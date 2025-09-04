最後の夏の姿を立体化！『ライザのアトリエ３ ～終わりの錬金術士と秘密の鍵～』より、ライザの1/4スケールスタチューが登場

株式会社プライム1スタジオ

株式会社プライム１スタジオのハイエンドブランド「PRIME 1 STATUE（プライム１スタチュー）」。そのフォーマットのひとつアルティメットプレミアムマスターラインから、『ライザのアトリエ３ ～終わりの錬金術士と秘密の鍵～ ライザ』をリリースいたしました。予約受付は9月4日よりスタート。商品の発売は2026年3月～5月を予定しています。



◆製品ページ◆

https://www.prime1studio.com/ar3-ryza-upmar3/UPMAR3-01UTS.html

最後の夏、最後の秘密--

若き錬金術士の成長が、高精細なヴィネットに

「等身大の少年少女のほんのちょっとの成長」を、壮大な冒険と共に綴るアトリエ「秘密」シリーズ。そのフィナーレを飾る『ライザのアトリエ３ ～終わりの錬金術士と秘密の鍵～』から、主人公ライザがアルティメットプレミアムマスターラインに登場。

仲間と出会い、錬金術と出会いながら、平凡から抜け出したひとりの少女。彼女が最後の夏の物語で見せる成長した姿を、1/4スケールで立体化しました。

片手を膝に添えて身をこちらへ傾けるポージングは、ゲームで感じる親しみやすさを映し出したもの。また舞台には冒険の拠点・アトリエを選び、大切な記憶を呼び覚ますヴィネットに仕上げています。

柔らかい笑顔としなやかなプロポーションをはじめ、造形と彩色は落ち着いた雰囲気で表現。

イラストレーター・トリダモノ氏が描いた、大人になったライザのエッセンスを丁寧にすくい上げました。

健康的な素肌を包む衣装、手にした杖の繊細なディテール、試験管やフラスコの鮮やかな色。すべてが温かな雰囲気を醸し出し、作品世界への没入感を誘います。

さまざまなシーンを再現する、多彩な付属パーツも用意しました。

口を閉じた頭部、フラスコや鍵を持った腕、そしてカーク群島を望む窓辺のジオラマ。

ヘッドスタンドも合わせて、自由にカスタマイズをお楽しみください。

さらに本アルティメットボーナス版には、ウィンクをする頭部も追加。昔も今も変わらない、明るくまっすぐな可愛らしさを伝えるスペシャルパーツです。

高精細な立体表現で創り出した若き錬金術士。かけがえのない夏の情景が、コレクションルームに広がります。

[ご注意]

・画像は試作品を撮影したものです。実際の商品とは異なる場合があります。

・モニターにより、実際の色と異なって見える場合があります。

・発送は、準備が整い次第となりますが、生産スケジュールの関係で、発送日が遅れる可能性もございます。ご了承の上、予約購入頂きますようお願い申し上げます。

製品概要

アルティメットプレミアムマスターライン

ライザのアトリエ３ ～終わりの錬金術士と秘密の鍵～

ライザ

アルティメットボーナス版

※本ボーナス版の日本国内における取り扱いは、

プライム1スタジオ公式オンラインストアのみとなります。

商品価格 ：\207,790 (税込）

発売時期 ：2026年3月～5月頃

販売数量 ：800

シリーズ ：ライザのアトリエ３ ～終わりの錬金術士と秘密の鍵～

フォーマット：アルティメットプレミアムマスターライン

サイズ：1/4 Scale

H:50cm W:47cm D:36cm

H:50cm W:32cm D:36cm (右腕：フラスコ)

H:59cm W:47cm D:44cm (窓辺ジオラマ設置時)

重量：20.2kg

素材 ：ポリストーン（一部に別素材使用）

製品仕様・付属品：

・頭部×2（閉口、開口）

・右腕×2（杖、フラスコ）

・左腕×2（平手、鍵）

・ヘッドスタンド×1

・窓辺ジオラマ

・特製ベース

・ボーナス特典：頭部×１（ウィンク）、ヘッドスタンド×1

権利表記 ：

(C)2023 コーエーテクモゲームス All rights reserved.

株式会社プライム１スタジオは、キャラクターコンテンツの魅力をさまざまな製品で発信する企業です。世界最高峰のキャラクタースタチュー「PRIME１STATUE」をはじめ、フィギュア・アパレル・グッズを製作・販売しています。

・所在地：東京都台東区浅草6丁目36-2

・代表者：松本 理恵

・オフィシャルサイト：https://www.prime1studio.co.jp/