suis from ヨルシカ×福留光帆で2時間のラジオ生放送！ J-WAVE『GURU GURU!』代演ナビゲーターとして、9/10（水）に登場
suis from ヨルシカ×福留光帆
ラジオ局J-WAVE(81.3FM)で毎週月曜～木曜22:00～24:00に生放送中の、世の中の「常識」や「あたり前」をあえて逆から考える逆転ラジオ『GURU GURU!』。月曜日はかが屋の加賀翔、火曜日はダウ90000、水曜日は福留光帆とティモンディ・前田裕太（現在は休演中）、木曜日はエバースが、日替わりでナビゲーターを担当しています。
9/3（水）の放送では、代演ナビゲーターとしてsuis from ヨルシカが登場！ 福留光帆とともに2時間の生放送をお届けします。
この日のトークテーマは「つらいときどうしてる？」。
仕事や学校、プライベートでつらいとき、どうやって乗り越えているのか。福留がつらいとき心の支えになったというヨルシカのsuisを迎え、2人ならではの視点で「つらいときどう乗り越えているのか」グルグル考えていきます。
番組ではリスナーからのメッセージも募集中です。
＜こんなメッセージをお寄せください＞
・つらいとき、あなたを救ってくれるものは？
・音楽や趣味、日常の小さな習慣など、気分転換法
・誰かの言葉やアドバイスで救われたエピソード
・最近つらかった出来事と、そこからどう立ち直ったか
ここでしか聴けない2時間の生放送をぜひお楽しみください！
【番組概要】
番組名：GURU GURU!
放送局：J-WAVE（81.3FM）
放送日：毎週月曜～木曜
放送時間：22:00～24:00
ナビゲーター：
MON／加賀翔(かが屋)
TUE／ダウ90000
WED／福留光帆・前田裕太(ティモンディ) ※前田裕太(ティモンディ)は現在休演中
THU／エバース
番組YouTube：https://www.youtube.com/@GURUGURU_813
番組HP：https://www.j-wave.co.jp/original/guruguru/
番組X：https://x.com/guruguru_813
番組IG：https://www.instagram.com/guru_guru_813/