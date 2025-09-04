乳児院専用　業務支援システム「ベビーノート」発売開始

株式会社クオンテックス

株式会社クオンテックス(https://www.quantex.co.jp/) FL Lab.（大阪府三島郡島本町、所長 春名哲雄）は乳児院専用 業務支援システム「ベビーノート」(https://baby.notes.team/)の発売を開始したことをお知らせいたします。

ベビーノートは横浜市南区にある久良岐乳児院様(https://www.kuraki-boshi.or.jp/kuraki-baby/) (URL: https://www.kuraki-boshi.or.jp/kuraki-baby/）の協力のもと開発された乳児院専用の業務支援システムです。

BabyNote(ベビーノート)

乳児院に必要とされる日々のこまやかな記録業務の負担を軽減し、情報をわかりやすく分類・整理して必要な時にすぐ引き出せるよう開発された「乳児院専用 業務支援システム」です。

★POINT1

日計表

こどもの1日の健康状態や様子を詳しく記録する、ベビーノートのメイン機能です。

１日の食事、入浴、排泄などの記録は一目で把握できるように集計されます。

入力した内容はPDFで簡単に出力でき、日中や夜間の様子も細かく記録・管理できます。

★POINT2

見やすく入力しやすい画面

すべての操作は画面のタップで行えるようになっているので、手間のかかるキーボードやマウスの操作が要りません。

読みやすく大きな文字とタップしやすい大きめなボタン仕様で、入力作業のストレスを軽減します。

★POINT3

音声入力

精度の高い音声入力機能を搭載しています。

文章入力が不慣れな方も安心です。

★POINT4

服薬管理

こどもの服薬を適切に管理します。

病院から処方された定時薬や臨時薬について、「いつから」「日数」「頻度」を登録できます。

投薬は「セット」「調剤」「確認」「投薬」「確認」といった各ステップごとにチェックできるため、後から服薬状況を振り返る際にも便利です。

外出時は服薬のスキップが可能で、他の薬との飲み合わせによっては「保留」として登録することもできます。補足欄には「半分だけ飲めました」など、状況に応じたコメントを記録することもできます。

▼ベビーノートの主な機能

〇日計表

毎日の記録をします。こどもの状況に合わせて4タイプ（5分視診・15分視診・30分視診・病児）のフォーマットを選ぶことができます。PDF出力が可能です。

記録内容：補装具／呼吸チェック／睡眠／体位／泣き／咳／鼻・眼／検温／呼吸数／脈拍／嘔吐／排泄／水分／ ミルク・牛乳／食事・おやつ／その他／入浴／日中の様子／夜間の様子／観察事項／伝達事項／面会・外出・宿泊

〇調乳表

1日のミルク・牛乳の摂取量をこどもの一覧にして表示します。PDF出力が可能です。

〇身体測定

身長、体重、胸囲、頭囲を記録し、カウプ指数を出します。

〇医療

医療機関の受診記録や、処方されている薬の情報などを管理します。

〇服薬管理

こどもごとの毎日の投薬スケジュール、記録を管理します。

〇予防接種

各予防接種の記録を管理します。

〇生歯

いつ、どの歯が生えてきたかを記録します。

〇健診

定期健診の記録を管理します。

〇個人記録

１ヶ月の主要な記録をまとめてPDF出力できます。 呼吸、脈、体温などの推移もグラフにして表示します。

〇掲示板

必要な情報を共有する掲示板です。情報の種類によってカテゴリーに分けることができます。

〇カレンダー

施設のスケジュールを管理するカレンダーです。PDF出力が可能です。

