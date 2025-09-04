【株式会社Suu】LANDCON ANNEX 超SUMMER 2025 にて人気インフルエンサー4名をキャスティングし、特別チェキ会を実施！

株式会社Suu

2025年8月19日(火)、横浜・KT Zepp Yokohamaにて開催された「everylive presents LANDCON ANNEX 超SUMMER 2025」において、株式会社Suu(本社:東京都渋谷区、代表取締役:安藤鈴菜)はZ世代に人気のインフルエンサー4名（こがちゃんちゃん／三野宮鈴／アンジーひより／Miina）をキャスティング。さらに会場内にて、ファンとの交流を深める特別チェキ会を開催しました。

イベント概要

イベント名称：everylive presents LANDCON ANNEX 超SUMMER 2025

開催日時・場所：2025年8月19日(火)・KT Zepp Yokohama

タイムテーブル：メインステージ開場15:30、開演16:30

イベント内容：音楽・ファッション・インフルエンサーカルチャーが交差する一夜限りの参加型カルチャーフェスとして開催

株式会社Suuキャスティング、インフルエンサー紹介

以下の4名を株式会社Suuがキャスティングし、チェキ会に出演しました。

こがちゃんちゃん（順不同）

広島県出身。22歳。157cm。総SNSフォロワー数101.5万人。TikTokであげた動画は430万回再生超えのZ世代のTikToker。コスプレを中心に独特の世界観で中高生から注目されている。過去にはアイドルとしての活動経験も有。

三野宮鈴 （順不同）

神奈川県出身。21歳。155cm。総SNSフォロワー数40.6万人。『今日、好きになりました。~夏空編~』『ミスマガジン2022』 『かわいいだけじゃない』BUBUKAデジタル写真集などなど雑誌掲載やメディア出演の実績多数。 SNSでは自身のライフスタイルやvlogなどを発信。モデルとしても活躍中。

アンジーひより （順不同）

静岡県出身。19歳。154cm。SNS総フォロワー数28万人。フォロワー数今日好き・台北編に出演。“女性ファンからロールモデルとして憧れられるインフルエンサー。コロンビア人の父親と日本人の母親を持つ。

自身のスタイルを活かしたモデルコンテンツ、ファッションコンテンツが多い中でもロールモデルとして女性ファンからの支持が目立つ。

Miina （順不同）

SNS総フォロワー数30万人。Instagramにて自身のファッションを展開。モデル活動も行っている。自身のYouTubeチャンネルではメイク動画や休日VlogなどZ世代に注目される日常発信を行っている。

全体の様子

司会は松井ケムリ（令和ロマン）さんと内田理央さん。

LANDCON ANNEX 超SUMMER 2025のランウェイには、アンジーひよりさんや三野宮鈴さん、こがちゃんちゃんさん、Miinaさんを含む、個性豊かなモデル陣が登場。音楽ライブと融合したステージ演出により、ファッションとカルチャーが見事にクロスする瞬間が多数演出されました。

当日ステージの様子弊社キャスティングより4名（左から、こがちゃんちゃん、アンジーひより、三野宮鈴、Miina）こがちゃんちゃんアンジーひより三野宮鈴Miina

Z世代ブースにおける“インフルエンサーチェキ会”はイベント来場者を惹きつける企画として、実施いたしました。