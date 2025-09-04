【9月17日（水）・18日（木）14:55-15:20登壇｜IDEATECH 取締役 競仁志】「大手・エンプラからの問い合わせを生み出すコンテンツの作り方と活用方法」を徹底解説

株式会社IDEATECH

ファクトに基づいたコンテンツ開発とマーケティング支援を行う、株式会社IDEATECH（本社：東京都港区、代表取締役社長：石川友夫、以下 IDEATECH）は、株式会社ネクプロ（本社：東京都千代田区、代表取締役：山田泰生）が主催するカンファレンス「Marketing Growth conference 2025」に、2025年9月17日（水）・18日（木）の2日間において登壇します。



尚、IDEATECH取締役の競仁志は、14:55-15:20の枠で「大手・エンプラからの問い合わせを生み出すコンテンツの作り方と活用方法」をテーマに登壇いたします。

カンファレンスお申し込みはこちら：

https://nexpro_event_100.v2.nex-pro.com/campaign/83224/apply?np_source=ideatech

■14:55-15:20登壇｜大手・エンプラからの問い合わせを生み出すコンテンツの作り方と活用方法を徹底解説

「広告に頼らず、コンテンツで大手企業を開拓できればいいな」と思うマーケターの方へ。

IDEATECHは2,000本以上のダウンロードコンテンツ（ホワイトペーパー）を発信し、広告費をかけることなく大手企業との継続取引を実現してきました。

なぜIDEATECHのコンテンツが大手企業の担当者に刺さるのか？どのような設計・活用方法で商談化まで導くのか？実際の成功事例と共に、大手企業の意思決定構造を踏まえた戦略的コンテンツマーケティングの全貌を公開します。

◼️本カンファレンスについて

BtoBマーケティングの打ち手は、ウェビナー、展示会、広告、ホワイトペーパー、MAツール活用、ABM、営業連携など、ますます多様化・複雑化しています。しかし実際には、部門間の連携がうまくいかない、施策が単発で終わってしまう、商談に結びつかない――

そんな悩みを抱える企業も少なくありません。

こうした成果の違いは、戦略やスキルの差ではなく、“自社のフェーズに合った設計・運用・活用ができているか”によって生じています。

本カンファレンスでは、スタートアップ・中堅・エンタープライズの各フェーズで成果を上げている企業のリアルな事例をもとに、戦略設計、チャネル選定、部門連携、運用体制、商談化までのプロセスを体系的に紐解きます。

次の成長ステージへ進むためにマーケティングの全体設計を見直したい企業に向け、“自社フェーズでいま必要な一手”が見つかる実践的なヒントをお届けします。

■こんな方におすすめ

- 今のマーケ施策に限界を感じており、新しい打ち手を探している方- 机上の戦略ではなく、すぐに試せる実践アイデアが欲しい方- 営業やISとの連携を強化し、商談・売上に繋げたい方- 成果を出すために、リード獲得～LTV最大化まで一気通貫で見直したい方- 限られたリソースの中で、“成功確率の高い施策”を見極めたい方

■概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/45863/table/441_1_c4bdfb33e8af110fc0fc2ffc60b920cc.jpg?v=202509050126 ]

◼️IDEATECH登壇者

株式会社IDEATECH 取締役 競 仁志

2013年株式会社ネットプロテクションズへ入社。その後自身で会社を創業。海外企業の日本市場進出支援を行う。2020年より株式会社IDEATECH（旧：ベイニッチ）の取締役へと就任。リサーチデータマーケティング「リサピー」事業の立ち上げ・推進の責任者となる。企画立案数は3,000以上、累計担当企業社数は300社以上を実施。BtoB領域のPR・マーケティング・セールスを「コンテンツ」で統合し、売上向上を実現。

■リサーチマーケティングで事業を成長させる『リサピー(R)︎』

リサーチマーケティング『リサピー(R)︎』は、アンケート調査により世の中の声を裏付けとして取り、そのリサーチコンテンツをプレスリリースやホワイトペーパー、メルマガコンテンツ、営業資料、Webサイトなどに活用し、マーケティングを加速させるサービスです。企画決定から20営業日の納品で、スピーディーに事業を推進します。

『リサピー(R)︎』5周年記念サイト：https://ideatech.jp/service/research-pr/5th-anniversary

『リサピー(R)︎』公式サイト｜https://ideatech.jp/service/research-pr

『リサピー(R)︎』公式note｜https://note.com/research_pr

■会社概要

会社名 ：株式会社IDEATECH

代表者 ：代表取締役社長 石川友夫

所在地 ：〒107-0062 東京都港区南青山2丁目11番17号 第一法規ビル3階

設立日 ：2010年2月

事業内容：１.IDEAコンテンツ事業

・リサーチマーケティング「リサピー(R)︎」サービス

・レポートマーケティング「レポピー(R)︎」サービス

・アニバーサリーマーケティング「アニピー(R)︎」サービス

・Q&Aマーケティング「X-Questions(R)︎」サービス

２.IDEAマーケティング事業

３.IDEAデザイン事業

４.IDEAセールス事業

５.PR戦略コンサルティングサービス

URL ：https://ideatech.jp