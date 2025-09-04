Ubie、Mayo Clinic Platform_Accelerateプログラムでの取り組みによりAIの性能を大幅向上

Ubie株式会社

「テクノロジーで人々を適切な医療に案内する」をミッションに掲げるUbie株式会社（本社：東京都中央区、共同代表取締役：阿部吉倫・久保恒太、以下「Ubie」）は、Mayo Clinic Platform_Accelerate（所在地：米国ミネソタ州、Mayo Clinic運営）のプログラムでの取り組みを通じて、Ubieが開発する独自のAIの性能を大幅に向上させたことをお知らせいたします。本取り組みは、日本貿易振興機構（以下「ジェトロ」）が経済産業省の協力のもと実施する「HealthTech Gateway "AI Medical in the US"」の一環として行われ、大規模な患者データを用いた性能評価を通じて、UbieのAIモデルのさらなる進化を実現しました。

今回の成果は、UbieのAI技術の強化を通じ、医療現場におけるデジタルトランスフォーメーション（DX）を加速させ、医療従事者の業務効率化と働きがい向上に貢献することを目指すものです。

医療現場では、日々進化する医療技術と多様化する患者ニーズに対応するため、デジタルトランスフォーメーション（DX）の推進が喫緊の課題となっています。特に、医療AIの性能向上には、多様かつ大規模な医療データの活用が不可欠であり、これにより医療従事者の業務効率化と医療の質の向上が期待されます。

Ubieは、ジェトロが経済産業省の協力のもと実施する日本のデジタルヘルススタートアップの米国市場参入支援プログラム「HealthTech Gateway "AI Medical in the US"」を通じて、世界的に高い評価を得ているMayo Clinic運営のMayo Clinic Platform_Accelerateのプログラムに参加しました。

同プログラムにおいて、Mayo Clinicが保有する1千万人以上の患者さんの非識別化医療データを活用し、UbieのAIモデルの性能評価と検証を実施しました。その結果、AIモデルの精度と信頼性が飛躍的に向上したことが確認されました。

Ubieは今後、本プログラムで得られた知見と技術をサービスに活用することで医療機関への提供価値を最大化するとともに、日本のみならず世界中の人々が適切な医療にアクセスできる社会の実現に貢献してまいります。

【医療機関向け「ユビーメディカルナビ」について】

「ユビーメディカルナビ」は診療の質向上を支援する医療機関向けサービスパッケージです。問診業務効率化を図る「ユビーAI問診」や、認知向上をサポートする「ユビーリンク」などを提供しています。「ユビーAI問診」は紙の問診票のかわりにスマートフォンやタブレットを活用した、医療機関の業務効率化を支える問診サービスです。医師は文章に翻訳された問診内容と病名辞書の結果を活用することで、電子カルテ記載に伴う事務作業が大幅に削減されます。結果として、より患者さんに向き合う時間が増え、診察等の医師にしかできない業務により集中していただけるようになります。2024年10月時点で、病院・クリニック合わせて全国47都道府県・1,800以上の医療機関で導入されています。第三回日本サービス大賞で「厚生労働大臣賞」と「審査員特別賞」を受賞しました。2024年5月からは、複数の生成AIを活用し、病院内のさまざまな業務効率化を支援する「ユビー生成AI」を開始しています。2024年12月に「生成AI大賞2024」にて特別賞と優秀賞を受賞しました。

ユビーメディカルナビ：https://intro.dr-ubie.com/

ユビー生成AI：https://intro.dr-ubie.com/hospitals/generativeai_lp

【Ubie株式会社が提供するサービス一覧】

▽生活者向け 症状検索エンジン「ユビー」

日本版：https://ubie.app/

US版：https://ubiehealth.com

▽医療機関向け「ユビーメディカルナビ」

https://intro.dr-ubie.com/

▽医療機関向け「ユビー生成AI」

https://intro.dr-ubie.com/hospitals/generativeai_lp

▽製薬企業向け「ユビー for Pharma」

https://ph-ubie.com/

【Ubie株式会社について】

「テクノロジーで人々を適切な医療に案内する」をミッションに掲げ、医師とエンジニアが2017年5月に創業したヘルステックスタートアップです。AIをコア技術とし、症状から適切な医療へと案内する「ユビー」と、診療の質向上を支援する医療機関向けサービスパッケージ「ユビ―メディカルナビ」等を開発・提供。誰もが自分にあった医療にアクセスできる社会づくりを進めています。

所在地 ：〒103-0023 東京都中央区日本橋本町三丁目8番4号 日本橋ライフサイエンスビルディング4 5F

設立 ：2017年5月

代表者 ：共同代表取締役 医師 阿部 吉倫・共同代表取締役 久保 恒太

URL ：https://ubie.life