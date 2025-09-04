チームラボ、シンガポールの常設展「teamLab Future World」で、新たな作品《Light Sculpture with Paper Airplane》を公開。

チームラボ株式会社[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=bcXiUj7vOUA ]

チームラボによる、シンガポール・マリーナベイ・サンズのアートサイエンス・ミュージアムにある常設展「teamLab Future World(https://www.teamlab.art/jp/e/artsciencemuseum/)」では7月31日(木)から新たな作品が公開されました。

・新たな作品を公開

自分で紙ヒコーキをつくり、「Light Sculpture - Flow(https://www.teamlab.art/jp/concept/lightsculpture-flow/)」（2016-） の中で飛ばす作品《Light Sculpture with Paper Airplane(https://www.teamlab.art/jp/w/lightsculpture-paperairplane/)》を公開。

また、人々がスマートフォンから投げ込んだ星によって生まれた光の点の集合が、刻々と変化する作品《クリスタルユニバース(https://www.teamlab.art/jp/ew/asm_crystaluniverse/artsciencemuseum/)》がリニューアルされ、teamLab Future Worldでの体験が更に拡張しました。

・スケッチファクトリーでの体験

teamLab Future World内の《スケッチ環世界(https://www.teamlab.art/jp/ew/sketchumwelt-asm/artsciencemuseum/)》と《世界とつながったお絵かき水族館(https://www.teamlab.art/jp/ew/asm_aquarium/artsciencemuseum/)》で、あなたが描いた生き物が、「スケッチファクトリー(https://www.teamlab.art/jp/ew/sketchfactory_dlc/)」で缶バッジや、Tシャツ、トートバッグ、ペーパークラフトなどになって、持ち帰れるようになりました。「スケッチファクトリー」は、あなたが描いた生き物が、プロダクトとして生産される工場です。

また、teamLab Future Worldの近くにある、teamLab Digital Light Canvas(https://www.teamlab.art/jp/e/digitallightcanvas/)の「スケッチファクトリー」では、新たに「ペーパークラフト」が加わりました。《グラフィティネイチャー(https://www.teamlab.art/jp/ew/graffiti_nature_dlc/digitallightcanvas/)》で描いた生き物が、世界で一つだけのペーパークラフトになります。

* スケッチファクトリーは、 teamLab Future Worldの外、teamLab Digital Light Canvas(https://www.teamlab.art/jp/e/digitallightcanvas/)にあります。

Light Sculpture with Paper Airplane

チームラボ《Light Sculpture with Paper Airplane》

この作品は、共創をテーマにした教育的プロジェクト「未来の遊園地」の《奏でる！紙ヒコーキ場》（2018-） のシリーズ。

自分で紙ヒコーキをつくり、「Light Sculpture - Flow(https://www.teamlab.art/jp/concept/lightsculpture-flow/)」（2016-） の中で飛ばす。

「Light Sculpture - Flow(https://www.teamlab.art/jp/concept/lightsculpture-flow/)」は、外部から内部へ、そして内部から外部へと流れ続ける光の集合が形成する秩序による彫刻群。

「海の渦の存在の内と外は同じ水である。物質的な違いはない。それにもかかわらず、なぜ、海の渦に存在を感じるのか？そして、それに生命すら感じる。」

その存在の内部と外部は、物質の違いではなく、秩序の違いである。そして、それはこれまでの物質的な存在とは違った存在のあり方になる。

作品の構成要素が時間的空間的に離れていても、部分に秩序が形成された時、その部分は、構成要素が時空間を超越したひとつの存在となる。

クリスタルユニバース

点描は、点の集合で絵画表現を行ったものだが、これは、光の点の集合で立体物を創っている。

人々がスマートフォンから自ら選んだ星を投げ込むことで立体物が生まれ、それらの群によってこの作品空間は創られていく。空間に出現した星は互いに影響を受け、また、投げ込んだ場所や人々の存在にも影響を受ける。

この作品は人々によって刻々と創られていきながら、永遠に変化していく。

スケッチファクトリー

ここは、あなたが描いた生き物が、プロダクトとして生産される工場。

《世界とつながったお絵かき水族館(https://www.teamlab.art/jp/ew/asm_aquarium/artsciencemuseum/)》や《スケッチ環世界(https://www.teamlab.art/jp/ew/sketchumwelt-asm/artsciencemuseum/)》で、あなたが描いた生き物が、ここで缶バッジや、ハンドタオル、Tシャツ、トートバッグ、ペーパークラフトなどになって、持ち帰れます。

プロダクトの生産と、受け取りの場所は、 teamLab Future Worldの近くにある「teamLab Digital Light Canvas(https://www.teamlab.art/jp/e/digitallightcanvas/)」のスケッチファクトリーです。



teamLab Future Worldからスケッチファクトリーのプロダクトを生産した方は、「teamLab Digital Light Canvas(https://www.teamlab.art/jp/e/digitallightcanvas/)」に無料で入場可能です。

teamLab Digital Light Canvas

「teamLab Digital Light Canvas(https://www.teamlab.art/jp/e/digitallightcanvas/)」は、人々の存在によって変化する、インタラクティブな光の空間で、みんなが描いた様々な生き物たちが動き出す《Graffiti Nature(https://www.teamlab.art/jp/ew/graffiti_nature_dlc/digitallightcanvas/)》や、視覚による認知と身体による認知が分離され、うごめく《鼓動する大地(https://www.teamlab.art/jp/ew/beating_earth_dlc/digitallightcanvas/)》、リンク上の人々から『空書』と生命が生まれる《Strokes of Life(https://www.teamlab.art/jp/w/strokes-of-life/digitallightcanvas/)》等を体験いただけます。また、スマートフォンなどから「Happy Birthday」、「Happy Anniversary」、「Will You Marry Me?」といったパーソナルなメッセージを送ると、その『空書』がリンク上でメッセージに変化します。

teamLab Digital Light Canvas(https://www.teamlab.art/jp/e/digitallightcanvas/)の「スケッチファクトリー」では、新たに「ペーパークラフト」が加わりました。《グラフィティネイチャー(https://www.teamlab.art/jp/ew/graffiti_nature_dlc/digitallightcanvas/)》で描いた生き物が、世界で一つだけのペーパークラフトになります。

teamLab Future World

https://www.teamlab.art/jp/e/artsciencemuseum/

アートサイエンス・ミュージアム、マリーナベイ・サンズ

（6 Bayfront Ave, Singapore 018974(https://maps.app.goo.gl/zpYD1kWyAfdXjaRq5)）

ハイライト動画

