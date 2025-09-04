～九州の”人”をおもしろく～九州HRミートアップを開催！

株式会社ドーガン

株式会社ドーガン（本社：福岡市中央区、代表取締役社長：森大介）は、2025年8月21日に九州地場の企業を対象としたHRミートアップ（組織・人事に関する座談会）を開催いたしました。

本座談会は、企業価値向上に貢献する「組織・人事」領域における企業の課題や悩みを共有し、解決のヒントを見つける機会を提供することを目的に実施し、地場の事業会社や公的機関において人事に携わる方々にご参加いただきました。

当社より、一般的に考えられる「企業価値を向上させるための組織づくりの考え方」や、「上場企業における人的資本経営の他社事例」、さらに、「当社が実際に支援した人事制度改定支援やエンゲージメント向上支援などの事例」をご紹介し、その後少人数のグループに分かれ、自社の組織・人事に関する取り組みや直面している課題、目指している組織像などについて、立場や業界の垣根を超えた自由な意見交換を行いました。

参加者から、「他社の考え方や取り組み事例を聞くことができ、新たな視点を得ることができた」「自社だけでは気づかなかった意外な発見があった」「同じ悩みを抱えている人と語り合える場は中々ないので、今後も開催されるのであれば是非継続して参加したい」といった前向きな感想を多数いただきました。

今回の座談会を通じて、参加企業が組織課題の解決に向けた新たな一歩を踏み出すきっかけを提供できただけでなく、当社にとっても、今後のコンサルティングサービスのさらなる向上に繋がる貴重な機会となりました。

ドーガンは、今後もこのような実践的な交流の場を継続的に提供することで、企業の人事・組織づくりを力強く支援し、地域経済の活性化に貢献してまいります。

本件に関するお問い合わせ

株式会社ドーガン 〒810-0041福岡市中央区大名2丁目12-8 大名町ビル3階

E-mail: info@dogan.jp

TEL：092-739-2311（代表） FAX：092-739-2317