高知・ひろめ市場が公式オンラインストアを開設

高知市中心部の観光名所・ひろめ市場（開場：平成10年）は、2025年9月4日（木）、公式オンラインストア 「ドコでもひろめ ～ひろめ市場 Online Market～」（https://hirome.online/(https://hirome.online/)） をオープンいたします。

これまで市場に足を運んでいただいた多くのお客様から寄せられた「遠方でなかなか行けない」「あの味をもう一度味わいたい」との声に応え、ひろめ市場の魅力を全国へお届けいたします。

背景と目的

ひろめ市場は「高知の食・人・文化を広める」という理念のもと、平成10年（1998年）に開場しました。以来、地元の皆様や観光客の方々に親しまれ、年間数多くのお客様にご来場いただいております。

この度、さらに多くのお客様に高知の魅力を体験していただきたいとの思いから、公式オンラインストアを開設いたしました。

オンラインストアの特徴

場内×場外の組み合わせ

ひろめ市場に出店している店舗の商品と、高知県内の生産者・事業者の産直品を組み合わせて購入可能。市場の賑わいをそのままネットに再現しました。

買い回りシステムを導入

リアルのひろめ市場の魅力である「いろんなお店で買い回り」をオンラインでも実現。

複数の場内店舗の商品をまとめて購入しても、当サイトで梱包し直すことで1個口の送料でお届けできます（※一部例外あり）。

人気商品の取り揃え

開始当初は市場内で特に人気の高い商品を中心に展開。

全国配送対応

日本全国どこからでもご注文いただけます。

今後の拡充予定

順次、取扱商品を増やし、幅広いラインナップを展開予定。

担当者コメント

「このたび、ひろめ市場公式オンラインストア『ドコでもひろめ』を開設いたしました。

これまで市場にお越しいただいた方には“あの味をもう一度”と感じていただき、まだ訪れたことのない方には“ぜひ本場へ行ってみたい”と思っていただけるきっかけとなれば幸いです。

リアルと同じように、ネット上でも“買い回り”を楽しんでいただき、高知の食や文化に触れていただければと思います。今後も『美味しい・楽しい！』を合言葉に、多くのお客様に笑顔をお届けできるよう努めてまいります。」

サイト情報

サイト名：ドコでもひろめ ～ひろめ市場 Online Market～

URL：https://hirome.online/

オープン日：2025年9月4日（木） 12:00～