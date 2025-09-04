【最新版】お土産完全ガイド！横浜赤レンガ倉庫限定のお土産・商品情報

株式会社横浜赤レンガ

横浜赤レンガ倉庫では、1号館・２号館の各ショップにて、“横浜赤レンガ倉庫限定”のお土産や商品を数多く展開しております。今回は、横浜赤レンガ倉庫の特徴でもある“赤レンガ”がデザインされた雑貨や、旅を締めくくるお土産としてもぴったりなお菓子の詰め合わせなど、ここでしか購入できないお土産を厳選して一挙にご紹介いたします。

秋は行楽シーズンで、観光客や修学旅行生も増える季節。横浜赤レンガ倉庫にお越しになられた際は、訪れた記念や思い出に、ここだけでしか購入できない商品をチェックしてみてはいかがでしょうか。

【雑貨】“赤レンガ”柄のバッグや横浜で過ごした時間を香りに残す“香水”など、記念や思い出として

Ball＆Chain（2号館2階）

YOKOHAMA REDBRICK MODEL

SHOPPING BAG／5,500円

横浜赤レンガ倉庫店のためにデザインされたスペシャルモデルです。（※9月中旬入荷予定、数量限定）

横濱ベストコレクションクラブ Kitamura K2（1号館1階）

2WAYハンドバッグ／6,930円

綿素材をコーティングした雨にも強い軽量サブバッグ。底部のボタンで2通りの形に。

横浜オルゴール堂（2号館2階）

横浜店オリジナル木製Aメロディ／2,530円

海の見える街・横浜の赤レンガ倉庫限定。カラフルで温かみのある木製オルゴールです。

LIBRETTO MARKET（2号館2階）

カエルのコポー 横浜赤レンガ倉庫／1,980円

カエルがポーズをきめたユニークな置物です。横浜赤レンガ倉庫はよりリアルに、立体感があります。

Collection Market（2号館2階）

赤レンガコインケース／各1,320円

赤レンガとおえかきさんシリーズがコラボした横浜赤レンガ倉庫店限定のリアルレザーコインケースです。

SOUVENIR GALLERY（2号館2階）

横浜赤レンガ限定マグカップ／1,980円

赤レンガ倉庫周辺で過ごした思い出を描いたマグカップ。

MY ONLY FRAGRANCE（2号館2階）

Brick Epoque／100ml 8,000 円、50ml 6,500 円、10ml 3,000 円

「赤レンガの時代」というニュアンスで、歴史ある建物を感じさせるフレグランス。赤レンガ倉庫×優雅な時代をイメージして調香しています。

John’s Blend（2号館2階）

YOUR MUSK／各3,300円

世界に一つだけ、あなただけのお気に入りのフレグランスを詰めた「サシェ」づくりができる体験型コンテンツ「YOUR MUSK」。

【小物】手軽に購入できる“ステッカー”から、マニアックな方におすすめの“アクセサリー”まで幅広くご用意

KENELE STAND（2号館2階）

みなとみらい缶コレクション／1回 500円

美しい横浜の風景をアート作品として持ち帰ることができる、ここでしか手に入らない缶バッジのカプセルトイです。

ものとアート（2号館1階）

A4クリアファイル／440円

アーティストの手描きをプリントした、厚めのクリアファイル。海のような青い模様が透けるデザインです。

赤レンガ［デポ］（1号館1階）

ヨコハマ・ステッカー「赤レンガ倉庫」／440円

横浜を訪れた記念に、お土産に、必須アイテムのステッカー。スマートなデザインをコレクションに！

空想街雑貨店（2号館2階）

「横濱ワンダーランド」「倉庫の奥に広がる赤レンガの街」のコースター／各1,540円

横浜赤レンガ倉庫をイメージし描かれた2絵柄のコースター。横浜みやげにおすすめです。

FREE STYLE（2号館2階）

避雷針ネックレス／12,100円～

横浜赤レンガ倉庫の避雷針を細部まで表現しており、アンティークデザインがお好みの方にオススメです。

ものとアート（2号館1階）

赤レンガピアス・イヤリング／各1,980円

横浜のランドマークでもある赤レンガ倉庫を、ころんとしたアクセサリーにしました。ハンドメイドの一点ものです。

ベネチアングラスのプレーゴ（2号館2階）

ムラーノグラスペンダント マットーネ・ロッソ

／3,600円

まるで煉瓦のように赤色や橙色が美しく混ざり合うペンダント。

Hacoa DIRECT STORE（2号館2階）

KEYRING001赤レンガ記念刻印／各3,520円

（商品代、彫刻代含む）

かわいい記念切手/記念スタンプのようなイラストを日付と一緒に刻印します。

【お菓子】横浜赤レンガ倉庫がデザインされた、パッケージにも惹かれる “お菓子”の数々

SOUVENIR GALLERY（2号館2階）

横浜赤レンガガレット（プレーン、チョコレート、塩キャラメル）／各1,296円

1点1点パティシエが手作りしたガレット。バターの上品な風味とサクサク食感が特徴です。

ヨコハマズベストコレクションII／ありあけ（1号館1階）

赤レンガ倉庫ブリュレカステラ／1,500円

アーモンドパウダーを配合したコクのあるカステラ生地に、カソナード（赤砂糖）を直火のバーナーで香ばしくブリュレして、存在感のあるザラメで食感にアクセントをつけて仕上げました。

Huffnagel（2号館1階）

ビスキュイ・オ・レザン

横浜赤レンガ倉庫限定パッケージ／1,400円

常温レーズンサンド6個入(プレーン・レモン各3個)。横浜赤レンガ倉庫店限定パッケージで旅の思い出やお土産にも◎

Huffnagel（2号館1階）

GIANDUJA ジャンドゥーヤ／480円

香り高いジャンドゥーヤクリームにヘーゼルナッツとチョコチップを挟んだバターサンド。横浜赤レンガ倉庫店限定フレーバーです。

ヨコハマズベストコレクションII／えの木てい（1号館1階）

横濱赤レンガ・苺の贈り物／1,188円

さくさくラングドシャに優しい甘さの苺ミルクチョコレートをサンドしました。

日本百貨店あかれんが（2号館1階）

あかれんがマドレーヌ

（プレーン・チョコ・ゆずはちみつ）／各349円

地元の洋菓子店アトリの手作りマドレーヌ。甘すぎないやさしい味わいです。

赤い靴の女の子（2号館2階）

横浜赤レンガ倉庫ロールケーキ／1,728円

ふわっと広がるマロンの香りと滑らかなクリームがとろけ合うマロンロールケーキです。

CANDY・A・GO・GO（1号館1階）

横浜赤レンガクッキー／918円

横浜赤レンガ倉庫など、横浜を象徴する様々なモチーフがプリントされているプレーン味のクッキーです。

【その他】ご自宅でも楽しめる！横浜赤レンガ倉庫をイメージして作られた“お酒”や“コーヒー”も

HINEMOS（1号館1階）

REIJI for RED BRICK（AM0:00）／3,850円

赤レンガ倉庫が見守ってきたこれまでの横浜の「時間」に思いを馳せながらグラスを傾けたい特別な1本。これまでの日本酒にはない低アルコールで新感覚の味わいです。

日本百貨店あかれんが（2号館1階）

あかれんがコーヒードリップバック5個入り

／1,296円

異国情緒漂う横浜赤レンガ倉庫の街並みをイメージして、コーヒー豆を配合・焙煎したブレンドです。

LIBRETTO MARKET（2号館2階）

横浜家系風ラーメン／324円

赤レンガ倉庫店限定の乾麺です。コクのある豚骨しょうゆ味。

横浜赤レンガ倉庫について

横浜赤レンガ倉庫は、創建100年を超える歴史的建造物を活用した文化・商業施設です。当時の倉庫の面影を残した館内には様々なショップやレストラン・カフェが軒を連ね、二棟間の広場では四季折々のイベントを開催。これまでに累計1 億3千万人以上の方にご来館いただいています。

施設に隣接する赤レンガパークは、横浜港を臨む開放的なロケーションが魅力で、観光で訪れた方だけでなく、ランニングやワンちゃんとのお散歩など多くの方が行き交い、思い思いの時間を過ごせる場に。港を行き交う船やみなとみらいの景色を眺めたり、芝生に座ってくつろいだり、目の前の桟橋からはクルーズ船の船旅もお楽しみいただけます。

