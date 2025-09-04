アイドルグループ″最果てのハイライト″、渋谷の音楽カルチャーの聖地 渋谷clubasiaでバンドセット3rdワンマン開催決定！

■9月5日、渋谷clubasiaで最大規模のワンマン開催！

染める株式会社

2025年9月5日（金）、渋谷clubasiaにてグループ3度目となるワンマンライブ「3rd ONEMAN LIVE -ミッドナイトクロウラー-」が開催決定。

音楽カルチャーの象徴とも言えるライブハウスを舞台に、グループ史上最大の特別演出が用意されている。

フルバンド編成に加え、VJ映像・特殊照明を組み合わせた没入型ライブを実施。

音楽とビジュアルが融合した“最果て”ならではの空間が、渋谷に広がる。

チケットはすでに満員間近、当日ソールドアウトの可能性もあるため、これまでグループを応援してきたファンはもちろん、「気になっていたけどまだ現場に行けていなかった」という方も、今こそ“最果て”のステージに立ち会う絶好の機会である。

■最果てのハイライトとは

2023年 新宿LOFTにてデビュー。

東京を拠点に全国で活動を展開する「最果てのハイライト」は、「最高の記憶を、此処で。」をコンセプトに掲げる楽曲派アイドルグループ。

現代的なサウンドを取り入れた楽曲と、ストーリー性のある世界観。圧倒的なライブパフォーマンスで支持を集めている。

ロック・ヴィジュアル系・デジタル・オルタナティブ…それぞれの音楽的バックグラウンドを持つメンバーが集結し、最果てのハイライトに新たな解釈を吹き込む。

イベント情報

3rd ONEMAN LIVE「ミッドナイトクロウラー」

開催日：2025年9月5日（金）

会場：渋谷 clubasia（東京都渋谷区円山町1-8）

開場 18:15 / 開演 19:00

https://ticketdive.com/event/Saihate3rdONEMAN

■バンドサポートメンバーに実力派アーティスト集結

今回のライブでは、各シーンで活躍中の実力派プレイヤーがバンドサポートを担当。

最果てのサウンドをよりエモーショナルかつダイナミックに彩る。

Gt：尚虎（support 真天地開闢集団-ジグザグ）

Gt / Manipulator：顚仙（洗脳tokyo）

Ba：リヴェラゆき（ex.電脳ヒメカ）

Dr：Aqua