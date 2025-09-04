【9/17開催】マッキンゼーマネージャー/すかいらーく常務執行役員/Uber Eats代表などを歴任したプロ経営者が語る ポストコンサルも見据えたコンサルファームでのスキルセットの磨き方
ヤマトヒューマンキャピタル株式会社
ヤマトヒューマンキャピタル株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：堀江 大介）は、2025年9月17日(水) 20:00よりオンラインにて、株式会社BiT&Company 代表取締役 宮本 駿 氏、同社 Executive Partner 和田 千弘 氏にご登壇いただくウェビナー『マッキンゼーマネージャー/すかいらーく常務執行役員/Uber Eats代表などを歴任したプロ経営者が語る ポストコンサルも見据えたコンサルファームでのスキルセットの磨き方』を開催いたします。
詳細はこちら :
https://yamatohc.co.jp/dd/bit-company_2509/?linkid=pr
ポストコンサルの未来に不安はありませんか？
ポストコンサルの未来に不安はありませんか？
マッキンゼー出身で、すかいらーく・Uber Eatsなどの事業会社で代表・役員を歴任したプロ経営者・和田千弘氏が、自身のキャリア変遷を赤裸々に語ります。
CxOや経営アドバイザーとして活躍するために、いまコンサルファームで磨くべきスキルとは？そのリアルに迫るウェビナーを開催します。
キャリアの選択肢を広げたい方はぜひご参加ください！
セミナー概要
セミナー ：マッキンゼーマネージャー/すかいらーく常務執行役員/Uber Eats代表などを歴任したプロ経営者が語る ポストコンサルも見据えたコンサルファームでのスキルセットの磨き方
会場 ：オンライン
日程 ：2025年9月17日(水) 20:00-21:00
参加費用 ：無料
締切 ：当日 12:00まで
主催 ：ヤマトヒューマンキャピタル株式会社
登壇者
株式会社BiT&Company
代表取締役
宮本 駿 氏
株式会社BiT&Company
Executive Partner
和田 千弘 氏
