「JAL MaaS」と「えきねっと」が連携開始～空港から目的地まで、東日本・北海道エリアの移動がスムーズになります～

東日本旅客鉄道株式会社

日本航空株式会社（本社：東京都品川区、代表取締役社長：鳥取 三津子、以下「JAL」）と東日本旅客鉄道株式会社（所在地：東京都渋谷区、代表取締役社長：喜㔟 陽一、以下「JR東日本」）は、2025年9月4日から、JAL MaaS「乗換案内＋乗車券」サイトとJRの予約サービス「えきねっと」との連携を開始します。

JAL MaaＳは2022年のサービス開始以来、航空とバス・鉄道・フェリーなど多様な交通手段をシームレスに連携させることを目的に、これまでに日本国内の26空港（調整中含む）と66の事業者との連携拡大を実現してきました。

今回の新たな連携により、JAL MaaSの経路検索機能を通じて、えきねっとで発売している東日本・北海道エリアのJR路線の商品をストレスフリーに購入できるようになります。この連携により、航空と鉄道の予約購入がシームレスに実現し、今まで訪れることのなかった地域への訪問機会を提供することで、新たな出会いの創出や移動を通じた関係・つながりの創造に貢献してまいります。

■「JAL MaaS」×「えきねっと」 連携概要

連携開始日時： 2025年9月4日(木) ※鉄道ご乗車日の1か月+ 6日前からお申込み可能。

販売対象路線：

[表: https://prtimes.jp/data/corp/17557/table/1217_1_f45289c851b8922c56d0dbefd6b5def8.jpg?v=202509050927 ]

■JAL MaaSからの購入方法

JAL MaaSの経路検索機能にて、対象のJR東日本の新幹線や特急を検索時に「今すぐ購入」ボタンが表示されます。ボタンを押下すると、えきねっとの予約画面へ直接遷移し、JRチケットを予約・購入いただけます。

■えきねっとについて

新幹線や特急列車の座席予約・きっぷ購入をスマホやパソコンから簡単に行え、新幹線eチケット（トクだ値）・在来線チケットレス特急券（トク割）などの割引商品が購入できるなど、便利でおトクなサービスです。

※きっぷの申込には「えきねっと」への会員登録／ログインが必要です

URL：https://www.eki-net.com/

