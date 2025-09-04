新刊『ビジネスYouTube3.0 中小企業のための信頼構築型動画戦略 』本日9月4日発売！

株式会社 セルバ出版

セルバ出版（東京都文京区/代表取締役 森忠順）は、『ビジネスYouTube3.0 中小企業のための信頼構築型動画戦略』を2025年9月4日より全国書店にて発売いたします。

「You Tubeというメディアが、信頼を築き、関係性を深めるインフラとしてどう活用できるか」、その実践的な方法を、中小企業、地域企業、個人事業主、スタートアップなど――これまでの協働によって得られた気づきと感動をもとにマーケティングの技術論だけでなく、「企業が生む信頼の本質」を問います。

■本書の特徴

SNSの普及により「数」や「瞬間的な話題性」を追い求める動画活用が主流となる一方で、信頼性や持続性が企業活動の成否を左右する時代に入っています。

本書は、YouTubeを単なる販促ツールとしてではなく、「企業と社会の信頼を結ぶインフラ」として捉え直し、動画を通じて信頼資産を積み上げるための実践的な戦略を提示しています。

・再生数や登録者数ではなく「信頼」を基軸とした動画戦略

・中小企業・大企業双方に通じる国内外の具体事例

・デジタル時代における 情報信頼性問題や企業と社会の関係性に迫る論考

・実務に役立つ図表・フレームワークを多数掲載

■帯推薦コメント

発信は、覚悟だ。そして戦略でもある。

著者が本書で描いたのは、

「中小企業の現場に本当に必要なYouTube戦略」だと感じている。

― 元ユニクロ副社長、元ファミリーマート社長、セルソースCEO、ロッテベンチャーズ取締役

澤田貴司

■目次・著者略歴・書誌情報

【目次】

第１章 数・量至上主義の終焉―YouTubeマーケティングの転換点。

あなたのYouTubeが売り上げにつながらない理由

第２章 信頼を築く動画戦略―顧客との関係性を深める

第３章 バズらずに売る―中小企業のための新しいアプローチ

第４章 小さなチャンネルの可能性―ナノインフルエンサーの力

第５章 成功事例から学ぶ―信頼構築型YouTube活用法

第６章 継続的な改善と成長―信頼を積み重ねる運用戦略

第７章 未来を見据えて―YouTubeマーケティングの新常識

【著者略歴】眞嶋英郎（まじま・ひでお）

1958年東京生まれ。慶應義塾大学法学部法律学科卒業。

伊藤忠商事株式会社にて自動車のトレード、ODA、事業投資を担当。2000年株式会社ファーストリテイリング入社。ユニクロ大学創設、社会貢献室、グローバル初出店（ロンドン）、企業理念FR Way策定を主導。グローバルマーケティング統括責任者を歴任。

2021年に合同会社グリームスネットワークを創業し、代表・CEOに就任。

パートナーCMO(R)事業、YouTube自社運用支援事業、デジタルマーケティング支援事業を展開。

法政大学ESOP非常勤講師他。

【書誌情報】

■書名：『ビジネスYouTube3.0 中小企業のための信頼構築型動画戦略』

■著者名：眞嶋英郎

■発売日：2025年9月4日

■定価：1,650円（本体1,500円＋税10％）

■判型：四六判

■頁数：152頁

■ISBN : 9784863679825

■発売元：株式会社セルバ出版

◇販売場所：9月4日より三省堂書店ほか全国書店で順次発売

