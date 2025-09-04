SNSキャンペーンツール『キャンつく』、Xにおける予約投稿で“最大1万文字”に対応

写真拡大

株式会社 ピクルス


株式会社ピクルス（本社：東京都品川区、代表取締役：田中 稔）が提供するSNSキャンペーンツール『キャンつく』は、X（旧Twitter）の予約投稿において、X認証バッジを保有するアカウントを対象に、最大1万文字の長文を予約／即時配信できる新機能をリリースしました。



従来は『キャンつく』からのX予約投稿が140文字までに制限されていましたが、本アップデートにより、改行やスペースを活用した“読みやすい告知文”を柔軟に設計できます。


◼︎ 機能のポイント


告知テキストの自由度が大幅向上
・入れたい情報が収まりきらない問題を回避
・改行／空行などで可読性の高いレイアウトを実現
・注意書きやCTA誘導文をゆとりをもって配置可能



キャンペーン以外の“日常投稿”にも有効
・機能紹介、開発レポート、イベント案内、採用広報、FAQなど
・長めの読み物系ポストや、複数告知のまとめにも活用可能



公式アカウントにログインせずとも長文投稿可能（支援会社さま向け）


・これまで長文予約に必須だったX自体の公式アカウントログインが不要に


・公式アカウントログイン権限のないSNS運用パートナーでも自由度の高い投稿運用ができる




【機能追加の背景】


Xでのキャンペーン運用では、読みやすく、誤解のない告知が成果に直結します。


今までは文字数制限のために詰め込み表現になったり、改行を我慢して可読性が低下する課題がありましたが、このアップデートにより、伝えたい順序で、適切な余白を伴ったテキスト設計が可能になります。





▼『キャンつく』公式サイトはこちら


https://camtsuku.com/(https://camtsuku.com/?utm_id=marketing&utm_source=press&utm_medium=press&utm_campaign=pr&utm_content=250604_adam)



＜株式会社ピクルス　会社概要＞


会社名：株式会社ピクルス


代表者：代表取締役 田中 稔


設立：2003年9月19日


所在地：〒141-0022 東京都品川区東五反田2-5-2（THE CASK GOTANDA 504）


事業内容：SaaS提供・Webマーケティング支援


URL：https://pickles.tv/