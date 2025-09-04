コロプラ所属の藤原由衣選手が、IBSA柔道グランプリ大会・ギザ2025の女子J2W・52kg級で銀メダル獲得！

株式会社コロプラ

株式会社コロプラ（代表取締役社長 上席執行役員 CEO：宮本貴志、本社：東京都港区、以下「コロプラ」）所属の藤原由衣選手（視覚障害者柔道）が、2025年8月18日（現地時間）にエジプト・ギザで開催された「IBSA柔道グランプリ大会・ギザ2025」において、女子J2W・52kg級で準優勝（銀メダル）を獲得しました。

IBSA(国際視覚障害者スポーツ連盟)は、世界100ヶ国以上が所属する視覚障害者スポーツの国際団体です。同連盟が主催する「IBSA柔道グランプリ大会」は、世界中の柔道家が集結する視覚障害者柔道の国際大会として知られています。

コロプラでは、「"Entertainment in Real Life" エンターテインメントで日常をより楽しく、より素晴らしく」をMissionに掲げ、スポーツというエンターテインメントを通じて、多くの人に感動を届けるトップアスリートに対し、安心して競技に打ち込める環境を提供しています。また、パラアスリートや障がいをもつ方々が活躍する共生社会の実現を目指し、ダイバーシティの推進に今後も積極的に取り組むとともに、従業員の健康をメンタル、フィジカルの両面からサポートするための施策も継続的に行っています。

＜藤原由衣選手 本人コメント＞

いつも応援いただき誠にありがとうございます。 本大会は2位という悔しい結果となりましたが、いつもサポートしていただいている皆様のおかげで銀メダルを獲得することができました。 自分らしい柔道ができたところもありますが、課題点や反省点も見つかり、まだまだ強くなれることを実感しました。 次に向けてこれからも精進して参りますので、引き続き応援よろしくお願いいたします！

＜選手プロフィール＞

＜主な戦績＞

尚、現在4名の現役アスリートが所属しており、彼らの活動や実績を紹介する特設ページを設けております。スポーツに取り組む姿勢や生い立ちも掲載しておりますので、是非併せてご覧ください。

▶アスリートページ(https://colopl.co.jp/colopl_athletes/)

【株式会社コロプラ 会社概要】

コロプラは、GPSを活用した世界初の位置ゲー*『コロニーな生活』をはじめ、指一本で本格的なアクションゲームを可能にした『白猫プロジェクト』、AIを活用した生成ゲーム『神魔狩りのツクヨミ』など、ジャンルを問わず"新しい体験"、いわば"祖"となるコンテンツを創出してきました。今後もコロプラは、「"Entertainment in Real Life" エンターテインメントで日常をより楽しく、より素晴らしく」をミッションに掲げ、"新しい体験"を提供していきます。

社名：株式会社コロプラ https://colopl.co.jp/

所在地：東京都港区赤坂9-7-2 ミッドタウン・イースト5F・6F

設立：2008年10月1日

代表者：代表取締役社長 上席執行役員 CEO 宮本貴志

事業内容：スマートフォンゲーム、コンシューマーゲームの開発・提供／XR、メタバース、ブロックチェーンゲームの開発・提供／国内外の未上場企業への投資およびファンド運用

*位置ゲー、コロプラおよびコロプラロゴは株式会社コロプラの登録商標であり、世界初表記は自社調査に基づきます。