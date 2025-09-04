CO2CO2（コツコツ）減らして、コツコツ増やそう！

写真拡大 (全3枚)

神奈川県

県では、県民の皆様が、脱炭素に自分事として取り組み、ライフスタイルを転換していただくため、脱炭素につながる商品を購入した場合などに、ポイントを上乗せするキャンペーン「かながわCO2CO2（コツコツ）ポイント+（プラス）」を実施します。今年度は、コンビニエンスストアを含む、県内約800の店舗等が参加するなど、規模を大幅に拡大して行います。



1　キャンペーンの概要


生産から流通、使用されるまでの過程においてCO2排出量が少ない商品を購入した場合などに、通常付与されるポイントよりも、ポイントを上乗せして提供します。





（ポイント上乗せイメージ）

2　事業者・対象商品等


コンビニエンスストア2社を含む12事業者、県内約800の店舗等で実施します。


（注記）参加事業者・対象商品等は、別紙のとおり。


https://prtimes.jp/a/?f=d108051-1204-821eba373ab29a252040237d61493d27.pdf

（参考）昨年度実績：9事業者、県内97店舗等（延べ約53万人が利用）



3　実施期間


令和7年10月1日（水曜日）から12月26日（金曜日）まで



4　取材について


実施店舗での取材を希望される方は、問合せ先へご連絡ください。



参考資料「かながわCO2CO2（コツコツ）ポイント+（プラス）」チラシ


https://prtimes.jp/a/?f=d108051-1204-0a8f79cbbd41b591fcfd232816220124.pdf

《キャンペーンサイトURL》


https://www.pref.kanagawa.jp/osirase/0522/co2co2pointplus/



《デカボスコアの活用》


キャンペーンの実施に当たっては、その商品等を選ぶことにより、どれだけCO2排出量が削減されるかを数字で表した「デカボスコア」を店舗等に掲示しますので、お買い物の際の参考にしてください。


（注記）デカボスコアは、Earth　hacks株式会社の登録商標です。








《SDGsの推進について》


県では、SDGsの達成にもつながる取組として、脱炭素に資する商品等の購入を通じ、脱炭素社会実現に向けた取組を推進しています。





問合せ先



神奈川県環境農政局脱炭素戦略本部室


脱炭素ライフスタイル担当課長　山本　電話　045-285-0784


家庭グループ　松田　電話　045-285-0338