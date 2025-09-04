【ゴルフ場様向け】クラブハウス内での情報配信サービス【GOLF xAdbox】の資料を更新しました！

株式会社エニアド

株式会社エニアド （本社：東京都文京区、代表取締役：古澤伸一、以下「エニアド」）は、ゴルフ場向けデジタルサイネージ情報配信サービス「GOLF xAdbox（ゴルフアドボックス）」の最新資料（2025年9月版）を公開しました。

本資料では、広告効果・設置施設情報など、最新のデータを追加し、ゴルフ場の集客・ブランディングに役立つ具体的なノウハウをまとめています。

ゴルフ場向け資料はこちら :https://any-ad.co.jp/download/golf-xadbox

■「GOLF xAdbox」とは

「GOLF xAdbox」は、クラブハウスや個室トイレ等に【完全無料】でデジタルサイネージを設置し、来場者に対して動画・お知らせ・熱中症アラート等を配信できるサービスです。

ゴルフ場の公式LINE登録数増加や、ポータル経由予約に依存しない自社予約数アップを支援します。

■ 最新資料（2025年9月更新版）のポイント

こんなお悩みをお持ちのゴルフ場様に

GOLF xAdboxでは、動画の企画から制作、設置・運用までを一貫サポート。

なぜ“無料”で導入できるのか？

流れる広告に応じて、施設様にも広告収益を還元いたします。

サイネージが変える施設空間

古びた掲示ポスターから洗練された空間へ

統一感のあるデジタル表示でブランディング強化

張り替え作業の手間削減、人件費の削減にも貢献

広告内容も選べます

施設様のブランドイメージに応じて、配信する広告をジャンル別に選択可能

・ゴルフメーカー／ゴルフショップ

・飲料・自動車・高級腕時計・化粧品・日焼け止め

・BtoBサービス・熱中症対策関連など

資料を確認する :https://any-ad.co.jp/download/golf-xadbox

■サービス導入したい施設様を募集中

株式会社エニアドでは、「アドボックス」を導入する施設様を募集しております。

サイネージを無料で導入できるだけでなく、施設のお知らせ配信を最大限有効活用することで、施設利用者数・会員様の継続率UPリピート率向上が期待できるサービスです。

ぜひこの機会にご連絡ください。

■お問い合わせ先

株式会社エニアド (ANY AD Inc.) 岩崎 聖

e-mail：xadbox@any-ad.jp

TEL：090-8870-7243

（テレワーク推奨のため、メールでのお問い合わせをいただけますと幸いです。）

興味がございましたら「興味あり」と一言だけでも構いませんので、ご連絡ください。

■株式会社エニアドについて

会社名：株式会社エニアド (ANY AD Inc.)

所在地：〒113-0023 東京都文京区向丘1-7-15 2F

設立：2023年12月

URL：https://any-ad.co.jp/

事業内容：

- アドボックス運営事業：デジタルサイネージを起点とした広告メディア運営- メディア開発事業：新規メディアの開発と提供- オフライン広告代理店：オフライン広告活動の支援- マーケティングコンサルティング：広告戦略の立案と実行支援

ゴルフ場向け資料はこちら :https://hunny-inc.jp/download/golf-xadbox/