長野県御代田町に、浅間山を望む北欧スタイル・ホテル「西軽井沢ホテルatelier blå（アトリエ・ブルゥ）by LONGINGHOUSE」がオープン

ビジョンクリエイツ株式会社元々は駐車場だった場所を中庭に改修

軽井沢町内でリゾートホテル「軽井沢ホテル ロンギングハウス」などの経営を手掛けるビジョンクリエイツ（株）（代表：近藤文雄）は、軽井沢町の隣町に3軒目となるホテルをオープンさせました。

長らく休館していたビジネスホテルをリブランドするもので、半年間の改装工事を経てオープンしました。1階はテナントエリアとなり、現在はコーヒーショップが営業しており年明けには中華ダイニングもオープン予定です。詳細は公式サイト（https://atelierbla.jp/）でご覧いただけます。

オープンの背景・目的

ホテルアトリエ・ブルゥは、軽井沢の豊かな自然の中で、心身ともにリラックスできる時間を提供することを目指し、誕生しました。喧騒から少し離れた静かな立地で、お客様が「自由な旅」を楽しめるよう、シンプルでありながら質の高い空間づくりにこだわっています。

店舗の特徴・サービス内容

浅間山を望む北欧スタイルの客室 全室2階に位置する客室は、大きな窓から浅間山の雄大な景色を望むことができ、北欧家具に囲まれた温かみのある空間でゆったりとお過ごしいただけます。

野菜がおいしいレストラン 館内のレストランでは、軽井沢の旬の野菜をふんだんに使ったメニューを提供しています。フレンチをベースにしたアラカルト料理や、気軽に楽しめるシェアコースなど、心と身体が喜ぶ美食体験をお楽しみいただけます。

ゆったりとした滞在を叶える設計 チェックイン前後でも利用できるロビーやテラス席があり、自然を感じながらくつろげる空間を提供しています。チェックインは17:00、チェックアウトは13:00（プランにより異なる場合あり）と、軽井沢の朝をゆっくりと過ごしたいお客様に配慮した時間設定です。

最大4名様まで泊まれる浅間スイートスチームサウナ付きの客室もありレストランでは夕食はバルスタイルかシェアコース、朝食はハーフビュッフェで提供

■ 西軽井沢ホテル atelier blå（アトリエ・ブルゥ）by LONGINGHOUSE

開業日：2025年7月30日（水）

所在地：長野県北佐久郡御代田町馬瀬口1471番地

客室数：15室（全室セパレートタイプのバス・トイレ付き）

食事処：野菜がおいしいレストランatelier blå（アトリエ・ブルゥ）ホール：40席、個室1室・7席

電 話：0267-32-6355

E-mail：info@atelierbla.jp

営業日：原則無休（年数日のメンテナンス休館あり）

担 当：取締役総支配人 越 まなみ（コシ マナミ）

さらに詳しい情報、お部屋・お料理やブランドストーリーはコチラから ▷▷▷ https://atelierbla.jp/

■ 運営会社：ビジョンクリエイツ株式会社

『マチのランドマークとなる、地域資本ホテルとしてNo.1になる』ことを目指す、軽井沢のホテルカンパニー。長野県軽井沢町内で「軽井沢ホテル ロンギングハウス(全67室)」や「野菜がおいしいレストラン(100席)」をはじめ、東京都渋谷区でも「野菜がおいしいバル(40席)」を経営（2025年9月18日(木)リニューアルオープン予定）。料理長自ら足を運んで開拓した、全国のこだわり農家さんから直接届く新鮮な野菜を提供。

ホテル・レストランともテレビや女性誌等のメディアでも度々取り上げられ、女性にターゲットを絞った事業を展開している。

https://visioncreates.jp/