AIで“通るエントリーシート（ES）”を秒速作成！FlutterFlowで実現した就活支援アプリ『OwlAi』

シースリーレーヴ株式会社就活支援アプリ「OwlAi」

シースリーレーヴ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：空野 正輝）は、株式会社タレントナビゲーターより受託し、ノーコード開発ツール「FlutterFlow」を活用して、新卒就活生向けAIアプリ『履歴書添削-新卒向けのAIで簡単作成-OwlAi（オウルアイ）』を開発しました。本アプリは、就職活動の最大の関門であるエントリーシート（ES）や「ガクチカ（学生時代に力を入れたこと）」をAIが自動生成し、履歴書添削や企業分析、PDF出力までをワンストップで提供。すべての機能を完全無料で利用できる、就活生の心強いパートナーです。

開発の背景と課題解決

就職活動において、多くの学生が頭を抱えるのが「エントリーシート（ES）」や「ガクチカ（学生時代に力を入れたこと）」の作成です。

「エントリーシートの提出期限が迫っているのに、何も書けない」

「志望動機がどの企業にも同じような内容になってしまう」

「サークルやアルバイトの経験はあるが、どう言語化すれば“ガクチカ”になるのか分からない」

限られた文字数で自分の強みを伝えることは難しく、提出直前まで悩み続ける学生も少なくありません。

『履歴書添削-新卒向けのAIで簡単作成-OwlAi（オウルアイ）』は、こうした悩みをAIの力で解消します。サークル活動やアルバイト経験といった何気ないエピソードをもとに、課題発見力・実行力・チームワークなど、採用担当者の評価基準に沿ったストーリーを自動生成。さらに、志望先企業の公式情報や最新ニュースを分析し、応募企業ごとに最適化された志望動機を提案します。

履歴書添削からPDF化まで、すべて無料で利用可能

本アプリは、AIによるES・志望動機の生成に加え、履歴書添削やJIS規格準拠のPDF出力といった就活に必要な基本機能をすべて無料で提供します。

AI文章添削：誤字脱字や文法の誤りを修正し、より簡潔で説得力のある表現に変換

履歴書PDF化：入力した情報を自動レイアウトし、美しい履歴書をワンクリックで生成

ES・履歴書の一元管理：企業ごとのバージョン管理や提出履歴の整理が可能



学生は「思いつかない」「時間がない」というストレスから解放され、応募準備に集中することができます。

開発概要

アプリ名：履歴書添削-新卒向けのAIで簡単作成-OwlAi

主要機能：ES・ガクチカ自動生成、志望動機作成、AI文章添削、履歴書PDF化、ES/履歴書一元管理

利用料金：完全無料



FlutterFlow活用でスピーディかつ柔軟な開発を実現

本アプリは、ノーコード開発プラットフォーム FlutterFlow を用いて構築されました。FlutterFlowは直感的なUI設計と柔軟なカスタマイズ性を兼ね備えており、従来の開発手法に比べて 短期間・低コストでの開発 を可能にします。

今回の『OwlAi』開発では、AIとの高度な連携や洗練されたデザインを実現しながら、スピード感のあるリリースを達成しました。本事例は、FlutterFlowが実用的なサービス開発に十分対応できることを示す代表的な事例といえます。

新規事業から、社内DX化、Webサービスからスマホアプリ開発まで

シースリーレーヴ株式会社

シースリーレーヴ株式会社は、Bubble・FlutterFlowなどのノーコード開発を行う、日本最大級のノーコード受託開発会社です。

システム開発会社でもあり、ノーコード開発の実現性やセキュリティ、パフォーマンス等の不安を払拭でき、低価格・高速・ハイクオリティなサービスをご提供致します。

シースリーレーヴを「ノーコード受託開発会社」として選んで頂く最も多い理由は、

様々な業界・規模の企業様の開発を行い、日本最大級のノーコード開発実績数がある事です。

ノーコードを使った開発にはまだ、多くの企業様が不安をお持ちであり、なかなか開発に踏み出せないという実情があります。

当社では、その不安を払拭して頂く為に、多くの実績を公開しています。

※企業様に了承を得て公開しております。

ノーコード開発実績を見る :https://www.c3reve.co.jp/works

その他、低コストでハイクオリティな開発ができる理由や、デザインから開発、マーケティングまで一貫して行えるなど、弊社ならではの強みも下記にてご紹介しております。

サービスを開発したいがどこに頼めばいいかわからない、何から始めればいいかわからないなどお悩みの方はぜひご参照ください。

アイデアを形にしたい企業様、お気軽にご連絡をお待ちしております。

無料相談はこちら :https://www.c3reve.co.jp/contact

会社名：シースリーレーヴ株式会社

所在地：東京都港区赤坂1丁目5-12 第二虎ノ門ビル3階

事業内容：Webサービス及びアプリ開発、ノーコード開発

代表取締役CEO：空野 正輝

会社URL：https://www.c3reve.co.jp/