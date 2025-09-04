「乃木坂46特別１面新聞」神宮球場周辺で9月4～7日発売
スポーツ報知を発行する報知新聞社（代表取締役社長・長谷川剛）は9月4～7日に神宮球場で開催される乃木坂46「真夏の全国ツアー 2025 」東京公演にあわせ、五百城茉央＆小川彩のスペシャルインタビューを１面に掲載した、特別１面新聞を４日間神宮球場周辺で販売します。4日付【part１】、5日付【part２】、6日付【part３】、7日付【part4】それぞれを下記の店舗で販売します。１面以外は当日のスポーツ報知の紙面になります。
【発売箇所】
１.NEWDAYS千駄ヶ谷
２.NEWDAYS信濃町
３.ミニストップ信濃町駅南口
■スポーツ報知のお買い求めは
1部売り 180円（税込）
全国の読売新聞販売店（YC）、駅売店、コンビニエンスストアなどで販売
月ぎめ 3,700円
全国の読売新聞販売店（YC）もしくは以下のサイトから申し込み
https://www.hochi.co.jp/koudoku/
■過去2か月分のバックナンバーは以下のサイトを参照にお取り寄せできます。
https://www.hochi.co.jp/sales/backnumber/
■スポーツ報知ニュースサイト
https://hochi.news/
