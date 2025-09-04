大阪市からJリーグ入りを目指す「OsakaCitySC」が株式会社ドライブステージと2025-2026シーズンのトップパートナー契約を締結

株式会社RAXUS Osaka City SC

大阪市からJリーグ入りを目指す「OsakaCitySC」を運営する、株式会社RAXUS Osaka City SC（本社：大阪市北区／代表取締役：山地泰平）は、株式会社ドライブステージと2025-2026シーズンのトップパートナー契約を締結いたしましたのでお知らせ致します。

株式会社ドライブステージ様コメント

この度、OsakaCitySC様とトップパートナー契約を締結させて頂きました事を大変うれしく思います。

目標とされている「最短Jリーグ昇格」に、少しでも貢献していきたいと思っております。

選手を含めたOsakaCitySCの熱い情熱を持った方々がいらっしゃることに、深く感銘を受けました。

ひとりひとりが大きな理想を掲げ、その実現に向けて挑み続ける。

挑戦し続けるその姿に弊社が全力で支援していきます。

この好循環こそが、ドライブステージの成長をも支える揺るぎない土台となります。

弊社の理念のひとつにやらない選択肢がなく「やるか、めっちゃやるか」があります。

業種は違えど、共に大きな目標に向かって突き進んでいきましょう！

■株式会社ドライブステージ

【住所】

本社：大阪府大阪市平野区長吉出戸8丁目4番17号

TEL: 06-6777-3399/FAX:06-6777-3319

【各店舗】

・大阪

大阪府八尾市沼4丁目64番地1

TEL: 072-975-6543/FAX:072-975-6542

営業時間：AM10:00 ～ 19:00

定休日：火曜日

・奈良

奈良県奈良市左京6丁目4番地1

TEL: 072-93-5010/FAX:0742-93-5009

営業時間：AM10:00 ～ 19:00

定休日：木曜日

・神戸

兵庫県神戸市北区有野町有野695番地1

TEL: 078-959-7666/FAX:078-959-5666

営業時間：AM10:00 ～ 19:00

定休日：火曜日

【事業内容】

中古車販売、新車販売、車検、整備、板金塗装

HP：https://www.drivestage.com/

このたび、車の販売・整備を通じて地域に貢献されている株式会社ドライブステージ様からご支援をいただけることに、心より感謝申し上げます。

ドライブステージ様が掲げられている“やるか、めっちゃやるか！”という挑戦の姿勢は、まだ駆け出しの僕たちOsaka City SCにとっても大きな学びであり、背中を押していただける言葉です。

そのような価値観を共有できる企業様に応援していただけることは、大変光栄であり、今後の挑戦に向けて大きな力になると感じております。

このご縁を力に変え、史上最速でのJリーグ参入という目標に向けて、一歩一歩全力で挑戦を積み重ねてまいります。

OsakaCitySCについて

私たちOsakaCitySCのチームミッションは、「FOOTBALLを通じて、世界中に夢を与え続ける」ことです。全国にはすでに数多くのJリーグクラブが存在していますが、私たちは今年度のスローガンである「挑む者が世界を揺らす」を胸に、エキサイティングな試合を目指して日々練習に励んでいます。設立からわずか5年のクラブではありますが、圧倒的な強さと地域社会との連携により、多くの方々とふれあい、熱狂を生み出しながら成長していきたいと考えています。

OsakaCitySC 会社概要

・会社名：株式会社RAXUS Osaka City SC（親会社：ラグザス株式会社）

・代表者：代表取締役 山地泰平

・本社所在地：大阪府大阪市北区大深町3番1号グランフロント大阪タワーＢ 18階

・事業内容：OSAKA CITY SC チーム運営、スポーツイベントの企画・運営

・URL：https://www.osakacitysc.com/