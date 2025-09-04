【ゴルフ場広告】2025年11月枠の募集を開始！【レンブラントゴルフ俱楽部御殿場×アドボックス】
株式会社エニアド （本社：東京都文京区、代表取締役：古澤伸一、以下「エニアド」）が展開するデジタルサイネージ広告「xAdbox（アドボックス）」は、効率的な広告投資をお考えの広告主様に向けて、ゴルフ場サイネージ広告「GOLF xAdbox（ゴルフアドボックス）」の2025年11月枠の募集を開始しました。
ゴルフ場向け資料はこちら :
https://any-ad.co.jp/download/golf-xadbox-service
■高所得層・経営層へのダイレクトアプローチ
今回の「2025年11月枠プロモーション広告」は、静岡県御殿場市にある「レンブラントゴルフ俱楽部御殿場」の個室トイレおよび施設内に設置された大型デジタルサイネージで配信されます。
利用者の多くが部長以上の会社役員や意思決定者であり、高所得層・経営層に直接リーチできる理想的な広告媒体です。
「貴社の広告予算を有効に活用し、確実にターゲット層へアプローチしませんか？」
■レンブラントゴルフ俱楽部御殿場とは
レンブラントゴルフ俱楽部御殿場とは、静岡県御殿場市にあり、東名高速裾野IC、駒門スマートICより約10分、御殿場I Cより約20分の好アクセスなゴルフ場です。
アップダウンは比較的少ないフラットなコースで、富士山・駿河湾を望み、南傾斜による爽やかな全18ホール。
富士山・駿河湾を一望でき、四季折々変化する絶景は、多くの富裕層・経営者層から多大な高評価を得ています。
■空き枠を活用した柔軟なプランニング
2025年9月および10月の一部配信枠もご用意しています。短期間で成果を求める広告主様にとって、スピーディにターゲットへアプローチできる絶好のチャンスです。
■ご予算に応じた最適な広告展開
アドボックスでは、広告主様のご予算や目的に応じた柔軟なプランをご提案いたします。ゴルフ場以外にも百貨店やスポーツジムなど、多様な設置先での広告配信が可能です。この機会を活かして、ターゲット層への影響力を最大化してください。
■お問い合わせ先
株式会社エニアド (ANY AD Inc.) 岩崎 聖
e-mail：xadbox@any-ad.jp
TEL：090-8870-7243
（テレワーク推奨のため、メールでのお問い合わせをいただけますと幸いです。）
興味がございましたら「興味あり」と一言だけでも構いませんので、ご連絡ください。
■株式会社エニアドについて
会社名：株式会社エニアド (ANY AD Inc.)
所在地：〒113-0023 東京都文京区向丘1-7-15 2F
設立：2023年12月
URL：https://any-ad.co.jp/
事業内容：
- アドボックス運営事業：デジタルサイネージを起点とした広告メディア運営
- メディア開発事業：新規メディアの開発と提供
- オフライン広告代理店：オフライン広告活動の支援
- マーケティングコンサルティング：広告戦略の立案と実行支援
