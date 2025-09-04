イヤホン・オーディオ・カーナビなどが最大69％オフ！「JVCケンウッドストア半期決算SALE」を実施（PR情報）

株式会社JVCケンウッド

株式会社JVCケンウッドは、公式オンラインストア「JVCケンウッドストア」にて半期に一度の決算SALEを実施します。期間中、最大69％オフとなる限定特別価格のほか、抽選で当たる、ご注文金額全額ポイントバック(※条件あり)など、さまざまな特典をご用意しています。キャンペーン期間は、9月4日（木）11:00～10月5日（日）23:59です。

＜キャンペーン期間＞

2025年9月4日（木）11:00～2025年10月5日（日）23:59まで

＜キャンペーン概要＞

キャンペーン期間中、4つのお得な特典をご用意しています。

- 最大69％オフの限定特別価格！イヤホン、オーディオ、ドライブレコーダー、カーナビなど数量限定の特別価格商品を多数ご用意！- 先着200点の限定ノベルティ付セット！Victorのイヤホン、オーディオの対象商品が今だけオリジナルコースター付。- 抽選で当たる、ご注文金額全額ポイントバック！期間中、税込2,000円以上ご購入いただいた方の中から、抽選で合計10名様に、ご注文金額相当のストアポイントを還元。※ポイント進呈の上限額は40,000ポイントとなります。- 対象商品が送料無料！

＜キャンペーンページ＞

https://online-store.jvckenwood.com/f/campaign/sale202509?utm_source=official&utm_medium=prtimes&utm_campaign=sale2509(https://online-store.jvckenwood.com/f/campaign/sale202509?utm_source=official&utm_medium=prtimes&utm_campaign=sale2509)

JVCケンウッドストアとは？

株式会社ＪＶＣケンウッドが運営する公式オンラインストアです。JVC、Victor、KENWOODのイヤホン、オーディオ、カーナビ、ドライブレコーダー、ポータブル電源、サービス部品（純正パーツ）まで幅広く取り扱っております。

★お得な4つの会員特典

・新規会員登録で、すぐに使える500ポイントプレゼント

・ご購入金額に応じて最大７％ポイント還元

・お誕生日月にバースデークーポンプレゼント

・メールマガジン、LINE公式アカウントでお得な情報を配信

JVCケンウッドストア：https://online-store.jvckenwood.com/

