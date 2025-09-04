マルゴト株式会社 代表取締役 今 啓亮が、文部科学省「アントレプレナーシップ推進大使」に就任

マルゴト株式会社

採用支援サービス「まるごと人事(https://marugotoinc.jp/)」「まるごと人事ライト(https://marugotoinc.jp/lite/)」などを展開するマルゴト株式会社(https://marugotoinc.co.jp/)（本社：北海道札幌市、代表取締役：今 啓亮）は、代表の今が文部科学省「アントレプレナーシップ推進大使」に任命されたことをお知らせいたします。

■「アントレプレナーシップ推進大使」とは

文部科学省は、小中高生等に対する起業経験者との交流などを通じたアントレプレナーシップ教育の推進役として、「アントレプレナーシップ推進大使」を任命・公表しました。

政府は、スタートアップ創出の抜本的強化を図るため、2022年11月「スタートアップ育成5か年計画 」を策定しました。文部科学省では、スタートアップ創出の基盤となる人材を更に増やすとともに多様性を高めていくため、アントレプレナーシップ教育を小中高生等に対しても実施し、子供たちが起業経験者との交流などを通じて、起業やチャレンジを身近に感じ、積極的に行動することができるようになることを目指しています。

任命された推進大使は、それぞれの経験やネットワーク等を活かし、全国的なイベントや学校現場などでの講演等を行っていきます。

※文部科学省「アントレプレナーシップ推進大使」について（公式ページ）

https://www.mext.go.jp/a_menu/shinkou/sangaku/mext_00009.html

マルゴト株式会社 代表取締役 今 啓亮（こん けいすけ）からのコメント

このたび、「アントレプレナーシップ推進大使」という名誉あるお役目を拝命し、大変光栄に感じております私自身、学生時代から“やってみる”という姿勢を大切にし、３回の起業を通じて多くの挑戦を重ねてきました。挑戦できる機会があるかどうかがその人の未来を大きく左右することを実感しています。

今回の任命を機に、若い世代が「挑戦してみたい」と思える社会、そして挑戦する人が称賛される文化を、教育現場とビジネスの現場をつなぎながら広げていきたいと思っています。

日本の未来をつくる若者たちの背中を少しでも押すことができるよう、精一杯取り組んでまいります。



