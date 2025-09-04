トゥモローランド メンズ限定｜GUY ROVER別注オーバーシャツが登場

株式会社 トゥモローランド〈GUY ROVER（ギローバー）〉Per PILGRIM TOMORROWLAND

秋冬を通して楽しめる“進化した定番”

今回のコレクションでは、カジュアルな装いにもドレススタイルにも寄り添うオーバーシャツを展開。

暖かみのある起毛コットンツイル素材のミリタリーシャツと、表情豊かなウールフランネル素材のオーバーシャツは、いずれも程よいリラックス感を残しながらも洗練された雰囲気に仕上がっています。

【別注】GUY ROVER コットンツイル オーバーシャツ \52,800 (税込)

襟裏に忍ばせたコーデュロイや、両胸に配した大きなポケットは、機能性とデザイン性を兼ね備えたディテール。着込むほどに風合いが増し、秋冬シーズンを通じて長く愛用できる“進化した定番”となる一着です。

詳細を見る :https://store.tomorrowland.co.jp/news/detail/?article_id=981083&utm_source=prtimes&utm_medium=link&utm_campaign=prtimes_tmlm_EX_GUYROVER_20250901

【別注】GUY ROVER コットンフランネル オーバーシャツ \49,500 (税込)【別注】GUY ROVER ポリエステルウール オーバーシャツ \49,500 (税込)

スタイルの幅を広げる一着

初秋には、Tシャツの上にさらりと羽織るだけで軽やかさを演出し、大人の休日スタイルにぴったりです。寒さが深まる冬には、ジャケットやコートの下に重ねることで保温性が高まり、スタイリングに奥行きを与えてくれます。さらに、デニムやチノパンと合わせればカジュアルに、スラックスと合わせれば都会的なビジネスカジュアルにも対応。

オン・オフを自在に横断する一着として、日常のさまざまなシーンで活躍します。

ABOUT | GUY ROVER（ギローバー）



1973年に北イタリア、VICENZA （ヴィチェンツァ） のTHIENE（ティエネ）にて設立されたシャツメーカー。 1990年代にはミラノの著名セレクトショップのオリジナルを手掛けはじめ、その技術力の高さが評判になり日本での展開をスタート。 日本だけでなく各国の洋服の専門店の意見に対して柔軟に対応する姿勢ともの作りのクオリティーの高さが支持され続けています。

販売店舗

トゥモローランド メンズ取り扱い店舗(https://store.tomorrowland.co.jp/storelocator/search/?keyword=%E3%83%A1%E3%83%B3%E3%82%BA%E5%8F%96%E6%89%B1%E5%BA%97%E8%88%97&srsltid=AfmBOoogB_fY2wP8K1MIS0dlZnLqc2T4t3_7ue16X-9c_UoEIW1Lu2e8)

TOMORROWLAND オンラインストア(https://store.tomorrowland.co.jp/products/?gender=30&brand=GUY%20ROVER&sort=score&grouping=1&stock_none=1&size=90)

※掲載内容は変更となる場合があります。