「名刺管理のメイシー」が「BOXIL SaaS AWARD Autumn 2025」名刺管理ソフト部門にて受賞 ～「Good Service」「カスタマイズ性No.1」を5期連続で受賞～

株式会社もぐら

BOXIL SaaS AWARD Autumn 2025

株式会社もぐら（本社：大阪市淀川区、代表取締役：小林伸泰）が提供する名刺管理サービス「メイシー」は、スマートキャンプ株式会社が主催する「BOXIL SaaS AWARD Autumn 2025」において、名刺管理ソフト部門で2つの賞を受賞しました。

このアワードは、2024年7月1日～2025年6月30日 までの1年間で新たに投稿されたユーザーからの口コミをもとに、優れたSaaSを表彰するものです。名刺管理サービス「メイシー」は、「名刺管理ソフト部門」において、「Good Service」および「カスタマイズ性No.1」の2つの称号を受賞しました。

【受賞内容】

■アワード名：BOXIL SaaS AWARD Autumn 2025

■受賞サービス：メイシー（名刺管理）

■受賞部門：名刺管理ソフト部門

■受賞内容：「Good Service」「カスタマイズ性No.1」

■発表日：2025年9月4日

■対象期間：2024年7月1日～2025年6月30日

■製品紹介ページ：https://boxil.jp/service/566/(https://boxil.jp/service/566/)

■受賞紹介記事：https://boxil.jp/mag/a3368/(https://boxil.jp/mag/a3368/)

■公式サイト：https://boxil.jp/awards/2025-autumn/(https://boxil.jp/awards/2025-autumn/)



【「Good Service」「カスタマイズ性No.1」とは】

「Good Service」は、「BOXIL」上に投稿された口コミを対象に、各カテゴリで総得点の高いサービスに対して付与されるものです。



「カスタマイズ性No.1」は「BOXIL」上に投稿された「口コミによるサービス評価」9項目を対象に、各カテゴリ、各項目において一定の基準を満たした上で、最も高い平均点を獲得したサービスに対して付与されるものです。

メイシーは、スマートフォンからの撮影登録、オペレーター補正による正確なデータ化、タグ・部門管理などの柔軟性が評価され、今回の2部門同時受賞につながりました。

【メイシーについて】

「メイシー」は、紙やスマホで溜まった名刺をスキャン・撮影し、正確なデータとして社内共有・検索できるクラウド型名刺管理サービスです。

名刺管理に必要な機能だけをシンプルに搭載し、導入しやすい価格設計で、全国の中小企業を中心にご利用いただいています。

サービスサイト：https://maysee.jp(https://maysee.jp)

商品詳細：https://drive.google.com/file/d/1bZt0Nujq0gl0RQpT09SEBaPRWpzF16B7/view(https://drive.google.com/file/d/1bZt0Nujq0gl0RQpT09SEBaPRWpzF16B7/view)







