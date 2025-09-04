【CPA84.1％削減】香港で7教室を展開する個別指導塾スタンダードカンパニー香港様の事例インタビューを公開

アウンコンサルティング株式会社

アウンコンサルティング株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役CEO：信太 明、東証スタンダード：2459）は、グローバルマーケティング（国内・海外向けの販売促進・AI活用支援）*、メディアマーケティング（火災保険・地震保険の申請サポート）**などのマーケティング事業を展開しています。

この度、海外向けGoogle広告、海外・多言語SEOの導入事例として、Standard Company Hong Kong Co.,Ltd.(https://sc-ko.com/)（以下、スタンダードカンパニー香港）様に行ったインタビュー記事を公開いたしました。

* 国内外向けSEO（検索エンジン最適化）、国内外向け広告、AIO（AI最適化：AIO×SEO）［サービス概要：https://www.auncon.co.jp/service/］

** ミエルモ（火災保険・地震保険の申請サポート）［サービス概要：https://mielmo.co.jp/］

“約6年半の継続支援でCPAは84.1％削減。問い合わせ数・質ともに安定成長。丁寧な対応と提案力で、安心して任せられるパートナーです。”

香港に7教室を展開し、個別指導に特化した教育サービスを提供する、スタンダードカンパニー香港様。現地の小学生から高校生までを対象に、学年や学力に応じたきめ細やかな指導を行い、ローカル層を中心に信頼を集めてきました。

■約6年半の継続支援で見えた、Google広告とSEOによる安定した集客成果

スタンダードカンパニー香港様では、香港市場におけるWEB集客強化を目的に、2019年よりアウンコンサルティングのサービスを導入。Google広告の運用とSEO施策を組み合わせ、現在はオンラインでの問い合わせ獲得を両面から支援しています。

SEO対策では順位改善を図りながら、教室への集客導線を整備。さらに、リードフォームを活用した広告施策により、質の高い問い合わせ数が着実に増加しました。

とくに2019年比でCPA（Cost per Action）を約84.1％削減できたことは、大きな成果の一つです。継続的な改善提案と成果の見える運用支援が、信頼関係の土台となっています。

近年ではAIの進化により、教育分野にも変化の兆しが広がっています。スタンダードカンパニー香港様でも、生徒の学習傾向や保護者の情報ニーズに応じた、よりパーソナライズされた情報提供を見据えた取り組みに関心が高まっています。

教育業界や広告の変化に対応したご提案にも期待されており、「AIの活用や、Google広告以外の新しい打ち手にも興味がある」との声もうかがいました。従来の広告手法に加えて、検索行動やメディアの多様化に応じた、柔軟で先を見据えたご提案への期待が感じられました。

今後も、地域に根差した教育サービスのさらなる展開に向け、アウンコンサルティングでは包括的なマーケティング支援を継続してまいります。

本インタビューでは、香港市場での広告展開における取り組みや、実際に得られた成果、今後の展望について、代表取締役 姜 發軍（きょう はつぐん）様にうかがったお話を掲載しています。

インタビューの全文は、こちらをご覧ください。

インタビューを読む :https://www.auncon.co.jp/service/b-record/detail-12/

