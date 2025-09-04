GBP、太陽光発電施工の現場で大活躍！複数メーカー端子に対応するMC4コネクター工具を新発売！

GBP株式会社

再生可能エネルギー、EV自動車部品、AI及びIoT領域における先進技術を駆使し、グローバルに急速に成長している、~再エネ業界の風雲児~ GBP株式会社（本社：東京、以下GBP）は、太陽光発電の施工・保守現場におけるケーブル接続作業の効率化を目的に開発された多機能型MC4コネクター工具を

9月1日に発売しました。本製品は、従来メーカーや仕様ごとに専用工具を使い分ける必要があった

作業プロセスを大幅に簡素化し、一本で複数のMC4端子に対応。作業効率を向上させたい、手間を省きたいとお考えの事業者の皆様はぜひこの機会にご検討ください！

＜開発背景と用途＞

太陽光発電システムの施工・保守現場では、PVケーブルの接続端子（MC4端子）の取り付け・取り外し作業が不可欠です。従来、現場では、端子のメーカーや仕様ごとに専用工具を使い分ける必要があり、作業効率や工具管理に課題がありました。このような現場の悩みを解決するためにGBPが開発したのが、多機能型の接続端子用MC4コネクター工具です。

Staubli、LONGi、Jinkoなど主要端子メーカーのMC4端子に対応しているため、一本の工具で取り付け・取り外し作業が可能。その結果、施工時の工具切り替えによる手間を削減し、作業効率の大幅な向上とともに、工具管理の簡素化にも大きく貢献します。

＜主な特徴＞

- Staubli製MC4／MC4-EVO2に両方対応

太陽光発電所でよく使用される Staubli製の MC4（1000V用）およびMC4-EVO2（1500V）の両方に対応。どの施工現場でも柔軟に対応でき、工具を使い分ける負担を削減します。

- 複数メーカーの端子に対応

このMC4コネクター工具は、Staubli、LONGi、Jinko、QCソーラー、Tongweiなど多くの主要端子メーカーにも対応。1本で複数の端子に対応できるため、現場での工具の使い分けが不要になり、作業効率が大幅に向上します。

- 締めすぎを防ぐスライド構造

一定のトルクに達すると、MC4コネクター工具が自動的にスライドし、それ以上締め付けられなくなる設計を採用。過剰な締め付けを防ぎ、端子の破損を抑え、安全性と作業の再現性を高めます。

＜使い方動画＞

YouTubeに使い方動画を掲載しております。

ぜひ、ご覧ください！

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=jYr9lCZi0GI ]

＜仕様＞

[表: https://prtimes.jp/data/corp/110590/table/108_1_412134aa5f348ba41a3ddac988da8b1a.jpg?v=202509050256 ]

※2個セットで販売

＜ご活用いただける場面＞

- 太陽光パネル設置時の端子接続作業- 保守点検や改修時の端子取り外し作業- モジュールの交換や撤去時の再接続作業

など太陽光発電システムのあらゆる現場に柔軟にご活用いただけます（※一例）。

＜最後に＞

GBP製のMC4コネクター工具をご利用いただくことでメーカーや仕様ごとに異なる工具を使い分ける必要があった太陽光発電所の施工・保守現場におけるケーブル接続作業を効率化させ、業務円滑化に貢献することができます。ご興味をお持ちいただけましたらぜひお問い合わせください。

本件についてご質問がある方は、お問い合わせフォーム(https://www.gbp-global.com/ja/contact/)よりご連絡いただきますようお願いします。