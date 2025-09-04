サムソナイトから「PARALUX(TM)（パラリュクス）」が世界同時発売

サムソナイト・ジャパン 株式会社進化するライフスタイルに応える、次世代型トラベルギア。

ルクセンブルクおよび米国マサチューセッツ州に本社を構えるグローバルラゲッジブランド「サムソナイト」は、デザイン性・機能性・サステナビリティの価値に共感するトラベラーに向けて、新コレクションPARALUX（パラリュクス）を発表いたします。

優れた収納力とサステナブルな設計を融合させた本コレクションは、効率的で美しいパッキングを実現し、“意味のある旅支度”という新たな価値観を提案します。

サムソナイトグループ CEO であるKyle Gendreauは次のようにコメントしています。

「パラリュクスは単なる新コレクションではありません。私たちグローバルチームが、“トラベルギアとは何か”という概念の限界を広げたいという想いをかたちにしたものです。

このローンチは、サムソナイトが持つ数々の強みである、革新的なデザイン、サステナブルな技術開発、そして人々の移動に対する深い理解を体現したものです。

多様化するトラベルニーズに応えるとともに、私たちが共有するこの地球への責任も果たせる製品をお届けできることを誇りに思います。」

本コレクションは、サムソナイトが長年培ってきた耐久性と革新性の伝統を受け継ぎ、徹底した品質テストを経て開発されています。

長く愛用できる設計に加え、より環境に配慮した素材を使用することで、私たちが旅するこの地球全体への負荷を軽減し、持続可能な旅のスタイルを提案します。

また、環境負荷を抑えるための素材選定にもこだわっており、外装シェルには使用済み再生ポリプロピレンを50%以上使用し、チューブハンドルには100%リサイクルアルミニウムを採用しています。また、すべてのファブリック、ファスナーテープ、内装生地にはリサイクルPETプラスチックを使用しています。

こうしたサステナブルな設計と高いデザイン性が評価され、パラリュクスは国際的なデザイン賞である『レッド・ドットデザイン賞』において、サステナビリティデザイン賞と総合デザイン賞の2部門を受賞しました。

『レッド・ドットデザイン賞』は、優れたデザインと確かな品質の証として世界的に認知されており、革新性、耐久性、素材・エネルギー効率、再生資源や、リサイクルお材の活用といった観点から評価される、国際的に権威ある賞です。

パラリュクスの最大の特徴は、サムソナイトならではの革新的なデュアルアクセス構造にあります。中央のファスナーから開閉する従来のスタイルに加え、フロント部からもメイン収納部へ直接アクセス可能な設計で、限られたスペースでの荷物の出し入れや、素早く荷物を出し入れしたいときにもフレキシブルに対応できます。

さらに、旅のスタイルに合わせて自在に組み合わせ可能なパッキングキューブが付属。

サスペンションホイール、高さ調整が可能なハンドルやTSAロックなど、安心かつ快適な旅を支える機能も充実しています。

フロント部からもメイン収納部へ直接アクセス可能な設計

フロントからのオープン時

中央からオープン時の内装

パッキングキューブ

サスペンションホイール

２カ所にTSAロックを装備

PC収納部

ハンギングフック

思い立った週末旅行から出張まで──パラリュクスは、従来のスーツケースの枠を超え、現代のモビリティに対応するスマートかつスタイリッシュなトラベルシステムとして誕生しました。モジュール式のコンパートメントや統一されたサイズ設計によって、旅のはじまりから目的地まで、快適かつスムーズなパッキング体験を実現します。

＜商品情報＞

発売日 ：2025年９月４日

展開サイズ：全３サイズ

・スピナー55 EXP 44,000円

・スピナー67 EXP 49,500円

・スピナー75 EXP 55,000円

カラー ：ブラック、ストーングレー、オリーブ

特設ページ https://www.samsonite.co.jp/paralux

商品ぺ―ジはこちら(https://www.samsonite.co.jp/search?q=PARALUX&srule=predictive-search-sorting&lang=ja_JP)

サムソナイトについて

1910年に創業したSamsonite（サムソナイト）は、世界をリードするラゲッジブランドであり、トラベルソリューションのトレンドセッターとして、様々な誇るべきレガシーを有しています。画期的な研究、開発、イノベーションへの取り組みで知られ、世界初のホイール付スーツケースを開発したり、独自開発の超軽量で耐久性にすぐれた素材を開発するなど、創業以来、数多くの業界初の成果を成し遂げてまいりました。現在では、スーツケースをはじめとするトラベル、ビジネス、カジュアルバッグなどの幅広い製品を提供するライフスタイルブランドとして展開しています。サムソナイトは、より軽量で、そしてよりタフな製品で、トラベラーの旅をさらに快適にサポ―トしてまいります。

■企業情報

サムソナイト・ジャパン株式会社

〒150-0011 東京都渋谷区東3-16-3 エフ・ニッセイ恵比寿ビル5階

■問い合わせ先

サムソナイト／サムソナイト・ジャパン 0800-12-36910