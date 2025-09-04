会計業界に特化した国内最大級のイベント「会計事務所博覧会2025」に出展
株式会社ROBOT PAYMENT
企業のお金の流れを円滑にし、新たな価値創造を促進する株式会社ROBOT PAYMENT（本社：東京都渋谷区、代表取締役執行役員CEO：清久 健也、証券コード：4374）は、2025年9月11日(木)から12日(金) に東京都立産業貿易センター 浜松町館で開催される「会計事務所博覧会2025」に出展します。
入場は事前登録（無料）が必要となります。下記よりご登録ください。
出展概要
名 称：会計事務所博覧会2025
会 期：2025年9月11日(木)から12日(金) 10:00～17:00
会 場：東京都立産業貿易センター 浜松町館（東京都港区海岸一丁目7-1）
出展ブース：47番
主 催：ジャスネットコミュニケーションズ株式会社
※入場には事前登録（無料）が必要となります。下記よりご登録ください。
事前登録はこちら :
https://e-ve.event-form.jp/event/108384/00
株式会社ROBOT PAYMENT 会社概要
社名：株式会社ROBOT PAYMENT（東証グロース：4374）
所在地：東京都渋谷区神宮前6-19-20 第15荒井ビル4F
設立：2000年10月
代表：代表取締役執行役員CEO 清久 健也
企業サイト：https://www.robotpayment.co.jp/
サービス一覧：https://www.robotpayment.co.jp/service/