東京スカイツリー(R)でしか体験できない、秋の楽しみを見つけよう！Finding Autumn in SKYTREE(R)

東京スカイツリータウン

東京スカイツリーでは、新しい秋の楽しみを見つけることができる「Finding Autumn in SKYTREE(R)」を初めて開催します。“天空の収穫祭”をテーマに、展望台は「東京都の木」であるイチョウで彩られ、さらに、ハロウィンシーズン限定で2種類の特別ライティングを初点灯します。

「Finding Autumn in SKYTREE(R)」メインビジュアル (C)TOKYO-SKYTREE

「Finding Autumn in SKYTREE(R)」（イメージ）(C)TOKYO-SKYTREE

■展望台で「天空の収穫祭」を楽しもう！イチョウの装飾と秋らしいフルーツドリンクが初登場！

地上350メートルの天望デッキに、“天空の収穫祭”をテーマとした、イチョウの装飾が初登場します。東京のシンボルである東京スカイツリーで、「東京都の木」であるイチョウをモチーフとした装飾と、東京の街並みを一緒にお楽しみいただけます。さらに、秋の味覚を堪能できるイベント限定のフルーツドリンクも販売します。ジューシーなぶどうの味がさわやかなフロートソーダと、オレンジと梨の風味が堪能できるもみじを飾ったアルコールドリンクをご用意しています。

■ハロウィンシーズン限定の特別ライティングを3日間限定で初点灯！

ハロウィンシーズン限定の特別ライティング「ムーンライト・ハロウィン」「スマイルパンプキン」の2種類を10月29日(水)～31日(金)の3日間限定で初点灯するほか、東京スカイツリー公式キャラクターのソラカラちゃんが、ハロウィンシーズン限定のコスチュームでお出迎えし、一緒に写真撮影をお楽しみいただけます！東京スカイツリーならではの秋の絶景と共に、イチョウをモチーフとした東京の秋を感じられる装飾や、ハロウィンイベントをお楽しみいただき、ここでしかできない秋の体験をご堪能ください。

【2025年9月10日(水)～11月5日(水)開催！Finding Autumn in SKYTREE(R)】

“天空の収穫祭”をテーマに、展望台では「東京都の木」であるイチョウで彩られたフォトスポットや装飾が初登場するほか、秋の味覚を堪能できるイベント限定のフルーツドリンクを販売します。さらに、ハロウィンシーズン限定のライティング「ムーンライト・ハロウィン」「スマイルパンプキン」の2種類を初点灯します。

期 間 2025年9月10日(水)～11月5日(水)

場 所 東京スカイツリー天望デッキ フロア350

東京スカイツリー天望デッキ フロア350 「SKYTREE CAFE」

東京スカイツリー5階 「SKYTREE SHOP」ほか

特設HP https://www.tokyo-skytree.jp/event/info/autumn2025

※営業時間は東京スカイツリー(R)公式HPをご確認ください。

１. 天望デッキフロア350 フォトスポット・装飾

天望デッキフロア350では、実りの秋をお祝いする収穫祭をテーマにした装飾や、イチョウに隠れた動物たちを探すことができる、遊び心ある体験とともにお楽しみいただけます。東京のシンボルである東京スカイツリーで、「東京都の木」であるイチョウをモチーフとした装飾と、地上350メートルから望む東京の絶景を目で見て楽しむだけでなく、カメラを使ってご自身と一緒に写真を収めて思い出に残るここだけの秋の景色をご堪能ください。

△天望デッキのフォトスポット(イメージ) (C)TOKYO-SKYTREE２.秋のシンボルツリー設置・グッズ販売

「SKYTREE SHOP」では、秋らしい紅葉のシンボルツリーがお出迎え。秋の味覚を感じられるお菓子や、ハロウィンデザインが可愛い商品も登場！天空の収穫祭の思い出に、ぜひお立ち寄りください。

場 所 東京スカイツリー5階 「SKYTREE SHOP」

時 間 月～金 10:15～21:45

土・日・祝 9:30～21:45

△東京スカイツリー5階 「SKYTREE SHOP」秋のシンボルツリー (C)TOKYO-SKYTREE３.イベント限定カフェメニュー販売

本イベント限定の秋らしいフルーツを使用したアルコール、ノンアルコールのフルーツドリンクが登場！眺望と一緒に、思わず写真を撮りたくなる見た目も華やかなメニューです。

場 所 東京スカイツリー天望デッキ フロア350 「SKYTREE CAFE」

時 間 月～金 10:00～21:45(L.O. 21:15)

土・日・祝 9:00～21:45(L.O. 21:15) ※価格は全て税込です。

(C)TOKYO-SKYTREE

葡香-HONOKA-(980円)

ノンアルコールの赤ワインとすっきりとしたビネガードリンクがきれいな層になって写真映えばっちりのノンアルコールドリンク。ゴロゴロの葡萄果実とソフトクリームが乗ったさっぱりとした味わいのフロートソーダです。

(C)TOKYO-SKYTREE

琥珀空-KOHAKU-(1,100円)

ビターなオレンジ風味のリキュールと白ワインベースのアルコールドリンク。梨のシャーベットとアルコールを混ぜると上品な味わいに。紅葉の葉をあしらった秋にぴったりのドリンクです。

【2025年10月1日(水)～31日(金)は東京スカイツリー(R)でハロウィンの楽しみを見つけよう！】

４.特別ライティング点灯

10月29日(水)～31日(金)の3日間限定で、今回が初点灯となるハロウィンシーズン限定の2種類の特別ライティング「ムーンライト・ハロウィン」「スマイルパンプキン」を、約2分半毎に移り変わりで点灯します。

点灯日時 2025年10月29日(水)～31日(金) 17:45～24:00

※事前の予告なく、点灯時間および内容を変更する場合がございます。

・「ムーンライト・ハロウィン」 初点灯

ミステリアスで幻想的な月夜をイメージしたライティング。

(C)TOKYO-SKYTREE

・「スマイルパンプキン」 初点灯

ユニークな表情がぼんやりと光るジャック・オー・ランタンをイメージしたライティング。

(C)TOKYO-SKYTREE(C)TOKYO-SKYTREE５.ソラカラちゃんの期間限定グリーティング

東京スカイツリー(R)公式キャラクターのソラカラちゃんが、ハロウィンシーズン限定のコスチュームで登場し、お客さまをお出迎えします。ぜひお楽しみください。

開 催 日 2025年10月1日(水)～31日(金)

場 所 東京スカイツリー各所

時 間 東京スカイツリーHPをご覧ください

https://www.tokyo-skytree.jp/

△ハロウィン限定コスチュームのソラカラちゃん (C)TOKYO-SKYTREE６.スタンプ設置＆塗り絵の配布

より多くのお子さまに楽しんでいただけるよう、期間限定絵柄のスタンプの設置と塗り絵の配布を行っています。

開 催 日 2025年10月1日(水)～31日(金)

場 所

＜スタンプ＞東京スカイツリー天望デッキ フロア350

＜塗り絵＞東京スカイツリー5階 出口フロア

△スタンプ(イメージ) (C)TOKYO-SKYTREE△塗り絵(イメージ) (C)TOKYO-SKYTREE７.トリックオアトリート企画

ハロウィンデザインのバッグをもったスタッフに、「トリックオアトリート」と声をかけると、ソラカラちゃんのハロウィンステッカーがもらえます！

開 催 日 2025年10月17日(金)～31日(金)

場 所 東京スカイツリー館内

※ステッカーがなくなり次第終了となります。

△ステッカー(イメージ) (C)TOKYO-SKYTREE

８.期間限定フォトサービス販売

東京スカイツリー天望デッキ フロア350のフォトサービスでは、ハロウィンシーズン限定で天望デッキの絶景と、可愛いおばけたちが合成された写真を撮ることができます。

期 間 2025年10月1日(水)～31日(金)

場 所 東京スカイツリー天望デッキ フロア350フォトサービス

時 間 日没後

料 金 1枚：1,500円（通常料金で利用可能）

※購入時におばけたちの合成を希望されない場合は、通常の写真に変更ができます。

△ハロウィンシーズン限定 フォトサービス(イメージ) (C)TOKYO-SKYTREE

【―般の方のお問い合わせ】

東京スカイツリーコールセンター TEL：0570‐55‐0634（10:00～18:00）

東京スカイツリーホームページ https://www.tokyo-skytree.jp/