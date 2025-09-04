CO2CO2（コツコツ）減らして、コツコツ増やそう！
県では、県民の皆様が、脱炭素に自分事として取り組み、ライフスタイルを転換していただくため、脱炭素につながる商品を購入した場合などに、ポイントを上乗せするキャンペーン「かながわCO2CO2（コツコツ）ポイント+（プラス）」を実施します。今年度は、コンビニエンスストアを含む、県内約800の店舗等が参加するなど、規模を大幅に拡大して行います。
1 キャンペーンの概要
生産から流通、使用されるまでの過程においてCO2排出量が少ない商品を購入した場合などに、通常付与されるポイントよりも、ポイントを上乗せして提供します。
（ポイント上乗せイメージ）
2 事業者・対象商品等
コンビニエンスストア2社を含む12事業者、県内約800の店舗等で実施します。
（注記）参加事業者・対象商品等は、別紙のとおり。
https://prtimes.jp/a/?f=d108051-1204-821eba373ab29a252040237d61493d27.pdf
（参考）昨年度実績：9事業者、県内97店舗等（延べ約53万人が利用）
3 実施期間
令和7年10月1日（水曜日）から12月26日（金曜日）まで
4 取材について
実施店舗での取材を希望される方は、問合せ先へご連絡ください。
参考資料「かながわCO2CO2（コツコツ）ポイント+（プラス）」チラシ
https://prtimes.jp/a/?f=d108051-1204-0a8f79cbbd41b591fcfd232816220124.pdf
《キャンペーンサイトURL》
https://www.pref.kanagawa.jp/osirase/0522/co2co2pointplus/
《デカボスコアの活用》
キャンペーンの実施に当たっては、その商品等を選ぶことにより、どれだけCO2排出量が削減されるかを数字で表した「デカボスコア」を店舗等に掲示しますので、お買い物の際の参考にしてください。
（注記）デカボスコアは、Earth hacks株式会社の登録商標です。
《SDGsの推進について》
県では、SDGsの達成にもつながる取組として、脱炭素に資する商品等の購入を通じ、脱炭素社会実現に向けた取組を推進しています。
問合せ先
神奈川県環境農政局脱炭素戦略本部室
脱炭素ライフスタイル担当課長 山本 電話 045-285-0784
家庭グループ 松田 電話 045-285-0338