「福利厚生倶楽部」をアプリストア「SmartHR Plus」にて公開

株式会社SmartHR（本社：東京都港区、代表取締役CEO：芹澤 雅人）は、クラウド人事労務ソフト「SmartHR（スマートエイチアール）」と連携可能なアプリケーションを紹介するアプリストアサービス「SmartHR Plus （スマートエイチアールプラス）」にて、株式会社リロクラブ（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：岡本 盛）が提供する総合型福利厚生サービス「福利厚生倶楽部」を2025年9月4日に公開しました。

■ アプリの概要

「福利厚生倶楽部」は約12万のコンテンツ・350万種以上のサービスを通じて、従業員満足度の向上と定着率の改善をサポートする総合型福利厚生サービスです。全国でのサービス利用に対応しており、企業ごとに柔軟にカスタマイズできる自由度の高い制度設計が特徴です。

「福利厚生倶楽部」は「SmartHR」の「データ連携」機能を通じて、「SmartHR」内に蓄積されたデータを手間なく連携可能です。「SmartHR Plus」は「SmartHR」利用企業を対象に公開しており、「SmartHR」管理者ページからアクセスできます。

- 「福利厚生倶楽部」詳細ページ：https://www.smarthr.plus/apps/fukurikouseiclub■連携概要

従業員情報をSmartHRから福利厚生倶楽部に連携できます。一度設定すると、従業員が追加された際や従業員情報が更新された場合に自動で連携することが可能です。

■連携できる項目一覧- 氏名- 氏名（フリガナ）- 社員番号- 性別- 生年月日- メールアドレス- 入社年月日- 退職年月日- 雇用形態- 役職■ サービス概要

総合型福利厚生サービス「福利厚生倶楽部」について

「福利厚生倶楽部」は、1993年のサービス開始以来、“中小企業にも大企業並みの福利厚生を”をモットーに企業の規模にかかわらず、コスト・パフォーマンスの高い様々なサービスを全国地域格差なく提供し、高い従業員満足度を得ております。

働き方改革により、従業員意識に変革が起きている現在では、福利厚生制度への注目も高まってきており、「福利厚生倶楽部」では従来のメニューに加え、さらなる育児・介護制度の充実、健康経営のためのヘルスケアサポート、採用に役立つ“内定者福利厚生倶楽部”の無料提供、優秀な人材の定着(離職防止)のための福利厚生連動型ポイントサービスの提供、企業のホワイト化への支援など様々なニーズにお応えできるサービスをご用意。人事総務担当者の業務負荷軽減を目指すとともに、従業員エンゲージメントの向上につながるソリューションをお届けいたします。

- 「福利厚生倶楽部」サービスサイト：https://www.reloclub.jp/fukuri/fukurikouseiclub

クラウド人事労務ソフト「SmartHR」について

「SmartHR(https://smarthr.jp/)」は、労務管理クラウド7年連続シェアNo.1(※)のクラウド人事労務ソフトです。

採用情報の管理から雇用契約や入社手続き、勤怠・給与計算などの多様な労務手続きをペーパーレス化し、データとして蓄積。さらに、「SmartHR」に溜まった従業員データを活用した「人事評価」「従業員サーベイ」「配置シミュレーション」「スキル管理」などのタレントマネジメント機能により最適な人員配置や人材育成を後押しし、データに基づく人的資本経営を支援します。アプリストアサービス「SmartHR Plus」は各業務分野に特化した様々な外部サービスと連携できるアプリケーションを展開し、個社ごとのカスタマイズ性を高め、正確性や安全性の高いデータ連携を実現しています。

「SmartHR」は、企業の生産性向上を後押しし、すべての人が働きやすい環境づくりに貢献します。

※デロイト トーマツ ミック経済研究所「HRTechクラウド市場の実態と展望 2024年度版」労務管理クラウド市場・出荷金額（2024年度見込）https://mic-r.co.jp/mr/03350/(https://mic-r.co.jp/mr/03350/)

- 「SmartHR」サービスサイト：https://smarthr.jp

■ 会社概要

- 社名：株式会社リロクラブ- - 代表取締役社長：岡本 盛- - 事業内容：福利厚生代行サービス事業、会員向け各種優待・特典代行サービス事業、シニア向け生活支援サービス事業- - 設立：2001年8月17日（事業開始：1993年）- - 資本金：1億5千万円- - 本社：東京都新宿区新宿4-2-18- - 企業URL：https://www.reloclub.jp/- 社名：株式会社SmartHR- - 代表取締役CEO：芹澤 雅人- - 事業内容：クラウド人事労務ソフト「SmartHR」の企画・開発・運営・販売- - 設立：2013年1月23日- - 資本金：1億円- - 本社：東京都港区六本木3-2-1 住友不動産六本木グランドタワー- - 企業URL：https://smarthr.co.jp/

