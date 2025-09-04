2025年8月 パート・アルバイトの募集時平均時給　東日本エリアの平均時給は1,285円、西日本エリアの平均時給は1,202円、関東4都県の平均時給は集計開始以来過去最高の1,305円

総合人材情報サービスの株式会社アイデム（本社：東京都新宿区 代表取締役社長：椛山 亮）は、求人メディア『イーアイデム』や採用ホームページ構築サービス『Jobギア採促』を利用して公表された求人情報から、2025年8月のパート・アルバイト募集時平均時給を集計いたしました。

調査では、職種や募集時平均時給のデータを毎週抽出し、東日本エリア（東京、神奈川、埼玉、千葉など1都7県）と西日本エリア（大阪、兵庫、京都など2府5県）でそれぞれ集計しています。

集計の結果、東日本エリアの平均時給は1,285円、西日本エリアの平均時給は1,202円、関東4都県の平均時給は集計開始以来過去最高の1,305円となりました。

東日本エリア全体の平均時給は、前年同月比84円増の1,285円

職種大分類別の平均時給は、「専門・技術職」1,491円（前年同月比168円増）、「事務職」1,258円（同98円増）、「清掃・メンテナンス職」1,244円（同36円増）、「製造関連・ドライバー職」1,229円（同8円増）、「飲食サービス職」1,218円（同57円増）、「販売・接客サービス職」1,212円（同61円増）の順で、前年同月比で全ての職種がプラスとなった。

関東4都県全体の平均時給は、前年同月比89円増の1,305円

職種大分類別の平均時給は、「専門・技術職」1,495円（前年同月比164円増）、「事務職」1,277円（同93円増）、「製造関連・ドライバー職」1,257円（同10円増）、「清掃・メンテナンス職」1,257円（同35円増）、「飲食サービス職」1,239円（同66円増）、「販売・接客サービス職」1,229円（同62円増）の順で、前年同月比で全ての職種がプラスとなった。都県別の平均時給は、神奈川県1,339円（前年同月比111円増）、東京都1,328円（同85円増）、千葉県1,260円（同94円増）、埼玉県1,245円（同74円増）の順となり、前年同月比で全ての都県がプラスとなった。

西日本エリア全体の平均時給は、前年同月比37円増の1,202円

職種大分類別の平均時給は、「専門・技術職」1,319円（前年同月比43円減）、「製造関連・ドライバー職」1,184円（同36円増）、「事務職」1,166円（同22円増）、「飲食サービス職」1,154円（同69円増）、「販売・接客サービス職」1,145円（同54円増）、「清掃・メンテナンス職」1,144円（同43円増）の順で、前年同月比でプラスが5職種、マイナスが1職種となった。

関西3府県全体の平均時給は、前年同月比40円増の1,216円

職種大分類別の平均時給は、「専門・技術職」1,321円（前年同月比27円減）、「製造関連・ドライバー職」1,198円（同30円増）、「飲食サービス職」1,175円（同71円増）、「事務職」1,166円（同14円増）、「販売・接客サービス職」1,156円（同54円増）、「清掃・メンテナンス職」1,155円（同42円増）の順で、前年同月比でプラスが5職種、マイナスが1職種となった。府県別の平均時給は、大阪府1,243円（前年同月比35円増）、兵庫県1,187円（同43円増）、京都府1,163円（同37円増）の順となり、前年同月比で全ての府県がプラスとなった。

ホームページ https://apj.aidem.co.jp/wage/list/1/ では、職種小分類など詳細集計を公表しています。

調査概要

求人メディア『イーアイデム』と採用ホームページ構築サービス『Jobギア採促』を利用して公表された求人情報から、下記条件のパート・アルバイトの時給データを抽出し、募集時平均時給を集計した。

【集計対象データ】

●エリア

東日本エリア ：東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、茨城県、群馬県、栃木県、静岡県の合計

関東4都県 ：東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県の全体計と各都県別

西日本エリア ：大阪府、兵庫県、京都府、奈良県、和歌山県、滋賀県、福岡県の合計

関西3府県 ：大阪府、兵庫県、京都府の全体計と各府県別

●職種

職種大分類：職種小分類

専門・技術職：看護師、准看護師、薬剤師、施設介護（有資格）、施設介護（無資格）、訪問ヘルパー、栄養士・管理栄養士、保育士、塾講師等

販売・接客サービス職：コンビニ、スーパー、ドラッグストア、携帯販売、フロント・受付案内、クリーニング受付、ガソリンスタンド店員、アパレル販売、雑貨販売、娯楽施設スタッフ等

事務職：一般事務、医療事務・病院受付、受付事務等

飲食サービス職：カフェスタッフ、調理師・調理スタッフ、調理補助等

製造関連・ドライバー職：梱包、倉庫作業、検品、食品製造作業、食品製造を除く製造作業、配送・配達・ドライバー等

清掃・メンテナンス職：清掃・ハウスクリーニング、ルーム・ベッドメイキング、家事代行、建物管理、設備管理、施設警備等

その他：美容師、理容師、営業等

職種小分類は、職種大分類の中からデータ件数の多い職種を抜粋して掲載。また、「深夜ワーク」を除いて集計しています

●データ件数（職種大分類）

東日本エリア ：94,070件

関東4都県 ：80,964件（東京都 38,452件、神奈川県 15,921件、埼玉県 14,790件、千葉県 11,801件）

西日本エリア ：39,538件

関西3府県 ：32,269件（大阪府 18,728件、兵庫県 9,536件、京都府 4,005件）

【集計項目】

●職種大分類集計

25％ile、50％ile、75％ile：抽出された賃金データを金額の低い順に並べたときに、それぞれ下から25%目、50%目、75%目にある値

最頻値 ：データ数2件以上で、最もデータ件数が多かった時給。最頻値が2値以上ある場合には低い方の時給を表示

平均値 ：単純平均値の小数点第一位を四捨五入

●職種小分類集計

平均値 ：単純平均値の小数点第一位を四捨五入

＜株式会社アイデムについて＞ https://www.aidem.co.jp

アイデムは1970年の新聞折込求人紙に始まり、人に「はたらく」感動を、企業には「人材」という価値をつなぎ、地域が発展できる社会の実現を目指してきました。求人サイト「イーアイデム」等の求人メディア、採用ホームページ構築サービス「Jobギア採促」、新卒・中途の人材紹介「アイデムエージェント」といった時代の変化にも対応した採用支援だけでなく、労働雇用状況や社会の課題にも目を向けた調査分析、情報提供を行っています。これからもアイデムは、人と企業をつなぐ人材サービスを展開していきます。

代表 ：代表取締役社長 椛山 亮

設立 ：1971年2月

所在地 ：（本社）東京都新宿区新宿1-4-10 アイデム本社ビル