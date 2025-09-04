「第2回 AJCCAカンファレンス 2025 in 東京」開催のお知らせ
特定非営利活動法人 日本ネットワークセキュリティ協会（JNSA、会長 江崎浩）は、ASEAN Japan Cybersecurity Community Alliance（AJCCA）の後援を受け、「第2回 AJCCAカンファレンス 2025 in 東京」を下記の通り開催いたします。
本カンファレンスは、ASEANと日本のサイバーセキュリティコミュニティが連携し、政策、技術、産業の各分野を横断して「Securing the Future with AI Driven Cybersecurity and Resilient Supply Chain」をテーマに議論を深める国際カンファレンスです。各国政府関係者、産業界リーダー、研究者など約300名の参加を見込み、基調講演、パネルディスカッション、展示会を通じて最新の知見とソリューションを共有します。
本カンファレンスの意義
本イベントは、日ASEAN地域におけるサイバーセキュリティの持続可能な発展と官民連携の強化を目指す、年に一度の重要な国際カンファレンスです。未来の安全で信頼できるデジタル社会の構築に向け、開催いたします。
[開催概要]
[表1: https://prtimes.jp/data/corp/79668/table/23_1_6bdef4cee6f32f882accab530e5a4ac9.jpg?v=202509050256 ]
プログラム（予定）
[表2: https://prtimes.jp/data/corp/79668/table/23_2_61a487be9e53e1206c576c9dabd0ad9c.jpg?v=202509050256 ]
第―幕 ASEAN各国の官民連携状況と今後の展望
[表3: https://prtimes.jp/data/corp/79668/table/23_3_28194717135e7eb8eea58128827311cd.jpg?v=202509050256 ]
*1: ASOCIO（The Asian-Oceanian computing industry organization）:
アジア・オセアニア・コンピューティング産業機構
*2: MADE（Mapping ASOCIO Digital Economy）
*3: ACRA（AJCCA Cyber Resilience Awards）:AJCCAサイバーレジリエンスアワード
第二幕 各テーマ別活動状況及び企業のソリューション紹介
[表4: https://prtimes.jp/data/corp/79668/table/23_4_cbc925b29b145b2da1961c2ce728dcbd.jpg?v=202509050256 ]
※予告無く講演内容が変更される場合がございます。予めご了承ください。
※会場内では協賛企業による展示を各企業展示ブースにて行います。
【参加・詳細情報】
イベントページ：第2回 AJCCAカンファレンス 2025 in 東京 https://www.jnsa.org/ajcca/
【お問合せ先】
2nd AJCCA Conference in Tokyo 事務局
〒105-0004 東京都港区新橋五丁目７番１２号
特定非営利活動法人日本ネットワークセキュリティ協会（JNSA）内
メール ajcca2025@jnsa.org