【仙台・青葉区】旬の桃を使った「桃のプチパフェ」を”あべこべ”な組み合わせが楽しめるカフェ「COFFEE TO abcb」が期間限定で提供開始。

2024年12月に宮城県青葉区吉成にオープンした“あべこべ”をコンセプトとしたカフェ「COFFEE TO abcb」は、旬の桃をふんだんに使用した『桃のプチパフェ』の提供を8月より期間限定で開始しました。

自家製の桃ピューレや桃エキスの寒天、白ワインでコンポートにした桃など、素材本来の甘さを生かした桃づくしのドルチェです。見た目にも涼しい「和」を感じるグラスで提供いたします。

旬の桃を贅沢に使用した『桃のプチパフェ』、期間限定で登場

今回の新作は、旬の桃が沢山手に入る機会があり、それを使って何か出来ないかと様々な試作を行った中で、スイーツの花形であるパフェに挑戦してみたいと思いました。

グラスの底には、桃のピューレを敷き、その上にコーンフレーク。

バニラアイスの側面には砂糖と白ワインでコンポートにした桃を花びらの様にあしらい、

コンポートの煮汁を固めた寒天を中層に配置しました。

“あべこべ”がコンセプトのカフェ「COFFEE TO abcb」とは？

2024年12月に宮城県仙台市吉成にオープンしたCOFFEE TO abcbは「あべこべ」をコンセプトとしたカフェです。和と洋が混在した不思議と落ち着ける内装や、苦いだけではない自家焙煎のフルーティーなコーヒー、和の素材を使った洋食、洋菓子など組み合わせの「あべこべ」さが生み出すマリアージュを楽しめる場所となっております。

コーヒーの抽出には3種類の抽出器具(エスプレッソ、プアオーバー、サイフォン)を使用しており、特にサイフォンは見た目にも華やかで、見ていても楽しめる抽出になっております。

おでん風トマトソースなど和の要素を入れた一風変わったメニューがあります。

メニューの「きまぐれパスタ」は2週間に1度は新しいメニューが加わります。

プアオーバーとサイフォンは4種類（2銘柄、各焙煎度違い2種類）のコーヒー豆からお選び頂けます。

それぞれプアオーバーはすっきりと飲み慣れたコーヒー、サイフォンは甘さと質感があるコーヒーとなっております。

また、カウンターからは抽出の様子をご覧頂けます。特にサイフォンは理科の実験の様な不思議な光景につい見入ってしまいます。

エスプレッソは週替わりで銘柄を変えて提供しており、様々な味わいを楽しめます。

エスプレッソメニューは定番のカフェラテやカプチーノなどから、自家製ココアを使ったカフェモカもご用意しております。

商品概要

・商品名：桃のプチパフェ

・提供期間：2025年8月23日～9月下旬頃

・提供価格：780円（税込）

・提供店舗：COFFEE TO abcb

店舗情報

COFFEE TO abcb コーヒートゥエービーシービー(テーブル4卓(8席)カウンター2席)

〒989-3205 宮城県仙台市青葉区吉成３丁目１－３２ シェトワVI 102

電話番号 090-1939-5159(#)

営業時間 11:00-18:00

(FOOD LO 17:00 DRINK LO 17:30)

定休日 火水

店舗情報 Map

※お支払いは現金のみ

専用の駐車場は基本的に1台

(店舗のSNSにて毎日お知らせしております)

【COFFEE TO abcb SNSアカウント】

COFFEE TO abcb Instagram @coffee_to_abcb https://www.instagram.com/coffee_to_abcb/

COFFEE TO abcb HP https://nextinnovationhp.wixsite.com/website-28