌ²òÀÏ¤ò¹Ô¤¦¡Öaiwell IPA¡×¤ò³«È¯¡£
¡Öaiwell IPA¡×¤òÍÑ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¡¢½¾Íè¤Þ¤Ç»þ´Ö¤ä¥³¥¹¥È¤Î³Ý¤«¤ë¥Ð¥¤¥ª¥Þー¥«ーÃµº÷¤ò¸úÎ¨Åª¤Ë¡¢Ã»»þ´Ö¤ÇÃµº÷¤¹¤ë¤Ë¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼ÁÆ±Äê¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Öaiwell IPA¡×¤Ï¹ñÎ©Åìµþ¹©¶ÈÂç³Ø¡Ê¸½ Åìµþ²Ê³ØÂç³Ø¡ËÎÓÀë¹¨¶µ¼ø¤¬³«È¯¤·¤¿µ»½Ñ¤ò´Þ¤ß¡¢Ê£¿ô¤ÎÆÃµö¤òÊÝÍ¤¹¤ëµ»½Ñ¤Ç¤¹¡£ÀºåÌ¤Ê¥×¥í¥Æ¥ª¥ß¥¯¥¹²èÁü¤òAI¤ÇÈæ³Ó¸¡¾Ú¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÉÂµ¤¤äÀ¸ÂÖÊÑ²½¤Ëµ¯°ø¤¹¤ëÆÃÄê¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¥Ð¥¤¥ª¥Þー¥«ー¤ÎÃµº÷¤ò¡¢½¾Íè¼êË¡¤ËÈæ¤Ù¤ÆÂçÉý¤Ë¿×Â®²½¡£¿Í¡¹¤Î·ò¹¯´ÉÍý¤äÉÂµ¤¤ÎÁá´üÈ¯¸«¡¢ÁÏÌô¤Ê¤É¤Î¾ìÌÌ¤ÇÍøÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¿Í¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢¶¥ÁöÇÏ¤äµí¡¢ÆÚ¤Ê¤É¤Î²ÈÃÜ¡¢ÇÀºîÊª¡¢¿©ÎÁÉÊ¤Ê¤É¤Î¸½¾ì¤Ç¡¢Éý¹¤¤»Ô¾ì¥Ëー¥º¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
aiwell¤Ç¤Ï¸½ºß¡¢¿·Àîºê¤Ë¥×¥í¥Æ¥ª¥ß¥¯¥¹¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¥»¥ó¥¿ー¡ÊÄÌ¾ÎPIC¡Ë¤ò³«Àß¤·¡¢¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤Î²òÀÏµ»½Ñ¤òµá¤á¤ëÍÍ¡¹¤Ê¸½¾ì¤Ëµ»½ÑÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
aiwell¤Ï°Ê²¼£³·ï¤ÎÆÃµö¤ò¼èÆÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦¥Ô¥ì¥ó¤ò´ðËÜ¹ü³Ê¤È¤·¤¿ÌµÀö¾ô¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¥²¥ëÀ÷¿§ºÞ¡ÊÆÃµöÂè7113446¹æ¡Ë
¡¦¾ðÊó½èÍý¥·¥¹¥Æ¥à¤ª¤è¤Ó¥×¥í¥°¥é¥à¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÊÆÃµöÂè7215682¹æ¡Ë
¡¦¾ðÊó½èÍý¥·¥¹¥Æ¥à¡¢ÆÃÄê¥·¥¹¥Æ¥à¤ª¤è¤Ó¥×¥í¥°¥é¥à¡¡¡ÊÆÃµöÂè7670286¹æ¡Ë
¡Ú²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
²ñ¼ÒÌ¾ ¡¡aiwell³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê±ÑÊ¸É½µ¡§aiwell Inc.¡Ë
ÂåÉ½¼Ô¡¡ ÂåÉ½¼èÄùÌò ÇÏÞ¼ ¹À¹¬
ÀßÎ© ¡¡¡¡2018Ç¯1·î23Æü
½êºßÃÏ¡¡ ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶èÆóÈÖÄ®9ÈÖ3¹æ
²ñ¼ÒHP https://www.aiwelljapan.com
¡ÚËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Û
aiwell³ô¼°²ñ¼Ò¡¡
E-mail¡§info@aiwelljapan.com