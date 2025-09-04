東京発、「岡田謹製 あんバタ屋」ルミネ新宿に期間限定出店。数量限定『あんバタパン』から秋の新作『あんバタパン・おさつ』が催事初登場。

株式会社ケイシイシイ

株式会社ケイシイシイ(本社: 北海道千歲市、代表取締役社長：上村 成門)は、2025年9月1日（月）～2025年9月14日（日）、ルミネ新宿・ルミネ１ B2 FOOD SPOTにて、あんバタースイーツ専門店『岡田謹製 あんバタ屋』を期間限定で出店いたします。

東京の中心地のひとつであり、国内外問わず多くのお客様が訪れるルミネ1での催事出店では、看板商品『あんバタパン』から秋の新商品『あんバタパン・おさつ』他、東京土産として人気の商品を取り揃え、あんバタースイーツの魅力を発信します。

餡子とバターの罪な組み合わせ『岡田謹製 あんバタ屋』

「岡田謹製 あんバタ屋」は、2020年に東京駅八重洲北口「ギフトパレット」内に“あんバタースイーツ専門店”としてオープンしました。東京ギフトパレット店では、連日完売の商品「あんバタパン」や、お手土産に人気の「あんバタフィナンシェ」など、数々の人気商品を販売。また、2024年4月17日には2店舗目となるイイトルミネ新宿店をオープン。東京土産の定番を目指し、商品を作り続けています。

「岡田謹製 あんバタ屋」看板商品『あんバタパン』

ルミネ新宿への催事出店では、「岡田謹製 あんバタ屋」看板商品、『あんバタパン』も登場。北海道千歳産「えりも小豆」を使用した、豆の風味豊かな岡田謹製『餡子』と、なめらかなバタークリームを絞った大人気商品です。口どけにこだわり、中種製法で仕込んだパン生地で包み込んだ、まるでスイーツのような逸品に仕上げました。

『かじってみれば文明開化の味がする。』

岡田謹製『餡子』には大変希少な北海道千歳産『えりも小豆』使用。惜しみなく丁寧に炊き上げ、風味良好、口当たり良しな餡子を驚くべきふくよかなパンで、塩味のきいたバタークリームと共に贅沢に閉じ込めた。

【商品名】あんバタパン ※数量限定の販売

【内容量】1個

【価 格】324円（税込）

秋の新商品！催事初登場『あんバタパン・おさつ』

今回の催事では、2025年9月1日から販売開始の新商品、『あんバタパン・おさつ』も登場。岡田謹製『餡子』と共に包み込む薩摩芋餡には、コク深い甘味が特徴の安納芋・紅あずまを使用。さらに、薩摩芋の味わいをダイレクトにお楽しみいただけるよう、ダイスの紅はるかを忍ばせ、サツマイモ尽くし仕上げました。

あんバタパン・おさつ

『あっぱれ秋晴れ、見事なスクラム。』

岡田謹製『あんバタパン』が『薩摩芋』とタッグを組んだ。希少な北海道千歳産『えりも小豆』と、主将『安納芋』の薩摩芋軍団で、気分は秋晴れ、負け知らずな『餡子』に鍛えあげる。

『紅はるか』のほくほくなダイスを控えに忍ばせ、バタークリームをかじってみれば、百戦錬磨の味がする。

【内容量】 1個

【価格】 378円（税込）

※数量限定・季節限定の販売

「岡田謹製 あんバタ屋」が送る、あんバタースイーツ

【商品名】あんバタフィナンシェ

【内容量】6個入

【価 格】1,620円（税込）

【内 容】『これぞ和洋折衷。土産に良しな洒落た品』

フィナンシェから湧き立つエキゾチックな『バター」の香。 岡田謹製あんバタ屋が誇る『餡子』の妥協なき風味と口当たり。すべてを逃さぬよう高温で香ばしく焼き上げ、土産に良しな洒落た品に。

【商品名】あんバタフィナンシェ 宇治抹茶 ※季節限定の販売

【内容量】6個入

【価 格】1,620円（税込）

【内 容】『あんバタを持て成す、抹茶の心。』

宇治抹茶の閑かな薫りが『あんバタ』の旨味を持て成す。

碾茶を忍ばせより薫りの立った抹茶と、丁寧に焦がしたバターが染み入ったフィナンシェ生地で、北海道千歳産『えりも小豆』餡子を包み込んだ。

※ すべての商品が売れ行きにより完売する可能性がございます。

出店情報

会 場：ルミネ新宿 ルミネ1 B2 FOOD SPOT

期 間：2025年9月1日（月）～2025年9月14日（日）

営業時間：11時00分～21時00分（ルミネ新宿営業時間に準じる）

「岡田謹製 あんバタ屋」の世界観

文明開化とともに訪れた『餡子とバター』の感動再来。

餡子には希少な北海道千歳産『えりも小豆』を使用。風味良し。口当たり良好。手間暇なしでは作り得ない希少な品。塩味のきいたバターを忍ばせ、土産に良しな洒落た仕上がり。

岡田謹製 あんバタ屋公式HP：https://anbataya.jp/