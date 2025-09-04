HDI格付けベンチマーク「問合せ窓口」・「Webサポート」ともに、3年連続「三つ星」を獲得

三菱UFJ eスマート証券株式会社

三菱UFJ eスマート証券株式会社（代表取締役社長 飛松 一樹、以下「当社」）は、お客さまサポートサービスに関して、HDI-Japanが2025年9月4日（木）に発表した「HDI格付けベンチマーク」の2025年度評価において、「問合せ窓口」および「Webサポート」の両部門で国内最高評価となる「三つ星」を3年連続で獲得いたしました。

今回の結果は、これまでの取組みをご評価いただけたものと考えてはおりますが、これに満足することなく、今まで以上に、応対品質の向上はもとより、「お客さまのお声」を基にした改善活動と質の高いサービス提供に注力し、「お客さま本位の業務運営」に取り組んでまいります。

以上

■ HDI-Japanの評価分析コメント

1.問合せ窓口「★★★」

- 問合せの内容に対する理解が早く、積極的にサポートして解決する気持ちや意気込みがある。- 顧客に対する状況の把握から丁寧で気持ちよくサポートする雰囲気があり、安心して対応を任せることができサポート品質が高い。- 顧客に敬意を表し質問に対して最後まで責任を持って対応してくれる。

2.Webサポート「★★★」

- Webサイトのトップに初心者向けのコンテンツへの入り口が分かりやすく配置されており利用しやすい。- 初心者向けのコンテンツが充実しており、知りたい情報を素早く容易に入手することができる。- 問合せ方法が目的別に分類されており、迷うことなく利用することができる。

■ HDI格付けベンチマークとは

HDIは、1989年に米国に設立されたITサポートサービスにおける世界最大の会員団体で、世界で最初にサポートサービスの国際認定資格制度を構築しました。

HDI-JapanはHDIと同様のコンセプトで2001年に設立された日本支部です。

「HDI格付ベンナマーク」はHDI-Japanが、サポートサービスについて一般審査員とHDIの国際認定資格を有する専門審査員により、お客さま視点で評価した格付けで、証券業界の他にも多数の業種において格付けを実施しています。

なお、HDI-Japanはシンクサービス株式会社（本社：神奈川県川崎市、代表取締役CEO 山下辰巳） により運営されています。（https://www.hdi-japan.com/default.asp）

