韓国を揺るがす”ファースト・カップル”の”前代未聞の離婚戦争”！ 陰謀と秘密！衝撃と破格のセンセーション・ストーリーがやってくる！「ファーストレディ」

株式会社NTTドコモ

株式会社NTTドコモ(以下、ドコモ)が運営する映像配信サービス「Lemino(R)」の月額990円（税込）※1「Leminoプレミアム」において、2025年9月24日(水)より、MBN新水木ドラマ「ファーストレディ」を日韓同日・日本独占配信いたします。

(C) STUDIO JIDAM Co., Ltd

「ファーストレディ」は、大統領に当選した夫が、将来のファーストレディとなる妻に離婚を要求するという前例のない出来事をきっかけに展開される物語を描いたドラマです。大統領就任までの残り67日間、大統領当選者夫婦の息詰まる対立の中で浮上する政界の陰謀と家族の秘密を、スピード感たっぷりに描きます。

「ファーストレディ」は、ドラマ「ドリームハイ2」、「身分を隠せ」や映画「スーパースターカム・サヨン」などで実力を証明したキム・ヒョンワン作家が、6年間の準備期間を経て執筆を完成させた作品で、「ペントハウス」のユジンと「紳士とお嬢さん」のチ・ヒョヌが主演を務めることでも期待を集めています。

権力と野心、愛が絡み合う、“ファースト夫婦”の最悪のスキャンダル「ファーストレディ」、ぜひLeminoでお楽しみください！

【「ファーストレディ」作品概要】

＜2025年9月24日(水)より、日韓同日・日本独占配信＞

全12話 毎週水曜、木曜23:50最新話更新予定

視聴ページ :https://lemino.docomo.ne.jp/contents/Y3JpZDovL3BsYWxhLmlwdHZmLmpwL2dyb3VwL2IxMDNjYWQ%3D=?pit_git_type=PIT?utm_source=lemino&utm_medium=other&utm_campaign=lemino_202509_nr-firstlady-0904

出演者：ユジン、チ・ヒョヌ、イ・ミニョン

番組紹介：

大統領に当選した夫が、将来のファーストレディとなる妻に離婚を要求するという前例のない出来事をきっかけに展開される物語を描いたドラマ

【「Lemino」概要】

ドコモの映像配信サービス。

感情でつながるLeminoならではの機能で、人気の映画やドラマはもちろん、独占配信のオリジナル、韓流作品や、スポーツ、音楽ライブまで豊富なコンテンツに出会える映像配信サービスです。

無料コンテンツ（広告付き）のほか、月額990円（税込）※１の「Leminoプレミアム」ではさらに充実のラインアップをお楽しみいただけます。

「Leminoプレミアム」を初めてご契約いただくお客さまは、初回初月無料※2でご利用いただけます。

■「Lemino」サービスサイト ： https://lemino.docomo.ne.jp/

※1 「Leminoプレミアム（App Storeでの購入）」「Leminoプレミアム（Google Playでの購入）」の月額使用料は1,100円（税込）です。

※2 ＜初回初月無料キャンペーン＞

・Leminoプレミアムに初回お申込みの場合に限り、月額使用料が31日間無料となります。

・過去にdTVで初回初月無料の適用を受けたお客さまで、本キャンペーンの適用を受けていないお客さまは適用対象となります。

・ 「Leminoプレミアム（App Storeでの購入）」「Leminoプレミアム（Google Playでの購入）」「Leminoプレミアムプリペイドカード」「Leminoプレミアム視聴用シリアルコード」をご利用のお客さまは、適用対象外です。

・他の無料キャンペーンと重複すると本キャンペーンが適用されない場合があります。

・本キャンペーンを終了する際は、「ドコモのホームページ」にてお知らせいたします。

・本キャンペーンは予告無く内容を変更させていただく場合がございます。

※「Lemino」は株式会社NTTドコモの登録商標です。

※内容は発表日現在のものです。コンテンツの提供形態、キャンペーン、番組内容などは予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。

※お申込みの方法によっては、権利者の都合により、一部ご視聴になれないコンテンツがある場合がございます。