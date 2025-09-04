『キャプテン翼』の新必殺技に野人・岡野の腹筋は耐えられるのか!? 漫画制作応援バラエティ『設定さん。』シーズン11、南葛SCコラボ回を本日配信! 番組内には原作者・高橋陽一先生のスペシャルメッセージも

株式会社viviON

株式会社viviON(所在地：東京都千代田区、代表取締役：明石耕作)は、お笑い芸人が大喜利で漫画の設定を考え、その設定をもとにした漫画をプロ・アマ・個人・法人問わず募集するプロジェクト『設定さん。～漫画の原案、芸人が考えておきます！～』の取り組みとして、漫画の制作応援バラエティYouTube番組『設定さん。』を配信しています。

本番組のシーズン11(#41～#44 )を、2025年9月4日(木)18:00から順次配信。

冒頭を飾る＃41は、『キャプテン翼』原作者・高橋陽一先生がオーナーを務める南葛SCとのコラボレーション回をお届けいたします！

また、#44では大喜利が強すぎるアイドルとして注目を集める新居歩美がアシスタントとして登場し、その大喜利力を発揮します。

南葛SCとのコラボレーション回の＃41には、南葛SCの代表取締役専務兼GMの岩本義弘氏と、元サッカー日本代表であり南葛SCの事業本部長の岡野雅行氏が番組のご意見番として登場！ 『キャプテン翼』を題材にした大喜利の回答に、ふたりが独自の視点でコメントします。

岡野さんと岩本さんによるエピソードトークや大喜利へのツッコミにのっかって、MCや芸人たちがさらにいじったり、ボケをかさねて笑いを狙うなど、『設定さん。』ならではの一コマも。

また、高橋陽一先生から番組に寄せられたスペシャルメッセージも必見です。

■シーズン11から参戦する新パネラーは4名！

今シーズンから新たにYes!アキト、友田オレ、パンサー 菅良太郎、そいつどいつ 市川刺身の4名が大喜利に参戦！

継続メンバーである、たんぽぽ 川村エミコ、みなみかわ、スリムクラブ 真栄田賢、ハリセンボン 箕輪はるか、ママタルト 檜原洋平、ママタルト 大鶴肥満、ラブレターズ 塚本直毅、ラブレターズ 溜口佑太朗、にぼしいわし 伽説いわし、カカロニ 栗谷、真空ジェシカ ガク、真空ジェシカ 川北茂澄らとともに白熱の大喜利を繰り広げ、漫画の設定を生み出していきます！

●#41 9月4日(木）18：00公開

〈大喜利お題〉

・危険すぎて1発で禁止になったキャプテン翼の新必殺技とは？

・最弱なのに市民から愛され頼られるヒーローその理由とは？

・週に1回だけ独特すぎる授業がある高校一体どんな授業？

〈出演者〉

MC：井戸田潤

パネラー：たんぽぽ 川村エミコ、Yes!アキト、みなみかわ、スリムクラブ 真栄田賢

ご意見番：岡野雅行、岩本義弘

●#42 9月11日(木）18：00公開

〈出演者〉

MC：井戸田潤

パネラー：友田オレ、ハリセンボン 箕輪はるか、ママタルト 檜原洋平、ママタルト 大鶴肥満

ご意見番：山田玲司

●#43 9月18日(木）18：00公開

〈出演者〉

MC：井戸田潤

パネラー：ラブレターズ 塚本直毅、ラブレターズ 溜口佑太朗、にぼしいわし 伽説いわし、

パンサー 菅良太郎

ご意見番：山田玲司

●#44 9月25日(木) 18：00公開

〈出演者〉

MC：井戸田潤

パネラー：そいつどいつ 市川刺身、カカロニ 栗谷、真空ジェシカ ガク、真空ジェシカ 川北茂澄

大喜利回答アシスタント：新居歩美

ご意見番：吉田尚記

■『設定さん。』とは？

『設定さん。』は、オリジナルストーリーや作品設定をイチから考えるのに苦手意識のある方にも気軽に漫画作りにチャレンジしてほしい、という想いを込めて立ち上げた漫画制作応援企画です。

賞金総額5000万円！ 大喜利を通して最も魅力的な漫画の設定「神設定」を生み出したお笑い芸人には、その場で現金10万円！ 番組内で生まれた全ての設定をもとに漫画を公募し、集まった作品の中から賞に選ばれた漫画の作者には放送回ごとに総額100万円分の賞金をお贈りしています。

さらに、大賞に選ばれた方にはcomipo comicsでの連載デビュー権を贈呈！

応募いただいた作品を『comipo』で積極的に配信し、漫画を描かれた方、設定を考えたお笑い芸人それぞれに作品売上に応じた印税をお支払いします。

漫画を描いてみたいという方から、プロとして連載を目指す方まで幅広く作品を募集しています。

※応募作品は、弊社基準に則り配信可否を判断させていただきます

これまでの応募作品は、こちらからご覧いただけます。

https://comipo-comics.com/settei-san/gpx.html

『設定さん。～漫画の原案、芸人が考えておきます！～』

公式サイト：https://comipo-comics.com/settei-san/

設定さん。YouTube再生リスト：https://www.youtube.com/playlist?list=PLcwrDL7zun2eIoRR4ranqLyDYZaOsQSGp

X：https://x.com/settei_san_info

TikTok：https://www.tiktok.com/@settei_san

■シーズン11をもとにした作品募集について

●作品募集締め切り

シーズン11 #41～44の番組内で生まれた設定をもとにした受賞候補の締切：

2025年11月25日(火)23:59まで

※上記〆切後でも、応募された作品は、編集者による講評をお返しし、作品配信の検討及び印税分配の対象といたします。

●賞金

◆大賞 (最大1名)

・50万円

・『comipo comics』での連載権

・CLIP STUDIO PAINT EX 1デバイスプラン 12ヶ月版 プレゼント

◆特別賞 (最大2名)

・20万円

◆奨励賞 (最大5名)

・2万円

■株式会社viviONは南葛SCを応援しています！

株式会社viviONは、エンターテインメントとスポーツという分野の垣根を超え、才能の発掘や成長のサポート、世界への波及を目指す南葛SCのビジョンに深く共感し、2025年にパートナー契約を締結しました。

「南葛SC」へのご注目と、さらなるご声援をよろしくお願いいたします。

