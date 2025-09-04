パーソルの理念体系浸透を目的とした「カルチャーデック/登山家診断コンテンツ」が「社内報アワード2025」でゴールド賞を受賞

パーソルホールディングス株式会社

「はたらいて、笑おう。」をグループビジョンに掲げるパーソルホールディングス株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長 CEO：和田 孝雄）は、パーソルグループの理念体系の浸透を目的とした「カルチャーデック/登山家診断コンテンツ」が、ウィズワークス株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：高橋大輔）が主催する「社内報アワード2025」Web/アプリ社内報部門・企画単体において、ゴールド賞を受賞しましたことをお知らせいたします。

■「カルチャーデック/登山家診断コンテンツ」について

パーソルグループは、2023年5月に発表した「パーソルグループ中期経営計画2026」において、グループビジョンの実現に向けた“ありたい姿”として「“はたらくWell-being”創造カンパニー」を掲げました。これにより、これまでの理念体系〈経営理念／行動指針／グループビジョン〉に“ありたい姿”が加わり、4つの要素で構成される形になりました。「カルチャーデック(https://www.persol-group.co.jp/special/culturedeck/)」は、この4つの要素を一貫して理解・体感できるようまとめたガイドです。理念体系を“山登り”に見立て、山登りの始まり＝経営理念（創業の原点）、山登りの道しるべ＝行動指針（日々の判断基準）、目指す山頂＝ありたい姿（“はたらくWell-being”創造カンパニー）、山頂からの景色＝グループビジョン「はたらいて、笑おう。」と位置づけることで、受け継いできた想いとこれから実現したいことのつながりを直感的に理解できる構成としています。

併せて、「カルチャーデック」の世界観を楽しみながら学べる「登山家診断コンテンツ（はたらくヒントを発見！登山家タイプ診断）(https://www.persol-group.co.jp/special/culturedeck/personality_test/)」を公開しました。複数の設問に答えるだけで、5つの行動指針の中のどれが強みとなるのか、伸ばしていく行動指針はどれなのかをゲーム感覚で見つけられる内容です。診断結果には、山に生息する動物に見立てた5つのタイプ――野心家ユキヒョウ／リーダーヘラジカ／バランサーモモンガ／ひたむきアルパカ／洞察のフクロウ――が登場し、理念体系への興味を促すきっかけとなることを目指しました。

詳細はこちら:

https://touch.persol-group.co.jp/20240902_18068/

https://touch.persol-group.co.jp/20241106_18186/

■「社内報アワード 2025」について

「社内報アワード」は、ウィズワークス株式会社が主催する全国規模の社内報企画コンクールと、審査で決した優秀企画の表彰と応募企業が交流するイベントから成る社内報の祭典で、2002年から開催されています。24回目の開催となった2025年は、「紙社内報部門」「Web/アプリ社内報部門」「動画社内報部門」「特別部門」の4部門に、全国224社より505企画のエントリーがありました。

■「カルチャーデック/登山家診断コンテンツ」企画担当者コメント

鈴木 崇之（パーソルホールディングス株式会社 グループコミュニケーション本部）

「カルチャーデック」では理念体系を構成する４つの要素の意味とつながりをしっかり描き、誰にでも伝わる形で表すことを意識しました。創業当時からある経営理念や行動指針と、グループビジョンの「はたらいて、笑おう。」やありたい姿である「“はたらくWell-being”創造カンパニー」といった、現在のパーソルグループが伝えたいことがずれないよう設計することは大変でしたが、ぜひこの「カルチャーデック」を開いて理解を深め、共感をしてもらえたらうれしいです。また、登山家診断コンテンツも楽しんでやってもらえるようキャラクターや表現などにこだわり、行動指針やビジョンを身近に感じられるよう設計しております。日々の業務や取り組みにも活かせることや自分なりの考え、新たな気付きを見つけるきっかけになれたらと思います。

■パーソルホールディングス株式会社について

1973年の創業以来、人材派遣、人材紹介、アウトソーシング、設計開発など人と組織にかかわる多様な事業を展開。2008年10月に共同持株会社テンプホールディングス株式会社を設立。2017年7月よりパーソルホールディングス株式会社へ社名変更。

東京証券取引所プライム市場上場（証券コード：2181）。2025年3月期売上収益1兆4,512億円（IFRS）。

■「PERSOL（パーソル）」について＜ https://www.persol-group.co.jp/ ＞

パーソルグループは、「“はたらくWell-being”創造カンパニー」として、2030年には「人の可能性を広げることで、100万人のより良い“はたらく機会”を創出する」ことを目指しています。

人材派遣サービス「テンプスタッフ」、転職サービス「doda」、BPOや設計・開発など、人と組織にかかわる多様な事業を展開するほか、新領域における事業の探索・創造にも取り組み、アセスメントリクルーティングプラットフォーム「ミイダス」や、スキマバイトアプリ「シェアフル」などのサービスも提供しています。

はたらく人々の多様なニーズに応え、可能性を広げることで、世界中の誰もが「はたらいて、笑おう。」 を実感できる社会を創造します。