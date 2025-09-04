アイドルグループ″最果てのハイライト″、渋谷の音楽カルチャーの聖地 渋谷clubasiaでバンドセット3rdワンマン開催決定！
■9月5日、渋谷clubasiaで最大規模のワンマン開催！
2025年9月5日（金）、渋谷clubasiaにてグループ3度目となるワンマンライブ「3rd ONEMAN LIVE -ミッドナイトクロウラー-」が開催決定。
音楽カルチャーの象徴とも言えるライブハウスを舞台に、グループ史上最大の特別演出が用意されている。
フルバンド編成に加え、VJ映像・特殊照明を組み合わせた没入型ライブを実施。
音楽とビジュアルが融合した“最果て”ならではの空間が、渋谷に広がる。
チケットはすでに満員間近、当日ソールドアウトの可能性もあるため、これまでグループを応援してきたファンはもちろん、「気になっていたけどまだ現場に行けていなかった」という方も、今こそ“最果て”のステージに立ち会う絶好の機会である。
■最果てのハイライトとは
2023年 新宿LOFTにてデビュー。
東京を拠点に全国で活動を展開する「最果てのハイライト」は、「最高の記憶を、此処で。」をコンセプトに掲げる楽曲派アイドルグループ。
現代的なサウンドを取り入れた楽曲と、ストーリー性のある世界観。圧倒的なライブパフォーマンスで支持を集めている。
ロック・ヴィジュアル系・デジタル・オルタナティブ…それぞれの音楽的バックグラウンドを持つメンバーが集結し、最果てのハイライトに新たな解釈を吹き込む。
イベント情報
3rd ONEMAN LIVE「ミッドナイトクロウラー」
開催日：2025年9月5日（金）
会場：渋谷 clubasia（東京都渋谷区円山町1-8）
開場 18:15 / 開演 19:00
https://ticketdive.com/event/Saihate3rdONEMAN
■バンドサポートメンバーに実力派アーティスト集結
今回のライブでは、各シーンで活躍中の実力派プレイヤーがバンドサポートを担当。
最果てのサウンドをよりエモーショナルかつダイナミックに彩る。
Gt：尚虎（support 真天地開闢集団-ジグザグ）
Gt / Manipulator：顚仙（洗脳tokyo）
Ba：リヴェラゆき（ex.電脳ヒメカ）
Dr：Aqua