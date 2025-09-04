【ゴルフ場様向け】クラブハウス内での情報配信サービス【GOLF xAdbox】の資料を更新しました！
株式会社エニアド （本社：東京都文京区、代表取締役：古澤伸一、以下「エニアド」）は、ゴルフ場向けデジタルサイネージ情報配信サービス「GOLF xAdbox（ゴルフアドボックス）」の最新資料（2025年9月版）を公開しました。
本資料では、広告効果・設置施設情報など、最新のデータを追加し、ゴルフ場の集客・ブランディングに役立つ具体的なノウハウをまとめています。
ゴルフ場向け資料はこちら :
https://any-ad.co.jp/download/golf-xadbox
■「GOLF xAdbox」とは
「GOLF xAdbox」は、クラブハウスや個室トイレ等に【完全無料】でデジタルサイネージを設置し、来場者に対して動画・お知らせ・熱中症アラート等を配信できるサービスです。
ゴルフ場の公式LINE登録数増加や、ポータル経由予約に依存しない自社予約数アップを支援します。
■ 最新資料（2025年9月更新版）のポイント
こんなお悩みをお持ちのゴルフ場様に
GOLF xAdboxでは、動画の企画から制作、設置・運用までを一貫サポート。
なぜ“無料”で導入できるのか？
流れる広告に応じて、施設様にも広告収益を還元いたします。
サイネージが変える施設空間
古びた掲示ポスターから洗練された空間へ
統一感のあるデジタル表示でブランディング強化
張り替え作業の手間削減、人件費の削減にも貢献
広告内容も選べます
施設様のブランドイメージに応じて、配信する広告をジャンル別に選択可能
・ゴルフメーカー／ゴルフショップ
・飲料・自動車・高級腕時計・化粧品・日焼け止め
・BtoBサービス・熱中症対策関連など
■サービス導入したい施設様を募集中
株式会社エニアドでは、「アドボックス」を導入する施設様を募集しております。
サイネージを無料で導入できるだけでなく、施設のお知らせ配信を最大限有効活用することで、施設利用者数・会員様の継続率UPリピート率向上が期待できるサービスです。
ぜひこの機会にご連絡ください。
■お問い合わせ先
株式会社エニアド (ANY AD Inc.) 岩崎 聖
e-mail：xadbox@any-ad.jp
TEL：090-8870-7243
（テレワーク推奨のため、メールでのお問い合わせをいただけますと幸いです。）
興味がございましたら「興味あり」と一言だけでも構いませんので、ご連絡ください。
■株式会社エニアドについて
会社名：株式会社エニアド (ANY AD Inc.)
所在地：〒113-0023 東京都文京区向丘1-7-15 2F
設立：2023年12月
URL：https://any-ad.co.jp/
事業内容：
- アドボックス運営事業：デジタルサイネージを起点とした広告メディア運営
- メディア開発事業：新規メディアの開発と提供
- オフライン広告代理店：オフライン広告活動の支援
- マーケティングコンサルティング：広告戦略の立案と実行支援
