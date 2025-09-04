社員の健康と交流をサポート！～「DP健康食堂」スタート

株式会社ドクターズプライム

株式会社ドクターズプライム（東京都江東区、代表取締役：田 真茂、以下「ドクターズプライム」）は、社員の健康増進と社内コミュニケーションの活性化、生産性向上を目的に、2025年7月より朝・昼食補助プログラム「DP健康食堂」を導入しました。当社が掲げる「働けば自然と健康になるオフィス環境」の実現に向けた代表的な取り組みの一つです。

働けば自然と健康になるオフィス環境

ドクターズプライムでは、これまでも社員が長く安心して働ける環境づくりを推進してきました。毎年の健康診断では法定検診に加えて胃カメラ・大腸カメラ・婦人科検診等のオプション検査費用も会社が一部補助し、社員自身が健康状態を把握しやすい体制を整えています。

新たなDP健康食堂（朝・昼食補助プログラム）は、日常の「食事」から健康を後押しする仕組みです。忙しい日々の中でも、自然に健康的な生活習慣を取り入れられる環境を作りました。「朝食を抜く」、「昼食が偏る」といった食習慣の乱れで引き起こされる、生活習慣病や慢性的な疲労、パフォーマンス低下のリスク要因を取り除くことで、社員のさらなる生産性向上を目指します。

毎日がおいしく、自然に栄養バランスUP

オフィスで提供するのは、お菓子やジャンクフードなどではなく、栄養バランスを考えた朝食・昼食です。夕食も週2回補助しているので最大1週間で12食補助を受けることができます。

朝早くオフィスに出社して、お台場の眺望の前で栄養満点の朝食を取り、最高のスタートを切ることができます！- 朝食- - 約10品目から、1人3品目まで自由に選択可能- - - バナナ等フルーツ各種、シリアル、ゆで卵、サラダチキン、チーズ、納豆、豆腐など- - 社員の前職のつながりで近くの青果卸から直接仕入れた新鮮な食材を使用- 昼食- - 毎日異なる5種類のお弁当から選択可能- ドリンク- - 水・氷・コーヒー・トマトジュース・豆乳・牛乳がいつでも飲み放題

さらに、「Grab Free, Eat Together」ルールを設け、誰かと一緒に食べる運用としているため、部署や役職を超えた交流を自然に生み出しています。もちろん利用は一切強制はしていないので「たまにはお台場の商業ビルでラーメン食べたい！」という人は自由にそちらを利用してもらってOKです。

また、夕食についても週2回社内外の交流会(社員任意参加。取引先/採用候補者も自由に参加可能)をやっており、Uberなどで注文したご飯を自由にピックアップOKです。

発注オペレーションなどは青果業者などと協力して半自動化しており、ほとんど工数がかからない状態で運用しております。

社員からのリアルな声

次のステップは、オフィスで“運動も健康も”

- 「今まで時間がなくて朝ごはん食べられない日もありましたが、出社が楽しみになりました」- 「普段話さない部署の人と一緒に食事できて互いの理解が深まり仕事にもいい影響出ています！」- 「1週間に最大12食補助あるので、コンビニ支出が減って若手としてはかなり助かってます！」- 「青果卸から買っていて新鮮なのが地味に嬉しい。」こちらでは、代表の田をはじめ、セールス(Work事業)、PdM、デザイナー、HRなどチーム混在で楽しく交流を深めています。

ドクターズプライムは今後も「働けば自然と健康になるオフィス環境」を進化させていきます。朝・昼食補助を軸に、オフィスに健康行動を自然に“埋め込む”仕組みを強化。具体的には、運動習慣をサポートする器具の設置や、体力・健康状態の可視化なども検討中です。社員はもちろん、来訪者も健康的な環境を体験できるオフィスを目指します。

こうした取り組みを通じて、従業員の生産性向上を後押しし、その先にある事業成長とミッション達成も加速してまいります。

※本プログラムは現在一部試行段階であり、今後内容や提供方法を変更する可能性があります。限られた経営資源を有効に活用しながら、事業成果を最大化するために、今後も試行錯誤を重ねつつ多様な施策に挑戦していきます！

採用情報

ドクターズプライムでは、インターン・新卒・キャリア採用を積極的に行っています。

（採用情報：詳細はこちら(https://drsprime.com/recruit)）

◆ セールスメンバー（Work事業部）積極募集中！

このポジションでは、病院向けに自社サービスを一貫して販売し、営業スキルを磨ける環境が整っています。若手でも積極的にアポ獲得からクロージングまで担当し、事業成長に直接貢献する機会があります。また、幅広い業務経験を積むチャンスがあり、意欲次第で様々なキャリアに挑戦できます。

9/5（金）18:00～ セールス説明会&交流会を開催！

「営業」というと、数字を追う仕事、モノを売る仕事というイメージを持つ方も多いのではないでしょうか。

しかし私たちのセールスは、ただの営業ではありません。

医師評価制度を仕組み化し、医療情報の民主化をする──その結果、命を救うことに直結する。

そんなスケールの大きな役割を担っています。

今回は、そのリアルをお伝えするオンライン・オフラインイベントを開催します。

申し込みはこちら(https://drsprime250905.peatix.com/view)

企業情報

所在地 ：東京都江東区青海1-1-20 ダイバーシティ東京オフィスタワー13階

代表者 ：代表取締役・医師 田 真茂

設立 ：2017年4月

事業内容：

・Work事業：医療の民主化サービスに向けた病院向け医師紹介SaaS(https://drsprime.com/service/work/hospital)

・Academia事業：医師向け学習動画プラットフォーム(https://academia.drsprime.com/event-channels/k-channel)

・LifeDoctor事業：患者向け健康相談サービスの開発・運営

会社HP ：https://drsprime.com/

会社説明資料：https://speakerdeck.com/drsprime/company-deck-v4