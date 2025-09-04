ABBロボティクスとメトラー・トレドが日本市場におけるラボオートメーションの分野で協業

ABB株式会社- 2024年に始まる世界的な協業体制を日本でも実施- ABBのロボットとメトラー・トレドのLabX(TM)管理ソフトウェアおよび各種機器がシームレスに統合- 両社の協業で研究・分析施設におけるロボット技術の採用を推進し、イノベーションを加速することで、労働力不足に対処

ABB ロボティクスジャパンとメトラー・トレドは、2024年から開始された両社の世界的な協業を日本でも開始します。9月3日から5日にかけて幕張メッセで開催されるJASIS2025のメトラー・トレド株式会社のブース（ブース番号6A-508）において、ABB の協働ロボットがメトラー・トレド社の分析機器を、ラボラトリー・ソフトウェアLabXを介して扱う様子をご紹介します。

近年、人手不足や ハイスループット試験の需要増加、ラボ全体の効率化などを背景に、ラボ自動化におけるロボットの導入が進んでいます。メトラー・トレド社との協業により、ABBのロボットは多様な機器やソフトウェアをシームレスに扱うことが可能となり、ラボ内における自動化のセットアップと運用を効率化します。

ABB サービスロボティクス部門のマネージャー、ホセ・マヌエル・コラドスは次のように述べています。「メトラー・トレドとの協業は、製薬、化学、半導体、電池、食品、飲料など、多くの産業分野において効率性を高め、リソースを最大限に活用することで、ラボオートメーションにおける画期的な変化をもたらしています。このパートナーシップの日本への導入は、ラボオートメーションの推進に向けた両社共通の取り組みにおける重要な節目となります」

ABBロボットの柔軟性、使いやすさ、精度と、LabXの安全なデータ収集、方法管理、機器管理を組み合わせることで、お客様はラボの生産性向上、システムの複雑性低減、データ品質の確保、安全および規制要件の順守を可能にします。これにより、科学者やラボ技術者は日常的な反復作業から解放され、ケアレスミスを排除し、生産性を最適化できます。その結果、ラボの研究者はデータ分析など、より付加価値の高い活動に注力する時間を確保できます。

メトラー・トレドは、高精度で信頼性の高い測定・分析機器で知られています。最新のセンサー技術と堅牢な設計を採用し、迅速かつ正確な測定結果を提供します。ユーザーフレンドリーなコントロールパネルとインターフェースにより、現場での作業効率を最大化します。さらに、耐久性に優れ、長期間にわたって安定した性能を維持します。また、多様な産業用途に対応する幅広い製品ラインナップを揃え、品質管理、研究開発、製造プロセス改善を支援します。LabXを活用した高度なデジタル接続機能により、機器の統合とデータ管理を容易に実現できます。

ABBの協働ロボットGoFaは、ラボにおいてこれまで人が行っていた反復作業を高精度に代替します。これにより、作業のバラつきやケアレスミスを解消し、効率的なオペレーションを可能にし、研究者は余剰時間を高度な思考力を必要とする検討や分析に充てることができます。また、SafeMoveをはじめとするABB独自の安全機能により、人とロボットが同じ場所で働く環境下でもロボットの稼働をできる限り止めることなく安全性を確保した運用を実現します。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=WhIK-g0gEOQ ]

ABBロボティクス＆ディスクリート・オートメーションは、世界有数のロボティクスおよびマシンオートメーションサプライヤとして、価値創造型ソフトウェアによって設計、構築されたロボット、AMR、マシンオートメーションソリューションを網羅した包括的かつ統合的なポートフォリオを有する唯一の企業です。私たちは、自動車からエレクトロニクス、ロジスティクスまで、あらゆる規模、あらゆる分野の企業が、より弾力的で柔軟かつ効率的になるための支援を行っています。ABB ロボティクス＆ディスクリート・オートメーションは、よりリーンでクリーンなオペレーションで、未来のコネクテッド＆コラボレーティブな工場への移行を目指すお客さまをサポートします。このビジネスエリアでは、約53カ国、100以上の拠点で約11,000人の従業員が働いています。go.abb/robotics(https://new.abb.com/products/robotics/ja)

メトラー・トレド（NYSE: MTD）は、精密機器と関連するサービスを提供する世界有数のメーカーです。メトラー・トレドは、すべての事業において強力なリーダーシップを発揮し、ほとんどの事業で世界ナンバーワンのポジションを市場で確立しています。当社はイノベーション・リーダーとして認知されており、当社のソリューションは、ライフサイエンス、食品、化学など幅広い業界のお客様の主要な研究開発、品質管理、製造プロセスにおいて重要な役割を担っています。当社の販売・サービスネットワークは、業界内でも最も広く、当社の製品は140カ国以上で販売され、約40カ国で直接事業を展開しています。実績のある成長戦略と実行力により、当社は長期にわたる高い財務実績を達成しています。

メトラー・トレド株式会社（日本法人）は1993年に設立され、約200名の従業員を擁しています。本社は東京にあり、大阪に支店、川崎に技術サービスセンターを構えています。研究開発、品質管理、製造、物流など多様な業界のさまざまな分野において、計量機器、分析機器、産業機器の販売、サービス、マーケティングを提供しています。詳細については、www.mt.com(https://www.mt.com/jp/ja/home.html)をご覧ください。