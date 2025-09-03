Olivier（オリヴィエ）の株式取得に関するお知らせ

エクシオグループ株式会社

エクシオグループ株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：梶村啓吾）は、システムソリューション事業の強化施策として株式会社Olivier（本社：北海道札幌市、代表取締役：辻和育、以下：Olivier）の全発行済株式を取得したことをお知らせいたします。

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/69346/table/27_1_35a52d9ee81c70c05fd4130c2e8a7b8c.jpg?v=202509050256 ]

当社グループは、「2030ビジョン」「中期経営計画（2021-2025）」の通り、社会課題の解決を普遍的使命と考えており、イノベーションにより多様なエンジニアリングをつなぎ、融合し、価値創造による持続的成長に挑戦し続け、日本はもとよりグローバル社会から必要とされる企業グループであり続けることをめざしています。

Olivierは、札幌および東京を拠点に、金融分野を中心として、通信、流通、公共など多岐にわたる業界に対応するシステム・インテグレーション事業を展開しており、顧客の多様なニーズに応える柔軟な開発体制と技術力を兼ね備えています。

また、チャレンジマインドを経営の根幹に据え、AI・ブロックチェーン・セキュリティなどの新技術分野や、未経験領域への積極的な挑戦を通じて、常に進化を続ける企業文化を築いています。

本株式取得により、Olivierの持つ独自性と先進性を最大限に活かし、当社グループとの相互補完によって技術面・人財面のシナジーを創出します。これにより、システムソリューション事業の競争力を一層高め、グループ全体としての提供価値の向上と、持続的な成長の加速をめざします。

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/69346/table/27_2_61683fe10f2ff0eba0efcba0f625b9b1.jpg?v=202509050256 ]

当社は、現金を対価としてOlivierの全発行済株式を取得しました。

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/69346/table/27_3_5226ce8e8a434641a213ccbb3c68e92d.jpg?v=202509050256 ][表4: https://prtimes.jp/data/corp/69346/table/27_4_1ccd25ae649584c7a071b419820f9e32.jpg?v=202509050256 ]

[表5: https://prtimes.jp/data/corp/69346/table/27_5_8f1c6e2dd992609bcc231ce29547bc0a.jpg?v=202509050256 ]

本株式取得により、Olivierは当社グループの連結子会社となります。なお、本株式取得による当社グループの当期連結業績への影響は軽微です。

会社名：エクシオグループ株式会社

所在地：東京都渋谷区渋谷3丁目29番20号

代表者：代表取締役社長 梶村 啓吾

URL ：https://www.exeo.co.jp/