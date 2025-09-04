ファンケルが10月から「かながわCO2CO2ポイント+」に参加

株式会社ファンケル

株式会社ファンケルは、2025年10月1日（水）から神奈川県が実施しているポイント上乗せキャンペーン「かながわCO2CO2ポイント+」に参加いたします。期間は2025年12月26日（金）まで、神奈川県内の直営店舗15店（※）にて実施します。

「かながわCO2CO2ポイント+」は、小売事業者などが現在運用しているポイントシステムを活用し、生産・流通・使用過程でのCO2排出が少ない製品（サービスを含む）を購入した消費者に対し、「脱炭素ポイント」を上乗せして付与するキャンペーンです。消費者の皆様のライフスタイルを脱酸素型に転換していただくことを目的としています。



当社の参加方法は、環境配慮につながる「つめかえ用」や「レフィル」をお買い上げいただくと、1製品のお買い上げにつき、通常差し上げているファンケルメンバーズポイントに、脱炭素ポイントとして50ポイントを追加して差し上げます。対象製品は、「マイルドクレンジング オイル」「マイルドクレンジング オイル＜ブラック＆スムース＞」「ピュアモイスト泡洗顔料」「ビューティブーケ うるおい泡洗顔料」「ビューティブーケ 発酵浸透化粧液 しっとり」「ビューティブーケ 発酵浸透化粧液 とてもしっとり」「トイロ バランシングドロップ＜医薬部外品＞」「トイロ バイタライジングドロップ＜医薬部外品＞」の各つめかえ用と、「コアエフェクター」「トイロ バランシングミルク＜医薬部外品＞」「トイロ バイタライジングミルク＜医薬部外品＞」の各レフィル、全11品目です。



当社では、環境方針の中で「気候変動対応とCO2排出量の削減」を最優先課題としています。本事業に参加することで、お客様とともにさらなる環境保全を推進し、脱炭素社会への貢献を目指してまいります。



※ 実施店舗

横浜関内店／そごう横浜店／横浜西口店／横浜タカシマヤ店／ららぽーと横浜店／たまプラーザ東急店／京急上大岡店／西武東戸塚店／マルイファミリー溝口店／アトレ川崎店／大船ルミネウィング店／

ルミネ藤沢店／マルイファミリー海老名店／横須賀モアーズシティ店／小田原ラスカ店