【ゴルフ場様向け】クラブハウス内での情報配信サービス【GOLF xAdbox】の資料を更新しました！

株式会社エニアド （本社：東京都文京区、代表取締役：古澤伸一、以下「エニアド」）は、ゴルフ場向けデジタルサイネージ情報配信サービス「GOLF xAdbox（ゴルフアドボックス）」の最新資料（2025年9月版）を公開しました。


本資料では、広告効果・設置施設情報など、最新のデータを追加し、ゴルフ場の集客・ブランディングに役立つ具体的なノウハウをまとめています。



https://any-ad.co.jp/download/golf-xadbox


■「GOLF xAdbox」とは


「GOLF xAdbox」は、クラブハウスや個室トイレ等に【完全無料】でデジタルサイネージを設置し、来場者に対して動画・お知らせ・熱中症アラート等を配信できるサービスです。


ゴルフ場の公式LINE登録数増加や、ポータル経由予約に依存しない自社予約数アップを支援します。





■ 最新資料（2025年9月更新版）のポイント


こんなお悩みをお持ちのゴルフ場様に




GOLF xAdboxでは、動画の企画から制作、設置・運用までを一貫サポート。



なぜ“無料”で導入できるのか？




流れる広告に応じて、施設様にも広告収益を還元いたします。



サイネージが変える施設空間




古びた掲示ポスターから洗練された空間へ


統一感のあるデジタル表示でブランディング強化


張り替え作業の手間削減、人件費の削減にも貢献



広告内容も選べます
施設様のブランドイメージに応じて、配信する広告をジャンル別に選択可能


・ゴルフメーカー／ゴルフショップ


・飲料・自動車・高級腕時計・化粧品・日焼け止め


・BtoBサービス・熱中症対策関連など



■サービス導入したい施設様を募集中


株式会社エニアドでは、「アドボックス」を導入する施設様を募集しております。


サイネージを無料で導入できるだけでなく、施設のお知らせ配信を最大限有効活用することで、施設利用者数・会員様の継続率UPリピート率向上が期待できるサービスです。


ぜひこの機会にご連絡ください。


■お問い合わせ先


株式会社エニアド (ANY AD Inc.) 岩崎 聖


e-mail：xadbox@any-ad.jp


TEL：090-8870-7243


（テレワーク推奨のため、メールでのお問い合わせをいただけますと幸いです。）


興味がございましたら「興味あり」と一言だけでも構いませんので、ご連絡ください。


■株式会社エニアドについて


会社名：株式会社エニアド (ANY AD Inc.)


所在地：〒113-0023　東京都文京区向丘1-7-15 2F


設立：2023年12月


URL：https://any-ad.co.jp/



事業内容：


- アドボックス運営事業：デジタルサイネージを起点とした広告メディア運営
- メディア開発事業：新規メディアの開発と提供
- オフライン広告代理店：オフライン広告活動の支援
- マーケティングコンサルティング：広告戦略の立案と実行支援


