「乃木坂46特別１面新聞」神宮球場周辺で9月4～7日発売

株式会社報知新聞社

スポーツ報知を発行する報知新聞社（代表取締役社長・長谷川剛）は9月4～7日に神宮球場で開催される乃木坂46「真夏の全国ツアー 2025 」東京公演にあわせ、五百城茉央＆小川彩のスペシャルインタビューを１面に掲載した、特別１面新聞を４日間神宮球場周辺で販売します。4日付【part１】、5日付【part２】、6日付【part３】、7日付【part4】それぞれを下記の店舗で販売します。１面以外は当日のスポーツ報知の紙面になります。

【発売箇所】

１.NEWDAYS千駄ヶ谷

２.NEWDAYS信濃町

３.ミニストップ信濃町駅南口

