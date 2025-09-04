オープンハウス・ディベロップメントがAfternoon Tea LIVINGと連携施策を開始

株式会社オープンハウスグループ

株式会社オープンハウスグループ（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：荒井正昭、以下「当社」）のグループ会社である株式会社オープンハウス・ディベロップメント（以下、オープンハウス・ディベロップメント）は、ライフスタイルブランド『Afternoon Tea LIVING（アフタヌーンティー・リビング）』との連携施策を開始することをお知らせいたします。

アフタヌーンティー・リビングは、女性を中心に幅広い層から人気を集める、多様なデザインの生活雑貨を展開するライフスタイルブランドです。また、ブランド会員の声を活かした実用的な商品企画や、ライフスタイル提案力にも定評があります。一方、オープンハウス・ディベロップメントは、「お客様のニーズを徹底的に追求し、価値ある不動産を届ける」という企業使命のもと、マーケットインの考えを基軸に、都市部を中心に戸建・マンションの開発・販売事業を展開しております。今回の連携施策では、両社の「お客様の声を大切にする」という共通理念に基づき、より快適で魅力的な住まいと暮らしの在り方を探求し、今後の商品開発や新たな価値創造につなげることを目的としています。

連携施策の一つとして、共同アンケート調査を実施します。アフタヌーンティー・リビングは「無重力リュック」やおうちの中で過ごしやすい香りのディフューザー、タンブラーなど、デザイン性と実用性を兼ね備えた商品で働く女性から高い支持を得ており、オープンハウス・ディベロップメントは都心駅近の好立地物件に強みを持ち、職住近接の環境を求める独身のお客様や近年増加している共働き世帯から定評があります。両社の「忙しい毎日を送るお客様にとってほっと一息できる時間をサポートしたい」という共通の想いから、「ひとりの時間」についての調査実施を決定しました。また、オープンハウス・ディベロップメントのマンション購入者における独身のお客様の割合が首都圏で年々増加傾向にあることから、選択的に「ひとりの時間」を大切にされているお客様も増加していると考えられます。これらの背景を踏まえ、「ひとりの時間」を「自分のための自分だけの時間」と定義し、「ME TIME」についてのアンケート調査を実施いたします。本調査では、世帯人数に制限を設けず、マンションを購入したお客様を対象に、インサイトを深く掘り下げていきます。

もう一つの施策として、2025年9月1日(月)以降にマンションをお引き渡しするお客様を対象に、Afternoon Tea LIVINGとのコラボクーポンをプレゼントいたします。（※予定枚数に達し次第終了いたします）

当社グループは今後も、市場のニーズに応えたサービスを提供するマーケットインの姿勢を貫き、他企業やブランドとの連携を通じて、お客様に価値ある不動産を提供し続けてまいります。

Afternoon Tea LIVINGについて

「spice of a day」のメッセージのもと、日常に旬やトレンドを取り入れ、彩りのある生活を演出する。そんなシアワセのきっかけと出会え、暮らしの中にちょっとしたスパイスをお届けするライフスタイルブランド。

Afternoon Tea LIVING には、ダイニングやキッチン、リビング、バス、ステーショナリーからウエアまで幅広いアイテムが揃います。現在、全国約120店舗とオンラインストアを展開中。店舗には、ギフトに関する豊富な知識を持つギフトコンシェルジュが在籍し、贈る方も贈られる方も笑顔になれるようなギフト選びをサポートします。『Today is a Gift. 今日を、ちょっといい日に。』をテーマに、ギフトを贈る楽しさをご提案します。

Afternoon Tea LIVING ブランドサイト URL：https://www.afternoon-tea.net/living/

株式会社オープンハウスグループについて

株式会社オープンハウス及び関係各社は、2022年1月より、株式会社オープンハウスグループを純粋持株会社とする持株会社体制に移行いたしました。グループの事業は、戸建関連事業、マンション事業、収益不動産事業、アメリカ不動産事業を中心に、住まいや暮らしに関連する各種サービスを展開し、地域につきましても、創業の首都圏に加え、名古屋圏、関西圏、福岡圏へと拡大、更に近年は、地域共創のための活動や、環境保全活動にも力をいれています。1997年の創業以来の主要事業である戸建事業では、土地の仕入から、建築、販売まで製販一体の体制を整え、便利な立地かつ手の届きやすい価格の住まいを提供しております。共働き世帯の増加により求められる職住近接した立地、多様化する働き方の中で新しいニーズに応える企画等、グループならではの連携をとった取組を進めてまいりました。これからも、オープンハウスグループは、より多くのお客様に選んでいただける住まいのご提供に努めてまいります。

株式会社オープンハウスグループ Web サイト URL：https://openhouse-group.co.jp/

株式会社オープンハウス Web サイト URL：https://oh.openhouse-group.com/



本社所在地 〒100-7020 東京都千代田区丸の内 2-7-2 JPタワー20階（総合受付）・21階

創業 1997年 9月

代表者 代表取締役社長 荒井 正昭

資本金 201億7,327万円

従業員数（連結）5,990名（2025年3月末）

株式会社オープンハウス・ディベロップメント

本社所在地 〒100-7020 東京都千代田区丸の内 2-7-2 JPタワー20階（総合受付）・21階

創業 2000年 9月

代表者 代表取締役 福岡良介

資本金 1億100万円

事業内容 (グループ)

１.不動産売買の代理・仲介事業 ２.新築戸建分譲事業 ３.マンション・ディベロップメント事業

４.不動産投資事業 ５.不動産金融事業 ６.前各号に付帯関連する事業