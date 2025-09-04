SNSキャンペーンツール『キャンつく』、Xにおける予約投稿で“最大1万文字”に対応

株式会社 ピクルス

株式会社ピクルス（本社：東京都品川区、代表取締役：田中 稔）が提供するSNSキャンペーンツール『キャンつく』は、X（旧Twitter）の予約投稿において、X認証バッジを保有するアカウントを対象に、最大1万文字の長文を予約／即時配信できる新機能をリリースしました。



従来は『キャンつく』からのX予約投稿が140文字までに制限されていましたが、本アップデートにより、改行やスペースを活用した“読みやすい告知文”を柔軟に設計できます。

◼︎ 機能のポイント

告知テキストの自由度が大幅向上

・入れたい情報が収まりきらない問題を回避

・改行／空行などで可読性の高いレイアウトを実現

・注意書きやCTA誘導文をゆとりをもって配置可能

キャンペーン以外の“日常投稿”にも有効

・機能紹介、開発レポート、イベント案内、採用広報、FAQなど

・長めの読み物系ポストや、複数告知のまとめにも活用可能

公式アカウントにログインせずとも長文投稿可能（支援会社さま向け）

・これまで長文予約に必須だったX自体の公式アカウントログインが不要に

・公式アカウントログイン権限のないSNS運用パートナーでも自由度の高い投稿運用ができる

【機能追加の背景】

Xでのキャンペーン運用では、読みやすく、誤解のない告知が成果に直結します。

今までは文字数制限のために詰め込み表現になったり、改行を我慢して可読性が低下する課題がありましたが、このアップデートにより、伝えたい順序で、適切な余白を伴ったテキスト設計が可能になります。

▼『キャンつく』公式サイトはこちら

https://camtsuku.com/(https://camtsuku.com/?utm_id=marketing&utm_source=press&utm_medium=press&utm_campaign=pr&utm_content=250604_adam)

＜株式会社ピクルス 会社概要＞

会社名：株式会社ピクルス

代表者：代表取締役 田中 稔

設立：2003年9月19日

所在地：〒141-0022 東京都品川区東五反田2-5-2（THE CASK GOTANDA 504）

事業内容：SaaS提供・Webマーケティング支援

URL：https://pickles.tv/