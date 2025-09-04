ピアリビング、台湾ファミリーイベント「Kawaiimama Festival」へ初出展

株式会社ピアリビング

防音専門店ピアリビング（本社：福岡県福岡市、代表取締役：室水房子）は、2025年9月19日（金）～21日（日）に台北市・國立臺灣科学教育館で開催される「Kawaiimama Festival 台湾」に初出展いたします。

当社はこれまで、日本での「防音＝工事が必要」という常識を変え、賃貸住宅でも導入できる“暮らしに寄り添う防音”を提案してきました。防音カーテンや防音パネル、防音マットなどの自社開発製品は、年間4万人に導入され、子育て世代、楽器演奏者など幅広いお客様から支持をいただいています。

日本と台湾、それぞれの音問題の事情

日本において、子ども関連の苦情は生活騒音の一定の割合を占めております。実際に当社が受けた防音相談2,842件(2024年10月～2025年8月)のうち、97件（約3％）が「子どもの足音」に関するご相談でした。

その中でも「子供の足音で下の階から苦情を受けた」「何度もクレームがあり精神的に疲れている」といった切実な声が数多く含まれています。

これらの相談の多くは、マンションやアパートといった集合住宅に住む子育て世代から届いています。

台湾でも近年、都市化の進展により住宅、商業施設、学校、工事現場が密集し、子どもの足音や声、交通音、建設騒音などをめぐる苦情が急増しています。台湾環境省への騒音苦情件数は2023年に年間12万件を超え、2015年と比べて約45％増加しました。

しかし、騒音規制の基準を超える事例は全体の1割未満にとどまっており、住民の感覚と法的基準との間に大きな乖離が指摘されています。

子どもの成長に伴う音の問題は、日本と台湾の子育て世代に共通する切実な悩みです。工事不要で“暮らしに寄り添う防音”を提案してきた当社の製品と知見は、必ずや台湾の皆様のお役に立てると考えております。今回の「Kawaiimama Festival 台湾」への出展を、台湾の子育て世代の皆様に快適な暮らしをお届けする第一歩としたいと考えております。

カワイイママフェスティバルとは

「ママフェス」は日本独自の子育てカルチャーであり、「Kawaiimama Festival」はその文化を体験できる貴重な場として、海外でも注目を集めています。

イベントでは、ステージショー、親子講座、キッズレース、おひるねアート撮影会、スタンプラリー抽選会など、親子で一日中楽しめるコンテンツが満載です。日本をはじめ世界のブランドが出展し、国籍や年齢を問わず楽しめる国際交流イベントととなっております。

Kawaiimama Festival 台湾（2025年9月）開催概要

開催日：2025年9月19日(金)～21日(日)

会場：國立臺灣科学教育館 7階 南側特展室（台北市）

入場料：無料

URL：https://kawaiimama.com/newfestival/taiwan-september-2025/

ピアリビングブースでの出展内容

音をテーマにした親子参加型コンテンツ

防音カーテンや防音ボードで作られた箱から「動物の鳴き声」を聞いて当てるクイズコーナーを設置。遊びながら「音」への関心を高められる内容です。

キッズスペース

人気の防音マットを使用した、小さなお子さまが安心して遊べるスペースをご用意しております。

なお、今回の台湾イベント出展にあわせて、現地のお客様がより気軽に商品や情報にアクセスできるよう、Shopeeモール店の出店とLINE公式アカウント（台湾向け窓口）の開設も行いました。

shopeeURL：https://shopee.tw/pialiving

台湾用LINE公式アカウント：https://line.me/R/ti/p/@880bnmkp

株式会社ピアリビング 代表取締役 室水房子代表コメント

株式会社ピアリビング 代表取締役 室水房子

「ピアリビングは、私自身の子育て経験と“音に悩む声”から生まれました。子どもをのびのび育てたいのに、近隣への騒音を気にして我慢させたり、叱ってしまったりするつらさをなんとかしたい――その想いで、簡単に敷くだけ・掛けるだけで解決できる商品を作ってきました。



日本の『相手を思いやる心』を形にした防音商品を、台湾の皆さまのお役に立てることを願っています。これからも世界中のお客様の声に耳を傾け、新しい挑戦を続けてまいります。」

株式会社ピアリビングについて

株式会社ピアリビングとは、「音に悩まない暮らしで、心を豊かに。」を理念とした防音専門店です。2000年から、家庭で設置ができる防音カーペット、防音カーテンなどの販売を開始。ECサイトには年間200万人以上の方が訪れ、年間4万人の方が商品を購入しています。

また、2019年から海外での販売も開始。中国で最も使用されているSNS「Weibo」にて、1万5,000人以上のフォロワーを獲得しており、日々防音に関する情報を発信しています。自社サイト、楽天店、Yahoo！店、Amazon店、auPAYマーケット店、メルカリshops店及び中国販売を展開中です。

【会社概要】

社名：株式会社ピアリビング

本社所在地：福岡県福岡市博多区博多駅東1-1-16 第2高田ビル502

代表取締役：室水房子

事業内容：防音マット、防音カーテン、防音ボード等の防音商品の販売・開発

創業：1993年12月12日

HP：https://www.pialiving.com/