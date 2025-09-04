suis from ヨルシカ×福留光帆で2時間のラジオ生放送！　J-WAVE『GURU GURU!』代演ナビゲーターとして、9/10（水）に登場

株式会社J-WAVE

suis from ヨルシカ×福留光帆

ラジオ局J-WAVE(81.3FM)で毎週月曜～木曜22:00～24:00に生放送中の、世の中の「常識」や「あたり前」をあえて逆から考える逆転ラジオ『GURU GURU!』。月曜日はかが屋の加賀翔、火曜日はダウ90000、水曜日は福留光帆とティモンディ・前田裕太（現在は休演中）、木曜日はエバースが、日替わりでナビゲーターを担当しています。

9/3（水）の放送では、代演ナビゲーターとしてsuis from ヨルシカが登場！ 福留光帆とともに2時間の生放送をお届けします。

この日のトークテーマは「つらいときどうしてる？」。

仕事や学校、プライベートでつらいとき、どうやって乗り越えているのか。福留がつらいとき心の支えになったというヨルシカのsuisを迎え、2人ならではの視点で「つらいときどう乗り越えているのか」グルグル考えていきます。

番組ではリスナーからのメッセージも募集中です。

＜こんなメッセージをお寄せください＞

・つらいとき、あなたを救ってくれるものは？

・音楽や趣味、日常の小さな習慣など、気分転換法

・誰かの言葉やアドバイスで救われたエピソード

・最近つらかった出来事と、そこからどう立ち直ったか

ここでしか聴けない2時間の生放送をぜひお楽しみください！

【番組概要】

番組名：GURU GURU!

放送局：J-WAVE（81.3FM）

放送日：毎週月曜～木曜

放送時間：22:00～24:00

ナビゲーター：

MON／加賀翔(かが屋)

TUE／ダウ90000

WED／福留光帆・前田裕太(ティモンディ) ※前田裕太(ティモンディ)は現在休演中

THU／エバース

番組YouTube：https://www.youtube.com/@GURUGURU_813

番組HP：https://www.j-wave.co.jp/original/guruguru/

番組X：https://x.com/guruguru_813

番組IG：https://www.instagram.com/guru_guru_813/