【9/17開催】マッキンゼーマネージャー/すかいらーく常務執行役員/Uber Eats代表などを歴任したプロ経営者が語る ポストコンサルも見据えたコンサルファームでのスキルセットの磨き方

写真拡大

ヤマトヒューマンキャピタル株式会社

ヤマトヒューマンキャピタル株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：堀江 大介）は、2025年9月17日(水) 20:00よりオンラインにて、株式会社BiT&Company 代表取締役 宮本 駿 氏、同社 Executive Partner 和田 千弘 氏にご登壇いただくウェビナー『マッキンゼーマネージャー/すかいらーく常務執行役員/Uber Eats代表などを歴任したプロ経営者が語る ポストコンサルも見据えたコンサルファームでのスキルセットの磨き方』を開催いたします。

詳細はこちら :
https://yamatohc.co.jp/dd/bit-company_2509/?linkid=pr

ポストコンサルの未来に不安はありませんか？

マッキンゼー出身で、すかいらーく・Uber Eatsなどの事業会社で代表・役員を歴任したプロ経営者・和田千弘氏が、自身のキャリア変遷を赤裸々に語ります。



CxOや経営アドバイザーとして活躍するために、いまコンサルファームで磨くべきスキルとは？そのリアルに迫るウェビナーを開催します。



キャリアの選択肢を広げたい方はぜひご参加ください！



セミナー概要


セミナー　：マッキンゼーマネージャー/すかいらーく常務執行役員/Uber Eats代表などを歴任したプロ経営者が語る ポストコンサルも見据えたコンサルファームでのスキルセットの磨き方


会場　　　：オンライン


日程　　　：2025年9月17日(水) 20:00-21:00


参加費用　：無料


締切　　　：当日　12:00まで


主催　　　：ヤマトヒューマンキャピタル株式会社



登壇者


株式会社BiT&Company


代表取締役


宮本 駿 氏



株式会社BiT&Company


Executive Partner


和田 千弘 氏


詳細はこちら :
https://yamatohc.co.jp/dd/bit-company_2509/?linkid=pr